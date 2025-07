Bezirkspokal am Sonntag: Hitziges Landesliga-Derby

In der ersten Runde des Bezirkspokals kommt es zu zwei Derbys im Kreis Stade. Einmal ist die Favoritenrolle klar vergeben. In dem Landesliga-Duell ist dafür ordentlich Brisanz.

In dieser Saison dürfen erstmals auch zweite Mannschaften im Bezirkspokal antreten - sofern die Erste im höheren Wettbewerb teilnimmt. Außerdem treffen die Mannschaften aus einem Kreis nicht mehr sofort in den ersten Runden aufeinander. Trotzdem kommt es zu zwei interessanten Kreisduellen in der ersten Runde.

Landesligist D/A II musste als Pokal-Debütant schon durch die Qualifikation und setzte sich auswärts souverän gegen den Landesliga-Aufsteiger Osterholz-Scharmbeck durch. Nun müssen die ambitionierten Kehdinger nach Harsefeld. Der TuS verpasste D/A II im Endspurt der vergangenen Saison eine empfindliche Niederlage, das wurmt noch. Die Duelle sind eh immer hitzig.