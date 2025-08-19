 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

Bezirkspokal Alb: SG SpVgg Mössingen/TV Belsen gewinnt Elfmeterkrimi

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B7
Bezirksliga Alb
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3

Die 2. Runde im Bezirkspokal Alb wurde heute eröffnet. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

2. Runde

SG SpVgg Mössingen/TV Belsen – SV Neustetten 9:8 n.E.

---

Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SV Wannweil - SV Degerschlacht
Mi., 20.08.25 18:30 Uhr SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau - TSV Hagelloch 1913
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TV Derendingen II - TSV Hirschau
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Lautertal 2017 - SV Auingen
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SKV Eningen/u.A. - FC Mittelstadt
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC Engstingen - TSV Sondelfingen
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC Lichtenstein - TSV Holzelfingen
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Oferdingen - SV Zainingen
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Sondelfingen II - VfL Pfullingen II
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC Dottingen-Rietheim - TSG Reutlingen II
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Pliezhausen - FC Reutlingen
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr GSV Hellas Reutlingen - SV Bremelau
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSG Reutlingen - TSV Betzingen U23 III
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten - Young Boys Reutlingen U23 II
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Mähringen II - TSV Ofterdingen
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Hirrlingen - TSG Tübingen II
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Rommelsbach - TSV Lustnau
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SG Dettenhausen / SV Pfrondorf II - TSV Sickenhausen
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen III - SGM Dettingen/Glems
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SSV Rübgarten - TSV Gomaringen
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr TSV Sickenhausen II - SV 03 Tübingen
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Nehren II - SV Walddorf
Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SG Kiebingen / SV Bühl - SG Kirchentell. / Kusterdingen
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr BFC Pfullingen - Anadolu SV Reutlingen
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr SV Croatia Reutlingen II - FV Bad Urach
Do., 21.08.25 19:00 Uhr SV Degerschlacht II - SGM Altingen/Entringen
Do., 21.08.25 19:00 Uhr TSV Mähringen - SV Pfrondorf
Do., 21.08.25 19:00 Uhr SV Rommelsbach II - FC Sonnenbühl
Do., 21.08.25 19:00 Uhr TSV Ofterdingen II - SG Poltringen/Pfäffingen
Di., 26.08.25 19:00 Uhr SGM Talheim/Öschingen - TV Derendingen
Do., 28.08.25 19:00 Uhr TSV Eningen/u.A. - SV Hülben

---

Das war die 1. Runde:

SKV Eningen/u.A. – SG Spfr. Hengen / Trailfingen 3:1

TSV Betzingen U23 III – SGM Talheim/Öschingen 4:8

FC Mittelstadt II – TSV Holzelfingen 0:12

SF 02 Reutlingen II – TSV Sondelfingen II 1:7
Schiedsrichter: Sascha Härter - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Denny Jauch (14.), 0:2 Felix Becker (18.), 0:3 Denny Jauch (31.), 0:4 Dominik Fritz (45.), 1:4 Samadou Alloko Abdoulai (54.), 1:5 Janis Biebl (58.), 1:6 Janis Biebl (73.), 1:7 Janis Biebl (84.)

TSV Oferdingen II – FC Dottingen-Rietheim 1:2

SSV Rübgarten II – SV Neustetten 0:3

SV Wannweil II – TSV Ofterdingen II 0:3

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – SV Gniebel 3:0

SG SpVgg Mössi. / TV Belsen – TSV Sickenhausen II 1:3

TSV Eningen/u.A. II – SV Rommelsbach II 0:4

SV Weiler 1958 – SV 03 Tübingen 2:3

SV 03 Tübingen II – SV Wannweil 0:3

SV Wurmlingen 1920 – TSV Hirschau 4:5 n.E.

SG SpVgg Mössi. / TV Belsen – Sportfreunde Dußlingen 6:1

Sportfreunde Dußlingen II – TSV Ofterdingen 0:3

SV Degerschlacht II – SGM Entringen/​Altingen II 4:3

SV Nehren II – TSV Hirschau II 4:2

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – TSG Tübingen II 1:2

SF 02 Reutlingen – VfL Pfullingen II 0:5

TSV Dettingen/Rottenburg – SV Hirrlingen 1:3

SSC Tübingen II – SGM Dettingen/Glems II 0:4

TSV Hagelloch 1913 – SV Walddorf II 6:0

TG Gönningen – Young Boys Reutlingen U23 II 0:3

TSV Gomaringen II – SV Pfrondorf 1:5

FC Rottenburg II – SG Poltringen/Pfäffingen 3:5 n.E.

SV Wendelsheim – TSV Mähringen 1:2
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Sefa Ates, 1:2 Muhammed Samil Dirican

SG Kirchentell. / Kusterdingen – SG Kiebingen / SV Bühl 0:3

SG Hirrlingen / Hemmendorf II – TSV Gomaringen abgesagt

SV Ohmenhausen – SV Degerschlacht 0:9

SG Reutlingen II – SV Zainingen 0:7
Tore: 0:1 Rafael Da Silva (15.), 0:2 Tobias Lange (32.), 0:3 Jean Brito De Moura (45.), 0:4 Thomas Lais (60.), 0:5 Maurice Röhm (63.), 0:6 Thomas Lais (82.), 0:7 Robby Bröckel (83.)

TSG Reutlingen II – SV Würtingen 4:2

FC Mittelstadt – TuS Metzingen 4:1

TSV Riederich – FC Engstingen 0:7
Zuschauer: 100

TSV Sondelfingen – TSG Upfingen 4:1
Schiedsrichter: Fabian Münz (Reutlingen) - Zuschauer: 356
Tore: 1:0 Nils Patrick Bausch (50.), 2:0 Nils Patrick Bausch (52.), 3:0 Malte Priewe (72.), 3:1 Sven Endler (75.), 4:1 Carlo Luzzi (77.)

TSG Upfingen II – FV Bad Urach 0:5

SGM Dettingen/Glems II – FC Sonnenbühl 0:2

TSG Münsingen – SV Lautertal 2017 0:3

SV Sveti Sava Reutlingen – SV Auingen 0:3

FC Lichtenstein – FC Sonnenbühl II 6:1

TSV Oferdingen – TSV Genkingen 6:5 n.E.

SV Hailfingen – TSV Lustnau 0:4
Schiedsrichter: Jonas Keller

TSV Eningen/u.A. – SG Reutlingen 6:5 n.E.

Sportfreunde Donnstetten – SV Hülben 0:4

TSV Pliezhausen – TSV Altenburg 4:1

WSV Mehrstetten – SV Rommelsbach 0:3

FC Reutlingen – TSV Wittlingen 3:2
Schiedsrichter: Joachim Zenk (Reutlingen) - Zuschauer: 70
Tore: 2:1 Justin Mayer (45.), 2:2 Justin Mayer (59.), 2:3 Jonas Wittmoser (79.)

FC Neuhausen 80 – Anadolu SV Reutlingen 0:8
Tore: 0:1 Mert Demirel, 0:2 Onur Seyhan, 0:3 Turgay Yazici, 0:4 Melih Erborazan, 0:5 Turgay Yazici, 0:6 Melih Erborazan, 0:7 Muhammed Ali Özbakir, 0:8 Özgür Özbakir

SV Bremelau – SG TSV Hayingen / Zwiefalten / TSV Pfronst. 4:1

VfB Bodelshausen – SGM Altingen/Entringen 1:3
Schiedsrichter: Steffen Hess (Ammerbuch)
Tore: keine Tore

SSV Rübgarten – TSV Betzingen 4:3
Tore: 0:1 Erik Grats (14.), 1:1 Justin Noah Giorgis (16.), 2:1 Dominik Grauer (18.), 2:2 Mohammed Sahyoun (30.), 3:2 Dominik Grauer (67.), 3:3 Erik Grats (83.), 4:3 Dominik Grauer (90.)

---

FC Römerstein – SV Croatia Reutlingen II 2:6
Schiedsrichter: Guido Kinzelmann
Tore: 1:0 (5.), 1:1 (27.), 1:2 (44.), 1:3 (47.), 1:4 (48.), 1:5 (63.), 1:6 (73.), 2:6 (76.)

---

BFC Pfullingen – SG Steinhilben/Trochtelfingen 4:1

Aufrufe: 019.8.2025, 21:30 Uhr
redAutor