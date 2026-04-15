Bezirkspokal Alb: SV Walddorf siegt knapp, Dettingen/Glems verliert

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Das Viertelfinale des Bezirkspokals Alb wurde am heutigen Mittwoch beendet. Hier gibt es die Spiele in der Übersicht:

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SGM Dettingen/Glems – SV Walddorf 0:1

Tor: 0:1 (75.)

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Achtelfinale



Mi., 01.10.25 18:30 Uhr SV Degerschlacht - SV 03 Tübingen 3:0

Mi., 01.10.25 18:30 Uhr FC Mittelstadt - TSV Sickenhausen 1:3

Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SV Hirrlingen - TV Derendingen 1:6

Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SG Poltringen/Pfäffingen - SGM Altingen/Entringen 0:4

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Anadolu SV Reutlingen - SGM Dettingen/Glems 1:3

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TSV Holzelfingen - SV Zainingen 1:4

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TSV Betzingen II - TSV Eningen/u.A. 1:6

Di., 11.11.25 19:30 Uhr FV Bad Urach - SV Walddorf 4:5

3. Runde



Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FC Mittelstadt - SV Lautertal 2017 4:2

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Croatia Reutlingen II - TSV Sondelfingen

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSG Reutlingen II - SV Zainingen 1:3

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Pliezhausen - Anadolu SV Reutlingen 0:3

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr GSV Hellas Reutlingen - SGM Dettingen/Glems 2:7

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TV Derendingen - SV Pfrondorf 4:3

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Kiebingen/Bühl - SV Walddorf 1:4

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Poltringen/Pfäffingen - TSV Oferdingen 2:1

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Hirrlingen - TSV Hirschau 4:2

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Lustnau - TSV Sickenhausen 3:4

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Mössingen/Belsen - SGM Altingen/Entringen 0:2

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Gomaringen - SV 03 Tübingen 2:4

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TSV Betzingen U23 III - SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 5:1

Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Holzelfingen - VfL Pfullingen II 2:1

Mi., 10.09.25 19:00 Uhr SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau - SV Degerschlacht 2:10

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Eningen/u.A. - FC Sonnenbühl 3:0

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