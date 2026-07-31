Bezirkspokal als letzter Härtetest vor dem Ligastart

Die Vorbereitung war für Schwicheldt intensiv. Neben der Peiner Stadtmeisterschaft absolvierte die Mannschaft zwei externe Testspiele sowie Partien im Härkepokal. Entsprechend hoch ist die körperliche Belastung unmittelbar vor Saisonbeginn.

Mit dem Duell beim TSV Wendezelle eröffnet der TSV Schwicheldt seine Pflichtspielsaison. Während die erste Runde des Bezirkspokals den offiziellen Startschuss bildet, richtet sich der Blick im Lager der Gäste bereits auf den bevorstehenden Auftakt der Bezirksliga.

Hinzu kommt eine angespannte Personalsituation. „Wir haben viele angeschlagene Spieler“, erklärt der Trainer.

Trainer Benjamin Weiß macht keinen Hehl daraus, dass seine Mannschaft derzeit an ihre Grenzen stößt: „Durch die vielen Spiele innerhalb der Vorbereitung mit Stadtmeisterschaft, zwei externen Testspielen und dem Härkepokal gehen wir aktuell etwas auf dem Zahnfleisch.“

Ligastart besitzt höhere Priorität

Die hohe Belastung beeinflusst auch die Herangehensweise an das Pokalspiel. Für Weiß steht fest, dass die Begegnung vor allem der Vorbereitung auf den Ligastart dienen soll.

„Wir nehmen den Bezirkspokal nicht allzu ernst“, sagt der Schwicheldter Trainer. Die Erfolgsaussichten eines klassentieferen Vereins schätzt er realistisch ein: „Gewinnen kannst du den als kleiner Dorfverein sowieso nur ganz, ganz schwer.“

Deshalb verfolgt Schwicheldt einen klaren Plan. „Für uns ist das ein weiterer Test für den Ligastart in Heeseberg – nicht mehr und nicht weniger.“ Dennoch betont Weiß, dass seine Mannschaft die Partie keineswegs herschenken werde: „Wir schenken niemals etwas ab, aber werden definitiv rotieren.“

Belastungssteuerung im Mittelpunkt

Auch die Trainingsarbeit musste in den vergangenen Tagen an die hohe Spielbelastung angepasst werden. „Trainieren konnten wir nicht wirklich viel aufgrund der Belastungssteuerung“, berichtet Weiß.

Vor diesem Hintergrund dürfte die Partie in Wendezelle vor allem Aufschluss über den Fitnesszustand und die Kaderbreite geben. Eine Woche vor dem Start der Bezirksliga bietet sich den Gästen die Gelegenheit, weiteren Spielern Einsatzzeit zu geben und gleichzeitig die Belastung der Stammkräfte zu steuern.

So steht der Bezirkspokal für den TSV Schwicheldt zwar als erster Pflichtspieltermin der neuen Saison im Kalender, die eigentliche Bewährungsprobe beginnt jedoch erst eine Woche später mit dem Ligastart beim FC Heeseberg.