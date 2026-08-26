 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Bezirkspokal Alb: TSV Sickenhausen gewinnt 9-Tore-Spektakel

Auf FuPa gibt es die Übersicht über die Spiele.

von red · Heute, 21:12 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Bezirksliga Alb
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
Kreisliga B2

Die 1. Runde im Bezirkspokal Alb wurde am heutigen Mittwoch beendet. Hier gibt es die Partien in der Übersicht:

2. Runde

Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SSV Rübgarten II - TV Derendingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SG Steinhilben / Trochtelf. - BFC Pfullingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SF 02 Reutlingen - TSV Eningen/Achalm
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Rommelsbach - FV Bad Urach
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SG Reutlingen - TSV Genkingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr GSV Hellas Reutlingen - Sportfreunde Donnstetten
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Sveti Sava Reutlingen - SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Zainingen - VfL Pfullingen II
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Wittlingen - FC Sonnenbühl
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SKV Eningen/u.A. - TSG Upfingen II
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Anadolu SV Reutlingen - SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TG Gönningen - TSG Upfingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Sondelfingen II - TSV Holzelfingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Böhringen 1919 - SV Degerschlacht
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Ohmenhausen - FC Engstingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Mähringen - SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Gomaringen II - Sportfreunde Dußlingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Weiler 1958 - SV 03 Tübingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Hirrlingen - SG Mössingen/Belsen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SG Poltringen/Pfäffingen - TSV Lustnau
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FC Rottenburg II - SV Walddorf II
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - SV Walddorf
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SGM Talheim/​Öschingen II - SV Pfrondorf
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SGM Hagelloch/Unterjesingen - TSV Ofterdingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Wurmlingen - SSC Tübingen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Nehren II - TSV Hirschau
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SG Mössingen/Belsen II - TV Derendingen II
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr TSV Dettingen/Rottenburg - TSG Tübingen II
Do., 03.09.26 19:00 Uhr SSV Rübgarten - TSV Ofterdingen
Do., 03.09.26 19:00 Uhr TSV Gomaringen - SV Neustetten

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1. Runde

SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten – TuS Metzingen 3:1

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TSG Reutlingen II – SV Hülben 0:5
Tore: 0:1 Marvin Delimar (21.), 0:2 Yannik Fall (22.), 0:3 Marko Habermeier (45.+1), 0:4 Lukas Holder (47.), 0:5 Marvin Delimar (82.)

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TSV Sickenhausen II – TSV Holzelfingen 1:7

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – Sportfreunde Dußlingen abg.

SG Steinhilben / Trochtelf. – SSV Reutlingen II 6:1
Tore: 1:1 Kilian Uhland, 2:1 Jan Burkhart, 3:1 Pascal Geiselhart, 4:1 Hannes Renner, 5:1 Alex Holder, 6:1 Christian Segovic, 0:1 Bilal Badr

FC Rottenburg II – SV Wendelsheim 4:1

SGM Hirschau/Wurmlingen II – SGM Hagelloch/Unterjesingen 0:2

SGM Entringen/​Altingen II – TSV Hirschau 2:9

SG Dettenhausen/Pfrondorf II – TSV Gomaringen 3:7

TSV Ofterdingen II – TSV Dettingen/Rottenburg 0:4

SGM Talheim/Öschingen – TSG Tübingen II 1:6

SV Hailfingen – SV Neustetten 0:9

Sportfreunde Dußlingen II – SV Nehren II 1:2

SSC Tübingen – SV Wannweil abg.

SV Wannweil II – TSV Ofterdingen abg.

SV Walddorf II – VfB Bodelshausen 14:13 n.E.

TSV Altenburg – SG Mössingen/Belsen 0:10

SV Oberndorf 1924 – TSV Gomaringen II 0:8

SG Kiebingen/Bühl – SSV Rübgarten 2:4

TSV Mähringen II – SG Poltringen/Pfäffingen 1:6
Schiedsrichter: Jonas Keller

SSC Tübingen II – SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 5:6 n.E.

BFC Pfullingen – SV Würtingen 8:3

FC Engstingen – TSV Sondelfingen 6:5 n.E.
Schiedsrichter: Stefan Knoll - Zuschauer: 10

SGM Mehrstetten I/Auingen II – SV Degerschlacht 1:3
Schiedsrichter: Eberhard Flitsch
Tore: 1:0 (55.), 1:1 Tim Appl (63.), 1:2 Luka Brendle (76.), 1:3 Tim Appl (79.)

TSV Sondelfingen II – SGM Dettingen/Glems II 6:5

SF 02 Reutlingen II – TSG Upfingen 0:10

FC Neuhausen 80 – TSV Wittlingen 2:0

FC Reutlingen – SG Reutlingen abg.

FC Fortuna Kickers St. Johann – SF 02 Reutlingen 1:3

Reutlinger Kickers – TSV Eningen/Achalm abg.

FC Dottingen-Rietheim – FV Bad Urach 0:6
Tore: 0:1 Timo Prieler (3.), 0:2 Leonel Buck (16.), 0:3 Leonel Buck (20.), 0:4 Vincenzo Caterisano (24.), 0:5 Leon Fischetti (56.), 0:6 Marat Ponomarov (73.)

TSV Betzingen II – SV Croatia Reutlingen II 5:2

FC Lichtenstein – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 0:2

SG Reutlingen II – TG Gönningen 0:3
Schiedsrichter: Fabian Münz (Reutlingen)

SV Degerschlacht II – SV Ohmenhausen 5:6 n.E.
Schiedsrichter: Tim Kruse (Dettingen Erms)

SG Kirchentell./Kusterdingen II – TSV Mähringen 1:10

Anadolu SV Reutlingen – SV Lautertal 2017 abg.

SV Sveti Sava Reutlingen – TSG Münsingen 2:0

SV Rommelsbach – TSV Betzingen 2:1

FC Sonnenbühl II – VfL Pfullingen II 0:3

TSG Reutlingen – Young Boys Reutlingen II 9:8 n.E.

SG Pliezhausen / TSV Riederi. – SV 03 Tübingen 0:9

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SSV Rübgarten II – SGM Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau/We II 5:1

TSV Eningen/u.A. II – SV Zainingen 1:3

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FC Mittelstadt – TSV Sickenhausen 3:6
Tore: 1:0 Jona Schweizer (5.), 1:1 (8.), 2:1 Noah Müller (31.), 2:2 (33.), 2:3 (35.), 2:4 (47.), 2:5 (67.), 3:5 Jona Schweizer (73.), 3:6 (90.+3)