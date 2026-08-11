Bezirkspokal Bodensee: Ein Elfmeterkrimi und ein 0:4

Die 2. Runde des Fußball-Bezirkspokals Bodensee wurde am heutigen Dienstag fortgesetzt.
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SV Arnach – SGM Unterzeil/Seibranz 4:6 n.E.
Tore: 0:1 Oliver Schwarz (11.), 1:1 Leo Feirle (52.), 1:2 Samuel Bubek (121. i.E.), 2:2 Ekrem Dzinic (121. i.E.), 2:3 Leonard Maucher (121. i.E.), 2:4 Alexander Lauber (121. i.E.), 3:4 Fabian Scheffler (121. i.E.), 3:5 Florian Buffler (121. i.E.), 4:5 Moritz Kohler (121. i.E.), 4:6 Nico Rölle (121. i.E.)
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SGM Unterzeil/Seibranz II – SV Maierhöfen/Grünenbach 2:5
Tore: 0:1 Sascha Brauner (16.), 0:2 Sascha Brauner (23.), 0:3 Philipp Greiter (45.), 0:4 Noel Duffrin (68.), 1:4 Timo Zollikofer (70.), 2:4 Simon Jäger (78.), 2:5 Noel Duffrin (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Felix Merz (SV Maierhöfen/Grünenbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marc Wollny (90.).
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TSV Opfenbach – TSV Ratzenried 1:5
Tore: 1:0 Daniel Meßmer (7.), 1:1 Dennis Mihaljevic (13. Foulelfmeter), 1:2 Dennis Mihaljevic (40.), 1:3 Luca Karg (72.), 1:4 Luis Städele (78.), 1:5 Luca Karg (80.)
SV Maierhöfen/Grünenbach II – FV Rot-Weiß Weiler II 3:1
Schiedsrichter: Francesco Boccuto
Tore: 1:0 Jonas Jauß (20.), 2:0 Jakob Kulmus (58.), 2:1 Luis Völker (80. Foulelfmeter), 3:1 Raphael Vogel (94.)
SV Baindt II – FV Ravensburg II abg.
SGM Beuren/Rohrdorf – FC Leutkirch 5:2 n.E.
Schiedsrichter: Sascha Metzdorff
Tore: 0:1 Daniel Biechele (21.), 1:1 Konstantin Detki (75.), 2:1 Konstantin Detki (81.), 2:2 Michael Koch (87.), 3:2 Simon Graf (121. i.E.), 4:2 Konstantin Detki (121. i.E.), 5:2 Felix Mader (121. i.E.)
TSG Ailingen II – SGM HENOBO 1:4
Tore: 0:1 Marcus Schmid (13.), 0:2 Luca Schmitt (22.), 1:2 (30.), 1:3 Sven Grünenburg (40.), 1:4 Sven Grünenburg (44.)
FV Bad Waldsee II – SV Bergatreute 1:3
Tore: 0:1 Noah Hecht (34.), 0:2 Giulio Lang (63.), 0:3 Noah Hecht (81.), 1:3 Hannes Martin (90.+2)
SC Bürgermoos – SG Argental/Tannau 6:3
Tore: 0:1 Domenique Walter (10.), 0:2 Thomas Koch (21.), 1:2 Tim Weber (24.), 2:2 Tim Weber (29.), 3:2 Martin Badjie (43.), 4:2 Tim Weber (49.), 4:3 Justin Schmid (55.), 5:3 (68.), 6:3 Niklas Schlötzer (80.)
TSV Eriskirch – TSG Ailingen 2:9
Tore: 0:1 Alessio Moosherr (15.), 1:1 (16.), 1:2 Michael Willauer (23.), 1:3 Marcel Bürgin (28. Foulelfmeter), 1:4 Timo Peters (32.), 1:5 Timo Peters (45.), 1:6 Nico Grollmuss (62.), 1:7 Maurice Hoffmann (72.), 1:8 Michael Willauer (81.), 1:9 Hakan Dogan (83.), 2:9 Daniel Knejski (90.)
SV Kressbronn II – TSV Tettnang 0:4
Tore: 0:1 Gianluca Vulpis (4.), 0:2 Ersin Sanli (32.), 0:3 Tim Letsche (52.), 0:4 Tim Letsche (69.)
Gelb-Rot: Christian Hilebrand (79./SV Kressbronn II/)
SG HAN – Union Meckenbeuren/Kehlen 8:7 n.E.
Schiedsrichter: Jan Wenzel
Tore: 0:1 Erhan Baki (41.), 1:1 Marlon Kloos (66.), 2:1 Tim Traut (68.), 2:2 Fabian Kreuzer (78.), 2:3 Nico Weishaupt (121. i.E.), 3:3 Christoph Vogler (121. i.E.), 3:4 Jonas Fischer (121. i.E.), 4:4 Fabian Kobel (121. i.E.), 4:5 Marco Serratore (121. i.E.), 5:5 Tim Traut (121. i.E.), 5:6 Fabian Müller (121. i.E.), 6:6 Alexander Schneider (121. i.E.), 6:7 Niels Jansen (121. i.E.), 7:7 Timo Renz (121. i.E.), 8:7 Elias Kaess (121. i.E.)
FV Langenargen – TSV Neukirch 3:2
TSV Oberreitnau – VfL Brochenzell 1:3
Tore: (12.), 1:2 Yakub Erdem (16.), 1:3 Jakob Feirle (39.)
VfL Brochenzell II – SV Kressbronn 0:5
Tore: 0:1 Liam Gierer (32. Handelfmeter), 0:2 Liam Gierer (45. Handelfmeter), 0:3 Felix Dunger (76.), 0:4 Fabian Großmann (87.), 0:5 Fabian Großmann (90.)
FV Waldburg – SV Ankenreute 4:3
Schiedsrichter: Uwe Leuter - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Luca Rief (35.), 1:1 Jonathan Locher (45.+4), 1:2 Daniel Deinhart (51. Foulelfmeter), 2:2 Marius Müller (60.), 3:2 Tobias Schuster (65.), 3:3 (77. Eigentor), 4:3 Marvin Fessler (83.)
Besondere Vorkommnisse: Marius Müller (FV Waldburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Philipp Deuringer (60.).
SG Aulendorf – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 8:7 n.E.
Schiedsrichter: Michael Buchter
Tore: 0:1 Jonas Rutzer (51.), 1:1 Bryan Biber (52.), 2:1 Bryan Biber (95.), 3:2 David- Noah Rimili (95.), 4:3 Fabian Madlener (95.), 5:4 Andreas Krenzler (95.), 6:5 Martin Sommer (95.), 7:6 Xaver Koch (95.), 8:7 David Gaus (95.), 2:2 Jonas Rutzer (95.), 3:3 Lukas Stett (95.), 4:4 Kevin Wenger (95.), 5:5 Jan Martinovic (95.), 6:6 Israel Nzumba (95.), 7:7 Mahmoud Almtheb (95.)
SG Fronhofen/Fleischwangen – SV Oberzell 0:1
SG TSV Bodnegg/Grünkraut – SV Horgenzell 1:2
SV Mochenwangen – SG Baienfurt 0:2
Tore: 0:1 Fabian Frey (10.), 0:2 Justin Matt (85.)
SV Karsee – FC Lindenberg II 6:3
Tore: 1:0 Lukas Beu (5.), 2:0 Lukas Beu (10.), 3:0 Samuel Schädler (19.), 4:0 Michael Baur (27.), 5:0 Samuel Schädler (36.), 6:0 Felix Kränzle (40.), 6:1 (48.), 6:2 (54.), 6:3 (82.)
SV Amtzell – FC Lindenberg 4:5 n.E.
Schiedsrichter: Adrian Dobler (Leutkirch)
Tore: 1:0 Niklas Renz (29.), 1:1 Deshane Todorovic (31.), 1:2 Simon Selig (121. i.E.), 2:2 Valentin Zettler (121. i.E.), 2:3 Martin Spieler (121. i.E.), 3:3 Jonas Keckeisen (121. i.E.), 3:4 Adrian Bernady (121. i.E.), 3:5 Yilmaz Özcelik (121. i.E.), 4:5 David Sturm (121. i.E.)
SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – SGM Herlazhofen/Friesenhofen 3:2 n.E.
Schiedsrichter: Sascha Daschner
Tore: 1:0 Oliver Dorn (121. i.E.), 1:1 Fabian König (121. i.E.), 2:1 Linus Scherer (121. i.E.), 3:1 Patrick Wiedenmann (121. i.E.), 3:2 Fabio Mücke (121. i.E.)
SV Aichstetten – SV Vogt 9:8 n.E.
Schiedsrichter: Stefan Fuchs
Tore: 1:0 (35. Eigentor), 2:0 Timo Stölzle (40.), 2:1 Luis Heilig (45.), 2:2 Tobias Maier (79.), 3:2 Timo Leibinger (82.), 3:3 Manfred Kraus (89. Foulelfmeter), 9:8 (90. i.E.), 8:8 (90. i.E.), 7:8 Tobias Maier (90. i.E.), 7:7 (90. i.E.), 6:7 Nikola Brankovic (90. i.E.), 6:6 (90. i.E.), 5:6 Marcel Glaser (90. i.E.), 5:5 (90. i.E.), 4:5 Sergen Leyla (90. i.E.), 4:4 (90. i.E.), 3:4 Manfred Kraus (90. i.E.)
Kleinhaslacher SC – TSV Wangen 6:0
FC Dostluk Friedrichshafen – TSV Schlachters 1:3
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SC Friedrichshafen – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 0:1
Schiedsrichter: Kevin Nusser - Zuschauer: 120
Tor: 0:1 Simone Ercolani (38.)
Gelb-Rot: Eros Conte (59./SGM Fischbach/Schnetzenhausen)
SV Weingarten II – SV Haisterkirch 3:1
Tore: 1:0 Oleksander Prus (11.), 2:0 Luis König (44.), 2:1 Johannes Geillinger (52.), 3:1 Kian Klimtschuk (62.)
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SV Eglofs – FC Isny 2:0
Schiedsrichter: Fabian Boneberg (Aichstetten) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Christian Reischmann (45.+3), 2:0 Pascal Rasch (53.)
Rot: Marc Ludwig (45./FC Isny)
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FV Bad Waldsee – SV Oberzell II 7:6 n.E.
Tore: 1:0 Cengiz Cengel (20.), 1:1 Philipp Metzler (54.), 1:2 Raphael Schmid (56.), 2:2 Cengiz Cengel (88.), 2:3 Jonas Schwendemann (121. i.E.), 3:3 Lars Stöckler (121. i.E.), 3:4 Dominik Metzler (121. i.E.), 4:4 Lukas Christ (121. i.E.), 5:4 Henry Wiest (121. i.E.), 5:5 Philipp Metzler (121. i.E.), 6:5 Lukas Umbrecht (121. i.E.), 6:6 Dorian Bardhi (121. i.E.), 7:6 Cengiz Cengel (121. i.E.)
SGM Blitzenreute/Mochenwangen – SV Baindt 0:4
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Mi., 19.08.26 19:00 Uhr TSV Eschach II - TSV Berg II
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TSV Tettnang II – FV Langenargen 1:3
Tore: 1:0 Wahib Dammou (16.), 1:1 Lennart Stroppel (42.), 1:2 Jakob Müller (85.), 1:3 Ben Oeckl (87.)
FC Isny II – FC Leutkirch 1:3
Schiedsrichter: Stefan Henle (Wuchzenhofen) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Luca Schneider (17.), 0:2 Daniel Biechele (31.), 0:3 Fisnik Bajrami (51.), 1:3 (82.)
SV Haisterkirch – SV Wolfegg 6:4 n.E.
Tore: 1:0 Johannes Geillinger (65.), 1:1 Jonathan Dischl (90.), 2:1 Gian-Lucca Redivo (121. i.E.), 2:2 Jonathan Dischl (121. i.E.), 3:2 Yannic Huber (121. i.E.), 3:3 Sebastian Wursthorn (121. i.E.), 4:3 Manuel Fesseler (121. i.E.), 5:3 Johannes Geillinger (121. i.E.), 5:4 Philipp Kneisl (121. i.E.), 6:4 Kevin Matt (121. i.E.)
FV Molpertshaus – FV Ravensburg II 0:5
Schiedsrichter: Manfred Obermayer
Tore: 0:1 Adam Heilig (22.), 0:2 (29.), 0:3 (48.), 0:4 (78.), 0:5 (81.)
SV Oberteuringen – FC Dostluk Friedrichshafen 4:5
SV Reute – SV Baindt 0:3
Schiedsrichter: Tom Borchardt - Zuschauer: 99
Tore: 0:1 Tobias Fink (14.), 0:2 Leon Geng (37.), 0:3 Jan Fischer (81.)
TSV Eschach II – SV Horgenzell II 4:1
Schiedsrichter: Michael Buchter
Tore: 1:0 Etienne Elster (25.), 2:0 Orlando Brukner (38.), 2:1 (63.), 3:1 Etienne Elster (88.), 4:1 Duni Jordan Simo Kamga (89.)
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SV Deuchelried – TSV Ratzenried 1:6
Schiedsrichter: Tom Waizenegger (Aichstetten) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Dennis Mihaljevic (10.), 0:2 Dennis Mihaljevic (15.), 0:3 Luis Städele (39.), 0:4 Dennis Mihaljevic (51.), 0:5 Dennis Mihaljevic (53.), 0:6 Dennis Mihaljevic (58.), 1:6 Nico Messmer (71.)
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SV Bergatreute II – SG Baienfurt 0:15
FC Scheidegg II – SV Eglofs 1:4
Schiedsrichter: Lukas Scholz - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 (14.), 1:1 Pascal Rasch (48.), 1:2 Pascal Rasch (65.), 1:3 Christian Reischmann (88.), 1:4 Christian Reischmann (90.)
FV Bad Waldsee – SV Weingarten 4:2
Tore: 0:1 Oleksander Prus (4.), 1:1 Johannes Rehm (41.), 1:2 (64.), 2:2 Lars Stöckler (79.), 3:2 (90.+4 Eigentor), 4:2 Niklas Gut (90.+6)
Union Meckenbeuren/Kehlen II – TSV Tettnang 0:6
Schiedsrichter: Faruk Osmani
Tore: 0:1 Nicolas Prejs (10.), 0:2 Timo Barthel (42.), 0:3 Luca Rist (45.), 0:4 Gianluca Vulpis (53.), 0:5 Ryan Radu (68.), 0:6 Sandro Caltabiano (90.+1)
SGM HENOBO II – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 0:4
Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Tim Mayer (18.), 0:2 Luan Reger (44.), 0:3 Tim Mayer (74.), 0:4 Tim Mayer (88.)
FC Friedrichshafen – SC Friedrichshafen 1:5
TSG Ailingen II – SpVgg Lindau 9:1
Tore: 1:0 Timo Peters (18.), 2:0 Alessio Moosherr (31.), 3:0 Alessio Moosherr (41.), 4:0 Julian Gradwohl (45.), 5:0 Alessio Moosherr (49.), 5:1 Elias Kleber (51.), 6:1 (54. Eigentor), 7:1 Markus Reidinger (75.), 8:1 Alessio Moosherr (80.), 9:1 Markus Reidinger (82.)
SGM Fischbach/Schnetzenhausen II – Union Meckenbeuren/Kehlen 2:6
Schiedsrichter: Sinan Saltik
Tore: 0:1 Jonas Fischer (6.), 0:2 Jonas Fischer (10.), 1:2 Stefan Kroll (21.), 1:3 Erhan Baki (28.), 1:4 Erhan Baki (32.), 1:5 Elias Gresser (58.), 2:5 Lian Rechsteiner (70.), 2:6 Manuel Schmitt (90. Foulelfmeter)
SG HAN II – TSV Oberreitnau 1:4
Schiedsrichter: Domingos Manzambi
Tore: 0:1 Mark Vasic (31.), 0:2 Niclas Wölfle (34.), 0:3 Mark Vasic (45.), 0:4 Mark Vasic (46.), 1:4 Nico Pfersich (74.)
SV Weissenau – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 3:8
Tore: 0:1 Jonas Rutzer (20.), 1:1 (24.), 2:1 (27.), 2:2 Jonas Rutzer (32.), 2:3 Julian Mücke (41.), 2:4 Leon Joschika (47.), 2:5 Israel Nzumba (49.), 2:6 Jonas Rutzer (62.), 3:6 (71.), 3:7 Jonas Rutzer (88. Foulelfmeter), 3:8 (90. Foulelfmeter)
FV Waldburg – SK Weingarten 5:0
SV Schmalegg – SV Ankenreute 2:6
Schiedsrichter: Tom Borchardt - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Michele Carbone (30.), 1:1 Robin Braun (38.), 1:2 Matthias Gentner (45.+1), 1:3 Nico Ströbele (60.), 1:4 Nico Ströbele (67.), 2:4 Gabriel Mazambi (68.), 2:5 Matthias Gentner (76.), 2:6 Jakub Kamieniarz (85.)
Rot: Joel Maier (45./SV Schmalegg)
SV Wolfegg II – SV Oberzell II 1:2
Tore: 1:0 Marcel Miller (20.), 1:1 Dominik Metzler (27.), 1:2 Ege Sah (87.)
TSB Ravensburg – SGM Blitzenreute/Mochenwangen 1:3
Kleinhaslacher SC – FC Wuchzenhofen 06 4:3
Schiedsrichter: Hans Weishaupt
Tore: 0:1 Luca Dobler (23.), 0:2 Andreas Fischer (51.), 2:3 Lukas Weber (78.), 3:3 (81.)
FC Scheidegg – SV Amtzell 0:4
Tore: 0:1 Niklas Renz (3.), 0:2 Niclas Heine (15.), 0:3 Niclas Heine (45.+3), 0:4 Tinus Baumann (57.)
SV Vogt II – FC Isny 0:2
SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – SG Kißlegg 3:1
Tore: 0:1 Jakob Reutlinger (27.), 1:1 Joshua Löchle (35.), 2:1 Manuel Göser (51.), 3:1 Jonas Netzer (89.)
SGM Herlazhofen/Friesenhofen – SG Dietmans/Hauerz 1:0
Tor: 1:0 Franz Berger (87.)
SV Maierhöfen/Grünenbach II – SGM Röthenbach/Heimenkirch II 6:0
Schiedsrichter: Werner Carli
Tore: 1:0 Jakob Kulmus (6.), 2:0 Jakob Kulmus (8.), 3:0 Anton Helmle (26.), 4:0 Lars Schwarzenbach (36.), 5:0 Nico Weber (45.+2 Eigentor), 6:0 Andreas Rist (89.)
Besondere Vorkommnisse: Stefan Wild (SGM Röthenbach/Heimenkirch II) scheitert mit Foulelfmeter (85.).
FC Wangen II – SGM Unterzeil/Seibranz II 7:6 n.E.
SG SV Amtzell / SV Haslach W II – SV Vogt 1:3
Tore: 0:1 Dennis Szembek (45.), 1:3 Kaan Basar (86.)
TSV Opfenbach – TSV Wohmbrechts 3:1
Tore: 1:0 Hendrik Bellstedt (18.), 1:1 Tim Rothenhäusler (52.), 2:1 (67.), 3:1 Tobias Spiegel (84.)
SV Arnach – TSG Bad Wurzach 5:3
Tore: 1:0 (21.), 2:0 Leo Feirle (24.), 3:0 Valentin Räth (55.), 3:1 Simon Wahl (61. Foulelfmeter), 3:2 Marvin Martello (70.), 3:3 Pirmin Vincon (78.), 4:3 Simon Wirth (90.), 5:3 (90.+7)
Gelb-Rot: Marvin Martello (90./TSG Bad Wurzach)
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Sportfreunde Friedrichshafen – SG HAN 0:4
Tore: 0:1 Marco Distl (42.), 0:2 Tim Traut (63.), 0:3 Valentin Detzel (68.), 0:4 Marco Distl (75.)
Gelb-Rot: Andreas Lau (55./SG HAN)
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SC Michelwinnaden – SV Mochenwangen 0:2
Tore: 0:1 Maximilian Schmidt (20.), 0:2 Sebastian Marks (89.)
VfL Brochenzell II – TSV Schlachters II 4:2
SG Argental/Tannau II – SV Kressbronn 0:10
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SG TSV Bodneg /Grünkraut – TSV Berg III 4:2
FV Bad Waldsee II – SV Wolpertswende 8:7 n.E.
Tore: 1:0 Linus Riegger (22.), 1:1 David Strobel (61.), 1:2 Jonas Pfeifer (121. i.E.), 2:2 Luis Kibler (121. i.E.), 2:3 Philipp Koltsch (121. i.E.), 3:3 Adrian Herbst (121. i.E.), 4:3 Rodrigo Kleinknecht (121. i.E.), 4:4 Kian Zettler (121. i.E.), 5:4 Janik Patent (121. i.E.), 5:5 David Strobel (121. i.E.), 6:5 Marc Heckelsmüller (121. i.E.), 6:6 Gabriel Fürst (121. i.E.), 7:6 Tim Schaz (121. i.E.), 7:7 Maximilian Zorell (121. i.E.), 8:7 Linus Riegger (121. i.E.)