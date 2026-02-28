Bezirkspokal Bodensee: SG Waldburg/Grünkraut setzt sich durch

Die 3. Runde im Bezirkspokal Bodensee wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
SV Wolpertswende – SG Waldburg/Grünkraut 2:3
---
Mi., 18.03.26 18:30 Uhr TSV Tettnang - TSV Meckenbeuren
Mi., 18.03.26 19:00 Uhr FC Wuchzenhofen - SV Kehlen
Mi., 25.03.26 18:30 Uhr SGM SV Herlazhofen/SG Friesenhofen - SG HAN
Mi., 25.03.26 19:15 Uhr FV Rot-Weiß Weiler II - FC Dostluk Friedrichshafen
---
FC Scheidegg – SGM Unterzeil/Seibranz 7:8 n.E.
SGM Fischbach/Schnetzenhausen – TSG Ailingen 1:4
Tore: 0:1 Dean Fiegle (22.), 0:2 Dean Fiegle (27.), 1:2 Simone Ercolani (34.), 1:3 Malik Tepes (42.), 1:4 Tim Weinberg (84. Foulelfmeter)
SV Ankenreute – SV Baindt 1:2
Schiedsrichter: Marcel Tischler - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Jan Fischer (68.), 1:1 Patrick Padberg (84.), 1:2 Johannes Schnez (90.+4)
SG Baienfurt – SV Vogt 1:2
Schiedsrichter: Andreas Schindele
Tore: 0:1 Julian Wucher (27.), 1:1 Julian Reimann (55.), 1:2 Nikola Brankovic (85.)
Besondere Vorkommnisse: Sergen Leyla (SV Vogt) scheitert mit Foulelfmeter (17.).
SV Maierhöfen/Grünenbach – SV Bergatreute 1:0
Tor: 1:0 Philipp Greiter (83.)
FV Langenargen – SV Aichstetten 1:6
Tore: 0:1 Jakob Zeh (11.), 1:1 Fabian Hertnagel (12.), 1:2 Sebastian Zeh (57.), 1:3 Paul Oelhaf (77.), 1:4 Sebastian Zeh (79.), 1:5 Jakob Zeh (85.), 1:6 Paul Oelhaf (88.)
TSV Eschach – SV Oberzell 0:3
Tore: 0:1 Jason Müller (11.), 0:2 Jason Müller (31.), 0:3 Lenny Joel Leinsle (83.)
Gelb-Rot: Julian Jehle (39./TSV Eschach/)
SV Horgenzell – SV Wolfegg 0:4
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jonathan Dischl (16.), 0:2 Felix Rauch (44.), 0:3 Jonathan Dischl (47.), 0:4 Jonathan Dischl (61.)
TSV Ratzenried – FV Bad Waldsee 6:5 n.E.
Tore: 0:1 Lars Stöckler (26.), 1:1 Dennis Mihaljevic (71. Foulelfmeter), 1:2 Jannis Ochner (121. i.E.), 2:2 Jonas Brauchle (121. i.E.), 3:2 Max Badent (121. i.E.), 3:3 Jonathan Knoll (121. i.E.), 4:3 Lukas Dieing (121. i.E.), 4:4 Malte Wiest (121. i.E.), 5:4 Dominik Dieing (121. i.E.), 5:5 Pascal Stokic (121. i.E.), 6:5 Dennis Mihaljevic (121. i.E.)
VfB Friedrichshafen II – SG Argental 2:6
Tore: 0:1 Samuel Weiß (5.), 1:1 (26.), 1:2 Marius Späth (31. Foulelfmeter), 2:2 Eugen Braun (38.), 2:3 Justin Schmid (50.), 2:4 Christoph Kugel (64.), 2:5 Moritz Brugger (83.), 2:6 Johannes Bichelmeier (85.)