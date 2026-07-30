Bezirkspokal Bodensee: Ein Elfmeterkrimi und auch Überraschungen

Die 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals Bodensee wurde am heutigen Donnerstag mit sechs Spielen eröffnet.
TSV Tettnang II – FV Langenargen 1:3
Tore: 1:0 Wahib Dammou (16.), 1:1 Lennart Stroppel (42.), 1:2 Jakob Müller (85.), 1:3 Ben Oeckl (87.)
FC Isny II – FC Leutkirch 1:3
Schiedsrichter: Stefan Henle (Wuchzenhofen) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Luca Schneider (17.), 0:2 Daniel Biechele (31.), 0:3 Fisnik Bajrami (51.), 1:3 (82.)
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Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Deuchelried - TSV Ratzenried
Sa., 01.08.26 10:00 Uhr SV Bergatreute II - SG Baienfurt
Sa., 01.08.26 15:00 Uhr FC Scheidegg II - SV Eglofs
Sa., 01.08.26 15:00 Uhr FV Bad Waldsee - SV Weingarten
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr TSG Ailingen II - SpVgg Lindau
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SGM Fischbach/Schnetzenhausen II - Union Meckenbeuren/Kehlen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SG HAN II - TSV Oberreitnau
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Weissenau - FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FV Waldburg - SK Weingarten
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FC Friedrichshafen - SC Friedrichshafen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Oberteuringen - FC Dostluk Friedrichshafen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SGM HENOBO II - SGM Fischbach/Schnetzenhausen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SC Bürgermoos - SV Ettenkirch
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen II - TSV Tettnang
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SpVgg Lindau II - SV Kressbronn II
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FC Scheidegg - SV Amtzell
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Arnach - TSG Bad Wurzach
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr TSV Opfenbach - TSV Wohmbrechts
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SG SV Amtzell / SV Haslach W II - SV Vogt
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FC Wangen II - SGM Unterzeil/Seibranz II
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach II - SGM Röthenbach/Heimenkirch II
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SGM Herlazhofen/Friesenhofen - SG Dietmans/Hauerz
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen - SG Kißlegg
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Vogt II - FC Isny
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Schmalegg - SV Ankenreute
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr Kleinhaslacher SC - FC Wuchzenhofen 06
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr TSB Ravensburg - SGM Blitzenreute/Mochenwangen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Wolfegg II - SV Oberzell II
So., 02.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Friedrichshafen - SG HAN
Di., 04.08.26 19:00 Uhr VfL Brochenzell II - TSV Schlachters II
Di., 04.08.26 19:00 Uhr SC Michelwinnaden - SV Mochenwangen
Di., 04.08.26 19:00 Uhr SG Argental/ Tannau II - SV Kressbronn
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FV Bad Waldsee II - SV Wolpertswende
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr SG TSV Bodnegg / Grünkraut - TSV Berg III