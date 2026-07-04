Bezirkspokal Bodensee: Das sind die Paarungen der 1. Runde

Die Spiele der 1. Runde im Bezirkspokal Bodensee wurden ausgelost und stehen somit fest. Hier gibt es die Übersicht:
1. Runde
Sa., 01.08.26 15:00 Uhr FC Scheidegg II - SV Eglofs
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SG HAN II - TSV Oberreitnau
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Schmalegg - SV Ankenreute
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr TSV Eschach II - SV Horgenzell II
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FV Waldburg - SK Weingarten
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SC Michelwinnaden - SV Mochenwangen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FV Bad Waldsee II - SV Wolpertswende
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Weissenau - FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr Sportfreunde Friedrichshafen - SG HAN
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr VfL Brochenzell II - TSV Schlachters II
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SG TSV Bodnegg / Grünkraut - TSV Berg III
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SGM Fischbach/Schnetzenhausen II - Union Meckenbeuren/Kehlen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr TSG Ailingen II - SpVgg Lindau
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FC Friedrichshafen - SC Friedrichshafen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Oberteuringen - FC Dostluk Friedrichshafen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SGM HENOBO II - SGM Fischbach/Schnetzenhausen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr TSV Tettnang II - FV Langenargen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SC Bürgermoos - SV Ettenkirch
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen II - TSV Tettnang
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SG Argental/ Tannau II - SV Kressbronn
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Vogt II - FC Isny
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Arnach - TSG Bad Wurzach
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Deuchelried - TSV Ratzenried
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr TSV Opfenbach - TSV Wohmbrechts
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SG SV Amtzell / SV Haslach W II - SV Vogt
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FC Wangen II - SGM Unterzeil/Seibranz II
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FC Isny II - FC Leutkirch
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach II - SGM Röthenbach II/Heimenkirch III II
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SGM Herlazhofen/Friesenhofen - SG Dietmans/Hauerz
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen - SG Kißlegg
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FV Bad Waldsee - SV Weingarten
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FC Scheidegg - SV Amtzell
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr Kleinhaslacher SC - FC Wuchzenhofen 06
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr TSB Ravensburg - SGM Blitzenreute/Mochenwangen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Wolfegg II - SV Oberzell II
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Haisterkirch - SV Wolfegg
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Bergatreute II - SG Baienfurt
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FV Molpertshaus - FV Ravensburg II
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Reute - SV Baindt