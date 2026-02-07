Bezirkspokal ausgelost: Der Weg nach Bernhausen steht

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen biegt in die heiße Phase ein. Während der Ehrenamtsgala in Herrenberg wurden die Viertelfinals und Halbfinals ausgelost. Nun steht fest, welche Teams am 26. März um den Einzug unter die letzten Vier kämpfen – und wer sich Schritt für Schritt dem großen Ziel nähern darf: dem Finale am 14. Mai beim TSV Bernhausen.

Auslosung mit besonderem Rahmen Die Spannung war nicht nur sportlich spürbar, sondern auch emotional aufgeladen. Denn die Auslosung fand im Rahmen der Ehrenamtsgala in Herrenberg statt. Während dort Ehrenamtliche gefeiert wurden, die den Fußball abseits des Rampenlichts tragen, rückte zugleich der Pokal in den Mittelpunkt – als Wettbewerb, der gerade seinen ganz eigenen Zauber entfaltet.

Feste Termine für die entscheidende Phase

Mit der Auslosung ist auch der zeitliche Fahrplan klar: Die Viertelfinals der Herren sind für Donnerstag, 26. März 2026, angesetzt. Die Halbfinals folgen am 14. und 16. April. Das Finale steigt schließlich am 14. Mai beim TSV Bernhausen. Damit sind alle entscheidenden Etappen terminiert – und jedes Team kennt nun die Stationen, die es auf dem Weg zum Pokal gehen muss.

Viertelfinale: Vier Spiele zur gleichen Uhrzeit

Alle Viertelfinal-Partien werden am Donnerstag, 26.03.2026, um 19:30 Uhr ausgetragen. Damit wird der Bezirkspokal an diesem Abend zu einem parallelen Fußballereignis, bei dem an mehreren Orten gleichzeitig um alles gespielt wird. Vier Begegnungen, vier Schauplätze, vier Mal Pokalspannung – und am Ende nur vier Sieger.

Türkspor Stuttgart empfängt Weilimdorf II

Im Viertelfinale trifft Türkspor Stuttgart auf den TSV Weilimdorf II. Das Duell eröffnet für beide Teams die Chance, sich in einem einzigen Spiel dem Halbfinale zu nähern. Ebenfalls am 26. März um 19:30 Uhr spielt Sportvg Feuerbach gegen den TV Echterdingen II. Auch hier gilt: Es gibt keine zweite Chance. Der Sieger bleibt im Rennen, der Verlierer scheidet aus.

Echterdingen 1977 trifft auf Sillenbuch

Ein weiteres Viertelfinale bestreiten TS Echterdingen 1977 und der SV Sillenbuch. Dieses Spiel entscheidet nicht nur über das Weiterkommen, sondern auch darüber, wer sich im Halbfinale einen Platz in der Nähe des Finaltraums sichern kann. Die vierte Partie lautet SV Deckenpfronn gegen VfL Herrenberg. Für beide Teams bedeutet diese Begegnung die Möglichkeit, den Pokalabend zu schreiben – mit dem Halbfinale als Belohnung und Bernhausen als greifbarer Gedanke.

Halbfinale: Zwei Termine, zwei letzte Hürden

Nach dem Viertelfinale geht es im April weiter. Das erste Halbfinale findet am Dienstag, 14.04.2026, um 19:30 Uhr statt. Hier trifft der Sieger aus Türkspor Stuttgart gegen TSV Weilimdorf II auf den Sieger aus Sportvg Feuerbach gegen TV Echterdingen II.

Zweites Halbfinale am 16. April

Das zweite Halbfinale wird am Donnerstag, 16.04.2026, um 19:30 Uhr ausgetragen. Dabei spielt der Sieger aus TS Echterdingen 1977 gegen SV Sillenbuch gegen den Sieger aus SV Deckenpfronn gegen VfL Herrenberg. Damit steht auch in dieser Hälfte des Turnierbaums fest: Wer ins Finale will, muss zwei K.-o.-Spiele gewinnen – ohne Ausweichroute.

Finale beim TSV Bernhausen als großes Ziel

Am Ende bleibt nur ein Termin, der über allem steht: Donnerstag, 14.05.2026. Dann findet das Finale beim TSV Bernhausen statt. Für die verbleibenden Mannschaften ist dieser Tag mehr als nur ein Datum. Es ist das Ziel eines ganzen Pokalfrühlings, der mit jeder Runde härter wird – und gleichzeitig emotionaler.