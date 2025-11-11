 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Bezirkspokal Alb: SV Walddorf siegt im Elfmeterkrimi

Das Achtelfinale im Bezirkspokal Alb wurde am heutigen Dienstag abgeschlossen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

Achtelfinale

SV Degerschlacht – SV 03 Tübingen 3:0
Tore: 1:0 (82. Foulelfmeter), 2:0 (90.+5), 3:0 (90.+6)

FC Mittelstadt – TSV Sickenhausen 1:3
Schiedsrichter: Fabian Münz (Reutlingen)
Tore: 0:1 Nicola Claudius Rauscher (19.), 1:1 Noah Müller (33.)

SV Hirrlingen – TV Derendingen 1:6
Schiedsrichter: Martin Frisch
Tore: 0:1 Maximilian Untraut (18.), 0:2 Maximilian Untraut (29.), 1:2 Philip Daub (45.), 1:3 Maximilian Untraut (56.), 1:4 Noah Reutter (65. Foulelfmeter), 1:5 Mohammed Ali Turki (75.), 1:6 Noah Reutter (85.)
Gelb-Rot: Philip Daub (52./SV Hirrlingen/wiederholtes Foulspiel)

SG Poltringen/Pfäffingen – SGM Altingen/Entringen 0:4

Anadolu SV Reutlingen – SGM Dettingen/Glems 1:3

TSV Holzelfingen – SV Zainingen 1:4

TSV Betzingen II – TSV Eningen/u.A. 1:6

FV Bad Urach – SV Walddorf 4:5 n.E.

Das war die 3. Runde:

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FC Mittelstadt - SV Lautertal 2017 4:2
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Croatia Reutlingen II - TSV Sondelfingen
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSG Reutlingen II - SV Zainingen 1:3
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Pliezhausen - Anadolu SV Reutlingen
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr GSV Hellas Reutlingen - SGM Dettingen/Glems 2:7
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TV Derendingen - SV Pfrondorf 4:3
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Kiebingen/Bühl - SV Walddorf 1:4
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Poltringen/Pfäffingen - TSV Oferdingen 2:1
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Hirrlingen - TSV Hirschau 4:2
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Lustnau - TSV Sickenhausen 3:4
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Mössingen/Belsen - SGM Altingen/Entringen 0:2
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Gomaringen - SV 03 Tübingen 2:4
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TSV Betzingen U23 III - SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 5:1
Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Holzelfingen - VfL Pfullingen II 2:1
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr SG Bier./Fr./Schw./Ob. - SV Degerschlacht 2:10
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Eningen/u.A. - FC Sonnenbühl 3:0/Wertung

