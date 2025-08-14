 2025-08-14T11:39:53.462Z

Bezirkspokal Bodensee: FV RW Weiler II und TSV Meckenbeuren II siegen

Die 1. Runde im Bezirkspokal Bodensee wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

1. Runde
FV Bad Waldsee II – SV Bergatreute II 0:3
Tore: 0:1 Bernhard Schmid (27.), 0:2 Oliver Durach (49.), 0:3 Oliver Durach (60.)

TSV Tettnang II – FC Dostluk Friedrichshafen II 8:0
Schiedsrichter: Michael Martin
Tore: 1:0 Sven Arnold (41.), 2:0 Simon Schmid (42.), 3:0 Wahib Dammou (50.), 4:0 Florian Riess (53.), 5:0 Wahib Dammou (62.), 6:0 Simon Schmid (69.), 7:0 Ewald Wirth (89. Foulelfmeter), 8:0 Simon Schmid (90.)

---

SK Weingarten II – TSV Berg II 6:5 n.E.

---

SC Bürgermoos – SG Argental II 1:2
Tore: 1:0 Max Schulz (24.), 1:1 Sebastian Rosczyk (27.), 1:2 (77.)
Besondere Vorkommnisse: Marvin Folz (SG Argental II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Max Romann (61.).

---

TSV Schlachters II – SG SV Achberg / Neuravensb. / TSV Hergensw 0:3
Schiedsrichter: Selvet Filiz
Tore: 0:1 Christoph Vogler (4.), 0:2 Alexander Schneider (58.), 0:3 Alexander Schneider (87.)

SG SV Achberg / Neuravensb. / TSV Hergensw II – TSV Neukirch 5:6 n.E.
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Simon Goldbrunner (8.), 2:0 Fridolin Maass (13.), 2:1 Jonas Müller (30.), 2:2 Jonas Müller (46.), 3:2 Maximilian Englsperger (121. i.E.), 4:2 Florian Sailer (121. i.E.), 4:3 Jonas Müller (121. i.E.), 4:4 Lukas Ehmann (121. i.E.), 5:4 Tom Auer (121. i.E.), 5:5 Kevin Rajbar (121. i.E.), 5:6 Matthias Butscher (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Tobias Nuber (TSV Neukirch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Noah Domes (SG SV Achberg / Neuravensb. / TSV Hergensw II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Simon Goldbrunner (SG SV Achberg / Neuravensb. / TSV Hergensw II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).

SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen II – TSV Ratzenried 0:8
Schiedsrichter: Hartmut Aumann - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Dennis Mihaljevic (22. Foulelfmeter), 0:2 Luca Karg (26.), 0:3 Luis Städele (36.), 0:4 Dennis Mihaljevic (39.), 0:5 Luis Städele (43.), 0:6 Dennis Mihaljevic (46.), 0:7 Luis Städele (50.), 0:8 Luis Städele (57.)

TSV Berg III – TSV Eschach II abgesagt

SG Alttann / Bergatreute – SV Wolfegg 0:6
Tore: 0:1 Florian Metzler (2.), 0:2 Jonathan Dischl (13. Foulelfmeter), 0:3 Tobias Frick (37.), 0:4 Philipp Feser (44.), 0:5 Marcel Miller (89.), 0:6 Marcel Miller (90.)

SV Haisterkirch – SG Aulendorf 2:4

SV Schmalegg – SV Baindt II 1:3
Tore: 0:1 Johannes Schnez (24.), 0:2 Johannes Schnez (90.), 1:2 Jan Mohring (90.+4 Eigentor), 1:3 Johannes Schnez (90.+7)
Rot: Nicklas Fischer (17./SV Schmalegg/Handspiel außerhalb des strafraums)

---

SGM Beuren/Rohrdorf II II – SV Aichstetten 0:2
Schiedsrichter: Armin Keller (Aitrach)

SG Fronhofen / Fleischwangen – SV Mochenwangen 1:3
Tore: 0:1 Andreas Spieß (14.), 0:2 Fabio Diana (17.), 1:2 (45.), 1:3 Nico Müller (75.)

SG SC FC Friedrichshafen – SV Kehlen 2:3
Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Felix Dunger (6.), 1:1 Marvin Ruzic (9.), 1:2 Felix Dunger (10.), 1:3 Andre Stetter (84.), 2:3 Yuriy Mikheyev (90.+2)

SV Oberteuringen – SGM HENOBO II 5:0
Tore: 1:0 Kevin Philipp (18.), 2:0 Fabio Montano (21.), 3:0 Aaron Fritz (35.), 4:0 Ardian Grajcevci (45.+2), 5:0 Lamine Doumbouya (65.)

FV Langenargen – SV Oberteuringen II 17:0
Tore: 1:0 Ali Dounoh (2.), 2:0 Fabian Hertnagel (5.), 3:0 Fabian Hertnagel (8.), 4:0 Jakob Müller (12.), 5:0 Florian Lemp (14.), 6:0 Fabian Hertnagel (17.), 7:0 Fabian Hertnagel (21.), 8:0 Jakob Müller (28.), 9:0 Fabian Hertnagel (30.), 10:0 Mehmet Kerti (41.), 11:0 Jakob Müller (48.), 12:0 Marc Charles (58.), 13:0 Blend Mikullovci (60.), 14:0 Marc Charles (61.), 15:0 Fabian Hertnagel (73.), 16:0 Fabian Hertnagel (78.), 17:0 Fabian Hertnagel (88.)

TSV Eriskirch – SpVgg Lindau 2:5
Tore: 0:1 Dominik Maier (14.), 0:2 Djamel Eddine Yachir (21.), 1:3 Dominik Maier (42.), 1:4 Dominik Maier (82.), 1:5 Dominik Maier (83.)

SV Ettenkirch – VfB Friedrichshafen II 0:2

TSV Oberreitnau – SGM Fischbach/ Schnetzenhausen 2:6
Tore: 0:1 Nico Haupter (32.), 0:2 Marc Reinhart (33.), 0:3 Nico Haupter (42.), 1:3 Amar Litric (47.), 1:4 Nico Haupter (53.), 2:4 Niclas Wölfle (76.), 2:5 Simone Ercolani (79.), 2:6 Marc Reinhart (87. Foulelfmeter)

Sportfreunde Friedrichshafen – TSG Ailingen II 0:9
Tore: 0:1 Marcel Steinmann (15.), 0:2 Marcel Steinmann (25.), 0:3 Emil Hecht (36.), 0:4 Noah Waibel (54.), 0:5 Nico Grollmuss (60.), 0:6 Lino Michel (63.), 0:7 Noah Waibel (77.), 0:8 Marcel Steinmann (84.), 0:9 Noah Waibel (88.)
Besondere Vorkommnisse: Nico Grollmuss (TSG Ailingen II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.).

SpVgg Lindau II – TSV Schlachters 1:8
Tore: 0:1 Timo Panowitz (2.), 0:2 Matthias Herr (10.), 0:3 Sandro Schiller (41.), 0:4 Niclas Fischer (64.), 0:5 Johannes Fischer (69.), 1:5 Fabian Konrad (71.), 1:6 Julian Heide (83.), 1:7 Niclas Fischer (86.), 1:8 Marc Erath (87.)

VfL Brochenzell II – SGM HENOBO 2:1
Tore: 0:1 Yanick Minge (45.+6), 1:1 André Amann (63. Foulelfmeter), 2:1 Raphael Klein (79.)

SV Horgenzell – SK Weingarten 2:0

SV Wolfegg II – SV Weissenau 2:4
Tore: 0:1 Wilhelm Olenburger (11.), 1:1 Marvin Heiß (15.), 1:2 Pascal Späth (64.), 2:2 Yannick Vaas (68.), 2:3 Pascal Späth (74.), 2:4 (90.+6)

SV Wolpertswende – FV Molpertshaus 2:1
Tore: 1:0 Michael Hensler (35.), 1:1 Stefan Brändle (50.), 2:1 Daniel Litz (72.)

SG FV Waldburg / Grünkraut II – SV Ankenreute abgesagt

TSV Bodnegg – SG Waldburg / Grünkraut 0:2
Tore: 0:1 Deniz Akcicek (80.), 0:2 Philipp Roessler (90.)

SC Michelwinnaden – SV Reute 0:3
Schiedsrichter: Jürgen Frick - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Justin Matt (41.), 0:2 Quentin Nowak (71. Foulelfmeter), 0:3 Johannes Freßle (84.)

SG Blitzenreute / Mochenwangen II – SG Baienfurt 0:6
Tore: 0:1 Julian Heinzler (27.), 0:2 Volker Manz (34.), 0:3 Fabian Frey (43.), 0:4 Stefan Sauter (65.), 0:5 Florian Grimm (78. Foulelfmeter), 0:6 Florian Grimm (87.)

SG Baienfurt II – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 0:5

SGM SV Herlazhofen/SG Friesenhofen – SG SV Amtzell / SV Haslach W II 7:5 n.E.

TSV Röthenbach (Allgäu) II – SV Eglofs 2:1

TSG Bad Wurzach – SG Kißlegg 1:4
Tore: 0:1 Niclas Weber (11.), 1:1 Marvin Martello (46.), 1:2 Niclas Weber (53.), 1:3 Thomas Maas (70. Foulelfmeter), 1:4 Ben Hartinger (77.)

SV Karsee – SV Amtzell 1:3
Tore: 0:1 Salvatore Bellusci (22.), 0:2 Julian Michalka (45.+2), 1:2 (85.), 1:3 Salvatore Bellusci (86.)

TSV Wohmbrechts – TSV Wangen 1:2
Schiedsrichter: Stefan Fuchs (Röthenbach)
Tore: 1:0 Patrick Geyer (40. Foulelfmeter), 1:1 Ibrahim Mermeroglu (51.), 1:2 Ali Öztürk (74.)

FC Scheidegg II – TSV Opfenbach 2:0
Tore: 1:0 Christoph Nußbaumer (45.), 2:0 (47. Eigentor)

FC Wangen II – FC Isny 3:1
Tore: 1:0 Thanas Ndrevataj (40.), 2:0 Elias Hatt (48.), 3:1 (52.)

SV Arnach – FC Isny II abgesagt

SGM Beuren/Rohrdorf – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 0:5
Schiedsrichter: Sebastian Sinz
Tore: 0:1 Florian Netzer (11.), 0:2 Florian Netzer (19.), 0:3 Joshua Löchle (21.), 0:1 Tom Horoba (75.), 0:5 Joshua Löchle (88.)

---

FC Lindenberg – FC Scheidegg 1:5
Schiedsrichter: Fabian Baiz (Wangen i.A.) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Kerim Saritekin (3.), 1:1 Manuel Ruess (43.), 1:2 Jonas Karrer (47.), 1:3 Christoph Nußbaumer (79.), 1:4 Tobias Herzberger (90.), 1:5 Roman Liwinez (90.)

---

SG Kißlegg II – SV Deuchelried 1:2

---

SV Tannau – SG Argental 1:2
Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn) - Zuschauer: 306
Tore: 0:1 Maximilian Krekels (58.), 0:2 Samuel Weiß (64.), 1:2 Nico Neusch (88.)

FC Wuchzenhofen – SGM Dietmanns/Hauerz 5:3 n.E.
Schiedsrichter: Fabian Boneberg (Aichstetten) - Zuschauer: 100
Besondere Vorkommnisse: Sandro Berger (FC Wuchzenhofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Felix Funk (87.).

---

FV Rot-Weiß Weiler II – SV Maierhöfen/Grünenbach II 2:0
Schiedsrichter: Daniel Klenk
Tore: 1:0 Moritz Sattler (74.), 2:0 Karim Hamid (90.+6)

TSV Meckenbeuren II – SV Kressbronn II 4:1
Schiedsrichter: Daniel Maier
Tore: 1:0 Dennis Reizner (45.), 2:0 Ricco Matjas (58.), 3:0 Ricco Matjas (72.), 4:0 Patrick Müller (89.), 4:1 Robin Strehlau (90.+4)

---

Di., 26.08.25 19:00 Uhr Kleinhaslacher SC - FC Leutkirch II
Mi., 27.08.25 18:30 Uhr SV Weingarten II - SV Oberzell II
Mi., 27.08.25 18:45 Uhr SV Vogt II - SGM Unterzeil/Seibranz II

