 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Bezirkspokal Alb: SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten gewinnt

Auf FuPa gibt es die Übersicht über die Spiele.

von red · Gestern, 17:37 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Körner

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Bezirksliga Alb
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
Kreisliga B2

Die 1. Runde des Bezirkspokals Alb hat am heutigen Sonntag begonnen. Hier gibt es die Partien in der Übersicht:

1. Runde

SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten – TuS Metzingen 3:1

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Di., 18.08.26 19:30 Uhr TSG Reutlingen II - SV Hülben
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Dußlingen II - SV Nehren II
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SV Degerschlacht II - SV Ohmenhausen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr BFC Pfullingen - SV Würtingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SG Kirchentell./Kusterdingen II - TSV Mähringen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr FC Rottenburg II - SV Wendelsheim
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SGM Hirschau/Wurmlingen II - SGM Hagelloch/Unterjesingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SGM Entringen/​Altingen II - TSV Hirschau
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SG Dettenhausen/Pfrondorf II - TSV Gomaringen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr TSV Ofterdingen II - TSV Dettingen/Rottenburg
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SGM Talheim/Öschingen - TSG Tübingen II
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SV Hailfingen - SV Neustetten
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr TSV Sickenhausen II - TSV Holzelfingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SSC Tübingen - SV Wannweil
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SV Wannweil II - TSV Ofterdingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SV Walddorf II - VfB Bodelshausen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SG Mössingen/Belsen - TSV Altenburg
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SV Oberndorf 1924 - TSV Gomaringen II
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SSC Tübingen II - SGM Mehrstetten I/Auingen II
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SG Kiebingen/Bühl - SSV Rübgarten
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SSV Rübgarten - SGM Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau/We II
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau - Sportfreunde Dußlingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr FC Reutlingen - SG Reutlingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr FC Engstingen - TSV Sondelfingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SGM Mehrstetten I/Auingen II - SV Degerschlacht
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr TSV Sondelfingen II - SGM Dettingen/Glems II
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr FC Mittelstadt - TSV Sickenhausen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SF 02 Reutlingen II - TSG Upfingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SV Lautertal 2017 - Anadolu SV Reutlingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr FC Neuhausen 80 - TSV Wittlingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr TSV Eningen/u.A. II - SV Zainingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SV Sveti Sava Reutlingen - TSG Münsingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SG Steinhilben / Trochtelf. - SSV Reutlingen II
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SV Rommelsbach - TSV Betzingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr FC Fortuna Kickers St. Johann - SF 02 Reutlingen
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr Reutlinger Kickers - TSV Eningen/Achalm
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr FC Dottingen-Rietheim - FV Bad Urach
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr FC Sonnenbühl II - VfL Pfullingen II
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr TSV Betzingen II - SV Croatia Reutlingen II
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr FC Lichtenstein - SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SG Reutlingen II - TG Gönningen
Mi., 19.08.26 19:30 Uhr SG Pliezhausen / TSV Riederi. - SV 03 Tübingen
Mi., 19.08.26 19:30 Uhr TSG Reutlingen - Young Boys Reutlingen II