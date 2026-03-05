Bezirkspokal Alb: Viertelfinale der Männer und Frauen ausgelost

Im Bezirk Alb wurden die Spielpaarungen für das Viertelfinale des Bezirkspokals der Herren und Frauen ausgelost. Hier sind sie:
Viertelfinale
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr TSV Sickenhausen - SGM Altingen/Entringen
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SGM Dettingen/Glems - SV Walddorf
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SV Degerschlacht - TV Derendingen
Do., 09.04.26 19:00 Uhr TSV Eningen/u.A. - SV Zainingen
Achtelfinale
Mi., 01.10.25 18:30 Uhr SV Degerschlacht - SV 03 Tübingen 3:0
Mi., 01.10.25 18:30 Uhr FC Mittelstadt - TSV Sickenhausen 1:3
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SV Hirrlingen - TV Derendingen 1:6
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SG Poltringen/Pfäffingen - SGM Altingen/Entringen 0:4
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Anadolu SV Reutlingen - SGM Dettingen/Glems 1:3
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TSV Holzelfingen - SV Zainingen 1:4
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TSV Betzingen II - TSV Eningen/u.A. 1:6
Di., 11.11.25 19:30 Uhr FV Bad Urach - SV Walddorf 4:5
---
Viertelfinale
Mi., 08.04.26 19:30 Uhr TSV Sondelfingen II - TSV Ofterdingen
Mi., 08.04.26 19:30 Uhr SKV Eningen/u.A. - TSV Pfronstetten
Mi., 08.04.26 19:30 Uhr TSV Lustnau II - FC Rottenburg
Mi., 08.04.26 19:30 Uhr SSV Reutlingen - SG Oberndorf/Poltringen
Achtelfinale
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TSV Dettingen/Erms - SSV Reutlingen 1:2
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TSV Lustnau III - SG Oberndorf/Poltringen 0:5
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TSV Ofterdingen - SGM SV Lautertal/FC Engstingen 2:0
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SKV Eningen/u.A. - TV Derendingen II 3:0
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Sondelfingen II - SV Unterjesingen II 5:4
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TSV Gomaringen - FC Rottenburg 4:5
