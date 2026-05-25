 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bezirkspokal Alb: TSV Sondelfingen II gewinnt den Pokal

Alle Spiele gibt es im Überblick.

von red · Heute, 17:53 Uhr
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Im Bezirkspokal Alb standen die Endspiele der Männer und Frauen an. Hier sind die Spiele in der Übersicht:

Bezirkspokal Männer

Sa., 23.05.2026, 16:30 Uhr
SGM Altingen/Entringen
SGM Altingen/Entringen
SV Degerschlacht
SV Degerschlacht
0
1

SGM Altingen/Entringen – SV Degerschlacht 0:1
Schiedsrichter: Felix Rauch
Tor: 0:1 Simon Schmidt (43.)
Rot: Paul Bauer (84./SGM Altingen/Entringen)

Bezirkspokal Frauen

Heute, 15:00 Uhr
TSV Sondelfingen
TSV Sondelfingen
SG Oberndorf/Poltringen
SG Oberndorf/Poltringen
3
2

TSV Sondelfingen II – SG Oberndorf/Poltringen 3:2
Schiedsrichter: Kerstin Holzmayer
Tore: 0:1 Joy Strähle (11.), 1:1 Elisa Zekolli (25.), 1:2 Frederike Terporten (45.+3), 2:2 Martina Honermann (58.), 3:2 Elisa Zekolli (78.)

Das waren die vorherigen Runden bei den Männern

1. Runde
So., 10.08.25 11:00 Uhr SKV Eningen/u.A. - SG Spfr. Hengen / Trailfingen 3:1
So., 10.08.25 13:00 Uhr TSV Betzingen U23 III - SGM Talheim/Öschingen 4:8
So., 10.08.25 13:30 Uhr TSV Eningen/u.A. II - SV Rommelsbach II zg. 0:4
So., 10.08.25 13:30 Uhr FC Mittelstadt II - TSV Holzelfingen 0:12
So., 10.08.25 13:30 Uhr SF 02 Reutlingen II - TSV Sondelfingen II 1:7
So., 10.08.25 13:30 Uhr TSV Oferdingen II - FC Dottingen-Rietheim 1:2
So., 10.08.25 13:30 Uhr SSV Rübgarten II - SV Neustetten 0:3
So., 10.08.25 13:30 Uhr SV Wannweil II - TSV Ofterdingen II 0:3
So., 10.08.25 13:30 Uhr SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau - SV Gniebel 3:0
So., 10.08.25 13:30 Uhr SG Mössingen/Belsen - TSV Sickenhausen II 1:3
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Mittelstadt - TuS Metzingen 4:1
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Riederich - FC Engstingen 0:7
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSG Upfingen 4:1
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSG Upfingen II - FV Bad Urach 0:5
So., 10.08.25 16:00 Uhr SGM Dettingen/Glems II - FC Sonnenbühl 0:2
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSG Münsingen zg. - SV Lautertal 2017 0:3
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Sveti Sava Reutlingen - SV Auingen 0:3
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Lichtenstein - FC Sonnenbühl II 6:1
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Oferdingen - TSV Genkingen 6:5
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSG Reutlingen II - SV Würtingen 4:2
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Eningen/u.A. - SG Reutlingen 6:5
So., 10.08.25 16:00 Uhr Sportfreunde Donnstetten - SV Hülben 0:4
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Pliezhausen - TSV Altenburg 4:1
So., 10.08.25 16:00 Uhr WSV Mehrstetten - SV Rommelsbach 0:3
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Reutlingen - TSV Wittlingen 3:2
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Neuhausen 80 - Anadolu SV Reutlingen 0:8
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Bremelau - SG TSV Hayingen / Zwiefalten / TSV Pfronst. 4:1
So., 10.08.25 16:00 Uhr VfB Bodelshausen - SGM Altingen/Entringen 1:3
So., 10.08.25 16:00 Uhr SSV Rübgarten - TSV Betzingen 4:3
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Hailfingen - TSV Lustnau 0:4
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Dettingen/Rottenburg - SV Hirrlingen 1:3
So., 10.08.25 16:00 Uhr SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau - TSG Tübingen II 1:2
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Nehren II - TSV Hirschau II 4:2
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Degerschlacht II - SGM Entringen/​Altingen II 4:3
So., 10.08.25 16:00 Uhr Sportfreunde Dußlingen II - TSV Ofterdingen 0:3
So., 10.08.25 16:00 Uhr SG Mössingen/Belsen - Sportfreunde Dußlingen 6:1
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Wurmlingen - TSV Hirschau 4:5
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV 03 Tübingen II - SV Wannweil 0:3
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Weiler 1958 - SV 03 Tübingen 2:3
So., 10.08.25 16:00 Uhr SSC Tübingen II - SGM Dettingen/Glems II 0:4
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Hagelloch - SV Walddorf II 6:0
So., 10.08.25 16:00 Uhr TG Gönningen - Young Boys Reutlingen U23 II 0:3
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Gomaringen II - SV Pfrondorf 1:5
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Rottenburg II - SG Poltringen/Pfäffingen 3:5
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Wendelsheim - TSV Mähringen 1:2
So., 10.08.25 16:00 Uhr SG Kirchentell. / Kusterdingen - SG Kiebingen/Bühl 0:3
So., 10.08.25 16:00 Uhr SG Hirrlingen / Hemmendorf II - TSV Gomaringen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Ohmenhausen - SV Degerschlacht 0:9
So., 10.08.25 16:00 Uhr SG Reutlingen II - SV Zainingen 0:7
So., 10.08.25 16:00 Uhr SF 02 Reutlingen - VfL Pfullingen II 0:5
Mo., 11.08.25 19:30 Uhr FC Römerstein - SV Croatia Reutlingen II 2:6
Di., 12.08.25 19:30 Uhr BFC Pfullingen - SG Steinhilben / Trochtelf. 4:1

2. Runde
Di., 19.08.25 19:00 Uhr SG Mössingen/Belsen - SV Neustetten 9:8
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau - TSV Hagelloch 4:2
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SV Wannweil - SV Degerschlacht 1:2
Mi., 20.08.25 18:45 Uhr TSV Oferdingen - SV Zainingen 2:3
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Lautertal 2017 - SV Auingen
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SKV Eningen/u.A. - FC Mittelstadt 0:12
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC Lichtenstein - TSV Holzelfingen 1:4
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Sondelfingen II - VfL Pfullingen II 0:3
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC Dottingen-Rietheim - TSG Reutlingen II 1:3
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Pliezhausen - FC Reutlingen 5:3
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr GSV Hellas Reutlingen - SV Bremelau 4:2
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSG Reutlingen - TSV Betzingen U23 III 1:6
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten - Young Boys Reutlingen U23 II 6:3
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Mähringen II - TSV Ofterdingen 0:4
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TV Derendingen II - TSV Hirschau 6:8
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Hirrlingen - TSG Tübingen II 2:0
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Rommelsbach - TSV Lustnau 0:6
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SG Dettenhausen/Pfrondorf II - TSV Sickenhausen 1:2
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SSV Rübgarten - TSV Gomaringen 0:2
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Sickenhausen II - SV 03 Tübingen 1:4
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Nehren II - SV Walddorf 0:4
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SG Kiebingen/Bühl - SG Kirchentell. / Kusterdingen 4:0
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen III - SGM Dettingen/Glems 1:7
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr FC Engstingen - TSV Sondelfingen 0:3
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr BFC Pfullingen - Anadolu SV Reutlingen 2:7
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr SV Croatia Reutlingen II - FV Bad Urach 4:2
Do., 21.08.25 19:00 Uhr SV Rommelsbach II zg. - FC Sonnenbühl
Do., 21.08.25 19:00 Uhr TSV Ofterdingen II - SG Poltringen/Pfäffingen 0:9
Do., 21.08.25 19:00 Uhr SV Degerschlacht II - SGM Altingen/Entringen 0:6
Do., 21.08.25 19:00 Uhr TSV Mähringen - SV Pfrondorf 1:3
Di., 26.08.25 19:00 Uhr SGM Talheim/Öschingen - TV Derendingen 1:2
Do., 28.08.25 19:30 Uhr TSV Eningen/u.A. - SV Hülben 7:3

3. Runde
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FC Mittelstadt - SV Lautertal 2017 4:2
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Croatia Reutlingen II - TSV Sondelfingen
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSG Reutlingen II - SV Zainingen 1:3
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Pliezhausen - Anadolu SV Reutlingen 0:3
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr GSV Hellas Reutlingen - SGM Dettingen/Glems 2:7
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TV Derendingen - SV Pfrondorf 4:3
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Kiebingen/Bühl - SV Walddorf 1:4
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Poltringen/Pfäffingen - TSV Oferdingen 2:1
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Hirrlingen - TSV Hirschau 4:2
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Lustnau - TSV Sickenhausen 3:4
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Mössingen/Belsen - SGM Altingen/Entringen 0:2
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Gomaringen - SV 03 Tübingen 2:4
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TSV Betzingen U23 III - SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 5:1
Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Holzelfingen - VfL Pfullingen II 2:1
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau - SV Degerschlacht 2:10
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Eningen/u.A. - FC Sonnenbühl 3:0

Achtelfinale
Mi., 01.10.25 18:30 Uhr SV Degerschlacht - SV 03 Tübingen 3:0
Mi., 01.10.25 18:30 Uhr FC Mittelstadt - TSV Sickenhausen 1:3
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SV Hirrlingen - TV Derendingen 1:6
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SG Poltringen/Pfäffingen - SGM Altingen/Entringen 0:4
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Anadolu SV Reutlingen - SGM Dettingen/Glems 1:3
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TSV Holzelfingen - SV Zainingen 1:4
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TSV Betzingen II - TSV Eningen/u.A. 1:6
Di., 11.11.25 19:30 Uhr FV Bad Urach - SV Walddorf 4:5

Viertelfinale
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr TSV Sickenhausen - SGM Altingen/Entringen 2:3
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SV Degerschlacht - TV Derendingen 2:1
Do., 09.04.26 19:00 Uhr TSV Eningen/u.A. - SV Zainingen 1:3
Mi., 15.04.26 19:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SV Walddorf 0:1

Halbfinale
Mi., 29.04.26 19:15 Uhr SGM Altingen/Entringen - SV Zainingen 2:0
Mi., 29.04.26 19:30 Uhr SV Degerschlacht - SV Walddorf 5:3

Das waren die vorherigen Runden bei den Frauen

Achtelfinale
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TSV Dettingen/Erms - SSV Reutlingen 1:2
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TSV Lustnau III - SG Oberndorf/Poltringen 0:5
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TSV Ofterdingen - SGM SV Lautertal/FC Engstingen 2:0
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SKV Eningen/u.A. - TV Derendingen II 3:0
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Sondelfingen II - SV Unterjesingen II 5:4
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TSV Gomaringen - FC Rottenburg 4:5

Viertelfinale
Mi., 08.04.26 19:30 Uhr TSV Sondelfingen II - TSV Ofterdingen 2:1
Mi., 08.04.26 19:30 Uhr SKV Eningen/u.A. - TSV Pfronstetten 1:2
Mi., 08.04.26 19:30 Uhr TSV Lustnau II - FC Rottenburg 4:0
Mi., 08.04.26 19:30 Uhr SSV Reutlingen - SG Oberndorf/Poltringen 0:3

Halbfinale
Di., 28.04.26 19:30 Uhr TSV Sondelfingen II - TSV Pfronstetten 4:3
Mi., 29.04.26 19:30 Uhr TSV Lustnau II - SG Oberndorf/Poltringen 0:1