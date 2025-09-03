Bezirkspokal Bodensee: Heute startet die 2. Runde

Die 2. Runde im Bezirkspokal Bodensee beginnt heute. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
2. Runde
Mi., 03.09.25 18:00 Uhr SG Aulendorf - SG Baienfurt
Mi., 03.09.25 18:00 Uhr SV Mochenwangen - SV Bergatreute
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr TSV Wangen - FC Wangen II
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SGM SV Herlazhofen/SG Friesenhofen - SV Vogt II
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SG Kißlegg - SGM Unterzeil/Seibranz
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr FC Leutkirch II - FC Wuchzenhofen
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen - SV Maierhöfen/Grünenbach
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SG Waldburg / Grünkraut - SV Amtzell
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SV Baindt II - SV Oberzell
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SK Weingarten II - SV Horgenzell
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SV Wolfegg - SV Weingarten
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SV Wolpertswende - SV Weingarten II
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr TSV Eschach II - SV Ankenreute
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SV Oberteuringen - SV Kehlen
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SpVgg Lindau - TSG Ailingen
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr TSV Schlachters - TSV Meckenbeuren
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SV Weissenau - SV Baindt
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss - TSV Eschach
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr TSV Meckenbeuren II - TSV Tettnang
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr FV Langenargen - SG Argental II
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr TSG Ailingen II - SG Argental
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr VfL Brochenzell II - VfB Friedrichshafen II
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr TSV Tettnang II - FC Dostluk Friedrichshafen
Mi., 03.09.25 18:15 Uhr SGM Röthenbach/Heimenkirch II - FC Scheidegg
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Neukirch - SGM Fischbach/Schnetzenhausen
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Reute - FV Ravensburg II
Do., 04.09.25 18:00 Uhr SV Bergatreute II - FV Bad Waldsee
Do., 04.09.25 18:15 Uhr FC Scheidegg II - FV Rot-Weiß Weiler II
Do., 04.09.25 18:15 Uhr SV Arnach - SV Vogt
Mi., 10.09.25 19:15 Uhr SV Deuchelried - SV Aichstetten
Mi., 17.09.25 18:00 Uhr TSV Ratzenried - FC Leutkirch
Mi., 08.10.25 18:15 Uhr SG SV Achberg / Neuravensb. / TSV Hergensw - VfL Brochenzell