Bezirkspokal Bodensee: SG Argental II gewinnt knapp

Die 1. Runde im Bezirkspokal Bodensee wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
1. Runde
FV Bad Waldsee II – SV Bergatreute II 0:3
Tore: 0:1 Bernhard Schmid (27.), 0:2 Oliver Durach (49.), 0:3 Oliver Durach (60.)
TSV Tettnang II – FC Dostluk Friedrichshafen II 8:0
Schiedsrichter: Michael Martin
Tore: 1:0 Sven Arnold (41.), 2:0 Simon Schmid (42.), 3:0 Wahib Dammou (50.), 4:0 Florian Riess (53.), 5:0 Wahib Dammou (62.), 6:0 Simon Schmid (69.), 7:0 Ewald Wirth (89. Foulelfmeter), 8:0 Simon Schmid (90.)
---
SK Weingarten II – TSV Berg II 6:5 n.E.
---
SC Bürgermoos – SG Argental II 1:2
Tore: 1:0 Max Schulz (24.), 1:1 Sebastian Rosczyk (27.), 1:2 (77.)
Besondere Vorkommnisse: Marvin Folz (SG Argental II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Max Romann (61.).
---
Fr., 08.08.25 18:00 Uhr SG SV Achberg / Neuravensb. / TSV Hergensw II - TSV Neukirch
Fr., 08.08.25 18:00 Uhr TSV Schlachters II - SG SV Achberg / Neuravensb. / TSV Hergensw
Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen II - TSV Ratzenried
Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SV Schmalegg - SV Baindt II
Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SV Haisterkirch - SG Aulendorf
Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SG Alttann / Bergatreute - SV Wolfegg
Fr., 08.08.25 18:30 Uhr TSV Berg III - TSV Eschach II abgesagt
Sa., 09.08.25 15:00 Uhr SGM Beuren/Rohrdorf II II - SV Aichstetten
Sa., 09.08.25 16:00 Uhr SG Kißlegg II - SV Deuchelried
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Wolfegg II - SV Weissenau
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Oberteuringen - SGM HENOBO II
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr FV Langenargen - SV Oberteuringen II
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr TSV Eriskirch - SpVgg Lindau
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Ettenkirch - VfB Friedrichshafen II
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr TSV Oberreitnau - SGM Fischbach/ Schnetzenhausen
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SC-FC Friedrichshafen - SV Kehlen
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr Sportfreunde Friedrichshafen - TSG Ailingen II
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SpVgg Lindau II - TSV Schlachters
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr VfL Brochenzell II - SGM HENOBO
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SGM Beuren/Rohrdorf - SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Horgenzell - SK Weingarten
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr TSG Bad Wurzach - SG Kißlegg
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Wolpertswende - FV Molpertshaus
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Arnach - FC Isny II
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr FC Wangen II - FC Isny
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SGM Röthenbach/Heimenkirch II - SV Eglofs
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SGM SV Herlazhofen/SG Friesenhofen - SG SV Amtzell / SV Haslach W II
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SV Karsee - SV Amtzell
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr TSV Wohmbrechts - TSV Wangen
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SG Baienfurt II - FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SG Blitzenreute / Mochenwangen II - SG Baienfurt
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SC Michelwinnaden - SV Reute
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr TSV Bodnegg - SG Waldburg / Grünkraut
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SG Fronhofen / Fleischwangen - SV Mochenwangen
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr FC Scheidegg II - TSV Opfenbach
Sa., 09.08.25 17:00 Uhr SG FV Waldburg / Grünkraut II - SV Ankenreute abgesagt
So., 10.08.25 11:00 Uhr FC Lindenberg - FC Scheidegg
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSV Meckenbeuren II - SV Kressbronn II
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Tannau - SG Argental
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FC Wuchzenhofen - SGM Dietmanns/Hauerz
Do., 14.08.25 18:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler II - SV Maierhöfen/Grünenbach II
Di., 26.08.25 19:00 Uhr Kleinhaslacher SC - FC Leutkirch II
Mi., 27.08.25 18:30 Uhr SV Weingarten II - SV Oberzell II
Mi., 27.08.25 18:45 Uhr SV Vogt II - SGM Unterzeil/Seibranz II