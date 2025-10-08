Bezirkspokal: Beinstein II, TSV Gaildorf, SSV Schwäbisch Hall II top

Die 3. Runde des Bezirkspokals Rems/Murr/Hall wurde am heutigen Mittwoch fortgesetzt. Hier sind alle Paarungen in der Übersicht:
TSV Dünsbach – SC Steinbach-Comburg 2:3 n.V.
Schiedsrichter: Aurel Stegmeier
Tore: 1:0 Dennis Hauber (5.), 2:0 Marvin Keidel (25.), 2:1 Florian Schreiber (37.), 2:2 Florian Schreiber (42.), 2:3 Karim Abu Dia (119.)
---
VfR Murrhardt – SV Breuningsweiler 2:3
Tore: 1:0 Tobias Wiese (6.), 1:1 Niko Bubak (43.), 1:2 Mario Mutic (44.), 1:3 (59.), 2:3 Tobias Wiese (75.)
TSV Obersontheim – TSV Michelfeld 1954 3:2
SV Gailenkirchen-Gottwollshausen – Sportfreunde DJK Bühlerzell 1:5
TV Rot am See – VfL Mainhardt 2:1
Schiedsrichter: Andreas Walk
Tore: 1:0 Julian Wacker (33.), 1:1 Silas Frey (52.), 2:1 Emmanuel Forson (82.)
Spvgg Rommelshausen – FSV Waiblingen II 10:9 n.E.
TV Weiler/Rems II – SV Allmersbach II 4:7
TB Beinstein – TSV Schornbach 2:5
Tore: 0:1 Eridon Hashani (28.), 0:2 Nico Klasik (47.), 0:3 Nico Klasik (49.), 0:4 Eridon Hashani (71.), 1:4 Niklas Lösch (73.), 2:5 Felix Holub (82.), 1:5 Firat Kaya (89.)
SG Oppenweiler-Strümpfelbach III – SV Allmersbach III 5:1
TSV Oberbrüden – SC Urbach II 1:0
Tor: 1:0 Sergej Weerts (85.)
TSV Schwaikheim III – FC Kosova Kernen 2:1
SSV Steinach-Reichenbach – VfR Birkmannsweiler 3:4
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – TSV Rudersberg 3:4 n.V.
Schiedsrichter: Lukas Häbich
1. FC Hohenacker – TSC Murrhardt 4:1
SV Allmersbach – TSV Haubersbronn II 15:0
Schiedsrichter: Sebastian Reif
Tore: 1:0 Yusuf Dik (8.), 2:0 Yannick Sigle (16.), 3:0 Benjamin Mayer (22.), 4:0 Marius Gebhardt (25.), 5:0 Benjamin Mayer (33.), 6:0 Marius Weller (37.), 7:0 Benjamin Mayer (44.), 8:0 Yusuf Dik (45.+1), 9:0 Yusuf Dik (49.), 10:0 Nils Thomann (55.), 11:0 Felix Geck (62.), 12:0 Felix Geck (70.), 13:0 Benjamin Mayer (71.), 14:0 Felix Geck (72.), 15:0 Felix Geck (88.)
SpVgg Gammesfeld – FC Honhardt 4:0
---
SV Hegnach – TSV Schornbach II 2:3
---
TV Stetten – TSV Schmiden 3:7
Tore: 0:1 Pasquale Siena (7.), 0:2 Pasquale Siena (14.), 1:2 Alexander Schetter (21.), 1:3 Pasquale Siena (26.), 2:3 Kristian Ibishaj (37.), 2:4 Pasquale Siena (56. Foulelfmeter), 3:4 Patrick Braun (59.), 3:5 Oliver Bach (69.), 3:6 Robin Ebner (70. Eigentor), 3:7 Elian Hasani (83.)
---
TV Oeffingen II – TV Stetten II 5:0
TSV Crailsheim II – SGM Jagstheim/Onolzheim 5:1
---
TB Beinstein II – SC Korb 3:1
TSV Hessental – TSV Gaildorf 1:5
Schiedsrichter: Dzenis Bazdar (Stuttgart)
Tore: 0:1 Philipp Kees (43.), 0:2 Tom Berger (45.), 1:2 Amir Nabil (49.), 1:3 Taner Tokalakoglu (61.), 1:4 Serkan Uygun (64.), 1:5 Angelo Tulino (82.)
SSV Schwäbisch Hall II – SV Tüngental 4:3
Tore: 1:0 Samuel Denis Obot (11.), 1:1 Fabian Schmidt (31.), 2:1 Florent Kodrolli (35.), 3:1 Samuel Denis Obot (41.), 3:2 Jannik Hofmann (45.+5 Foulelfmeter), 3:3 Johannes Klenk (58.), 4:3 Elmedin Zogaj (79.)
---
Do., 09.10.25 19:30 Uhr SG Schorndorf II - SV Remshalden