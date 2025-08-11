 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

Bezirkspokal Alb: Vier Elfmeterschießen und reichlich Tore

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B7
Bezirksliga Alb
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3

Die 1. Runde im Bezirkspokal Alb hat begonnen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

1. Runde

SKV Eningen/u.A. – SG Spfr. Hengen / Trailfingen 3:1

TSV Betzingen U23 III – SGM Talheim/Öschingen 4:8

FC Mittelstadt II – TSV Holzelfingen 0:12

SF 02 Reutlingen II – TSV Sondelfingen II 1:7
Schiedsrichter: Sascha Härter - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Denny Jauch (14.), 0:2 Felix Becker (18.), 0:3 Denny Jauch (31.), 0:4 Dominik Fritz (45.), 1:4 Samadou Alloko Abdoulai (54.), 1:5 Janis Biebl (58.), 1:6 Janis Biebl (73.), 1:7 Janis Biebl (84.)

TSV Oferdingen II – FC Dottingen-Rietheim 1:2

SSV Rübgarten II – SV Neustetten 0:3

SV Wannweil II – TSV Ofterdingen II 0:3

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – SV Gniebel 3:0

SG SpVgg Mössi. / TV Belsen – TSV Sickenhausen II 1:3

TSV Eningen/u.A. II – SV Rommelsbach II 0:4

SV Weiler 1958 – SV 03 Tübingen 2:3

SV 03 Tübingen II – SV Wannweil 0:3

SV Wurmlingen 1920 – TSV Hirschau 4:5 n.E.

SG SpVgg Mössi. / TV Belsen – Sportfreunde Dußlingen 6:1

Sportfreunde Dußlingen II – TSV Ofterdingen 0:3

SV Degerschlacht II – SGM Entringen/​Altingen II 4:3

SV Nehren II – TSV Hirschau II 4:2

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – TSG Tübingen II 1:2

SF 02 Reutlingen – VfL Pfullingen II 0:5

TSV Dettingen/Rottenburg – SV Hirrlingen 1:3

SSC Tübingen II – SGM Dettingen/Glems II 0:4

TSV Hagelloch 1913 – SV Walddorf II 6:0

TG Gönningen – Young Boys Reutlingen U23 II 0:3

TSV Gomaringen II – SV Pfrondorf 1:5

FC Rottenburg II – SG Poltringen/Pfäffingen 3:5 n.E.

SV Wendelsheim – TSV Mähringen 1:2
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Sefa Ates, 1:2 Muhammed Samil Dirican

SG Kirchentell. / Kusterdingen – SG Kiebingen / SV Bühl 0:3

SG Hirrlingen / Hemmendorf II – TSV Gomaringen abgesagt

SV Ohmenhausen – SV Degerschlacht 0:9

SG Reutlingen II – SV Zainingen 0:7
Tore: 0:1 Rafael Da Silva (15.), 0:2 Tobias Lange (32.), 0:3 Jean Brito De Moura (45.), 0:4 Thomas Lais (60.), 0:5 Maurice Röhm (63.), 0:6 Thomas Lais (82.), 0:7 Robby Bröckel (83.)

TSG Reutlingen II – SV Würtingen 4:2

FC Mittelstadt – TuS Metzingen 4:1

TSV Riederich – FC Engstingen 0:7
Zuschauer: 100

TSV Sondelfingen – TSG Upfingen 4:1
Schiedsrichter: Fabian Münz (Reutlingen) - Zuschauer: 356
Tore: 1:0 Nils Patrick Bausch (50.), 2:0 Nils Patrick Bausch (52.), 3:0 Malte Priewe (72.), 3:1 Sven Endler (75.), 4:1 Carlo Luzzi (77.)

TSG Upfingen II – FV Bad Urach 0:5

SGM Dettingen/Glems II – FC Sonnenbühl 0:2

TSG Münsingen – SV Lautertal 2017 0:3

SV Sveti Sava Reutlingen – SV Auingen 0:3

FC Lichtenstein – FC Sonnenbühl II 6:1

TSV Oferdingen – TSV Genkingen 6:5 n.E.

SV Hailfingen – TSV Lustnau 0:4
Schiedsrichter: Jonas Keller

TSV Eningen/u.A. – SG Reutlingen 6:5 n.E.

Sportfreunde Donnstetten – SV Hülben 0:4

TSV Pliezhausen – TSV Altenburg 4:1

WSV Mehrstetten – SV Rommelsbach 0:3

FC Reutlingen – TSV Wittlingen 3:2
Schiedsrichter: Joachim Zenk (Reutlingen) - Zuschauer: 70
Tore: 2:1 Justin Mayer (45.), 2:2 Justin Mayer (59.), 2:3 Jonas Wittmoser (79.)

FC Neuhausen 80 – Anadolu SV Reutlingen 0:8
Tore: 0:1 Mert Demirel, 0:2 Onur Seyhan, 0:3 Turgay Yazici, 0:4 Melih Erborazan, 0:5 Turgay Yazici, 0:6 Melih Erborazan, 0:7 Muhammed Ali Özbakir, 0:8 Özgür Özbakir

SV Bremelau – SG TSV Hayingen / Zwiefalten / TSV Pfronst. 4:1

VfB Bodelshausen – SGM Altingen/Entringen 1:3
Schiedsrichter: Steffen Hess (Ammerbuch)
Tore: keine Tore

SSV Rübgarten – TSV Betzingen 4:3
Tore: 0:1 Erik Grats (14.), 1:1 Justin Noah Giorgis (16.), 2:1 Dominik Grauer (18.), 2:2 Mohammed Sahyoun (30.), 3:2 Dominik Grauer (67.), 3:3 Erik Grats (83.), 4:3 Dominik Grauer (90.)

---

Mo., 11.08.25 19:30 Uhr FC Römerstein - SV Croatia Reutlingen II
Di., 12.08.25 19:30 Uhr BFC Pfullingen - SG Steinhilben / Trochtelf.

Aufrufe: 011.8.2025, 07:00 Uhr
redAutor