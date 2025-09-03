Bezirkspokal Alb: Drei Elfmeterkrimis und auch Überraschungen

Die 3. Runde im Bezirkspokal Alb hat heute begonnen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
FC Mittelstadt – SV Lautertal 2017 4:2
Tore: 1:1 Daniel Almeida (48. Foulelfmeter), 2:1 Erik Müller (61.), 3:1 Erik Müller (72.), 4:2 Daniel Almeida (92. Foulelfmeter)
SV Croatia Reutlingen II – TSV Sondelfingen abgesetzt
TSG Reutlingen II – SV Zainingen 1:3
TSV Pliezhausen – Anadolu SV Reutlingen abgesetzt
GSV Hellas Reutlingen – SGM Dettingen/Glems 2:7
TV Derendingen – SV Pfrondorf 4:3 n.E.
SG Kiebingen/Bühl – SV Walddorf 1:4
SG Poltringen/Pfäffingen – TSV Oferdingen 2:1
SV Hirrlingen – TSV Hirschau 4:2 n.E.
TSV Lustnau – TSV Sickenhausen 3:4
SG Mössingen/Belsen – SGM Altingen/Entringen 0:2
TSV Gomaringen – SV 03 Tübingen 2:4 n.E.
Tore: 1:0 Fabian Geiser (121. i.E.), 1:1 Leo Kemmer (121. i.E.), 1:2 Peter Albers (121. i.E.), 1:3 Mika Hänsel (121. i.E.), 2:3 Leon Mohl (121. i.E.), 2:4 Valentyn Pavlishchev (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Maik Sparka (TSV Gomaringen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Max Steinhilber (121.).
TSV Betzingen U23 III – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 5:1
Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Holzelfingen - VfL Pfullingen II
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr SG Bier./Fr./Schw./Ob. - SV Degerschlacht
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Eningen/u.A. - FC Sonnenbühl
SG SpVgg Mössingen/TV Belsen – SV Neustetten 9:8 n.E.
SV Wannweil – SV Degerschlacht 1:2
SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – TSV Hagelloch 1913 4:2
TSV Oferdingen – SV Zainingen 2:3
TSV Mähringen II – TSV Ofterdingen 0:4
Zuschauer: 60
Tore: 0:255 Samuel Schmid, 0:1 Joannis Lazaridis (19.), 0:2 Isaak Blockhaus (45.), 0:3 Samuel Schmid (67.)
VfL Pfullingen III – SGM Dettingen/Glems 1:7
Schiedsrichter: Fabian Münz (Reutlingen)
SG Kiebingen / SV Bühl – SG Kirchentell. / Kusterdingen 4:0
SV Nehren II – SV Walddorf 0:4
Tore: 0:1 Kai Petruv (19.), 0:2 Florian Komenda (26.), 0:3 Kai Petruv (30.), 0:4 Sven Pichler (80.)
TSV Sickenhausen II – SV 03 Tübingen 1:4
Tore: 1:0 (1.), 1:1 Yassine Messaoudi (12.), 1:2 Yassine Messaoudi (35.), 1:3 Mika Haensel (72.), 1:4 Mika Haensel (90.)
SSV Rübgarten – TSV Gomaringen 0:2
SG Dettenhausen / SV Pfrondorf II – TSV Sickenhausen 1:2
SV Rommelsbach – TSV Lustnau 0:6
SV Hirrlingen – TSG Tübingen II 2:0
TV Derendingen II – TSV Hirschau 6:8 n.E.
SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten – Young Boys Reutlingen U23 II 6:3
TSG Reutlingen – TSV Betzingen U23 III 1:6
GSV Hellas Reutlingen – SV Bremelau 4:2
Tore: 1:0 Georgios Chatzimalousis (5.), 1:1 Matthias Schlafer (8.), 2:1 Georgios Sidiropulos (45.), 3:1 Panagiotis Nakos (47.), 4:1 Georgios Chatzimalousis (77.), 4:2 Jannik Meyer (82.)
TSV Pliezhausen – FC Reutlingen 5:3 n.E.
FC Dottingen-Rietheim – TSG Reutlingen II 1:3
TSV Sondelfingen II – VfL Pfullingen II 0:3
FC Lichtenstein – TSV Holzelfingen 1:4
SKV Eningen/u.A. – FC Mittelstadt 0:12
SV Lautertal 2017 – SV Auingen abgesagt
FC Engstingen – TSV Sondelfingen 0:3
Schiedsrichter: Eberhard Flitsch - Zuschauer: 355
BFC Pfullingen – Anadolu SV Reutlingen 2:7
SV Croatia Reutlingen II – FV Bad Urach 4:2
SV Rommelsbach II – FC Sonnenbühl abgesagt
TSV Ofterdingen II – SG Poltringen/Pfäffingen 0:9
SV Degerschlacht II – SGM Altingen/Entringen 0:6
TSV Mähringen – SV Pfrondorf 1:3
Tore: 0:1 Dmytro Veselovskyi (7.), 0:2 Dmytro Veselovskyi (18.), 0:3 Dmytro Veselovskyi (53.), 1:3 Sefa Ates (59.)
SGM Talheim/Öschingen – TV Derendingen 1:2
TSV Eningen/u.A. – SV Hülben 7:3
SKV Eningen/u.A. – SG Spfr. Hengen / Trailfingen 3:1
TSV Betzingen U23 III – SGM Talheim/Öschingen 4:8
FC Mittelstadt II – TSV Holzelfingen 0:12
SF 02 Reutlingen II – TSV Sondelfingen II 1:7
Schiedsrichter: Sascha Härter - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Denny Jauch (14.), 0:2 Felix Becker (18.), 0:3 Denny Jauch (31.), 0:4 Dominik Fritz (45.), 1:4 Samadou Alloko Abdoulai (54.), 1:5 Janis Biebl (58.), 1:6 Janis Biebl (73.), 1:7 Janis Biebl (84.)
TSV Oferdingen II – FC Dottingen-Rietheim 1:2
SSV Rübgarten II – SV Neustetten 0:3
SV Wannweil II – TSV Ofterdingen II 0:3
SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – SV Gniebel 3:0
SG SpVgg Mössi. / TV Belsen – TSV Sickenhausen II 1:3
TSV Eningen/u.A. II – SV Rommelsbach II 0:4
SV Weiler 1958 – SV 03 Tübingen 2:3
SV 03 Tübingen II – SV Wannweil 0:3
SV Wurmlingen 1920 – TSV Hirschau 4:5 n.E.
SG SpVgg Mössi. / TV Belsen – Sportfreunde Dußlingen 6:1
Sportfreunde Dußlingen II – TSV Ofterdingen 0:3
SV Degerschlacht II – SGM Entringen/Altingen II 4:3
SV Nehren II – TSV Hirschau II 4:2
SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – TSG Tübingen II 1:2
SF 02 Reutlingen – VfL Pfullingen II 0:5
TSV Dettingen/Rottenburg – SV Hirrlingen 1:3
SSC Tübingen II – SGM Dettingen/Glems II 0:4
TSV Hagelloch 1913 – SV Walddorf II 6:0
TG Gönningen – Young Boys Reutlingen U23 II 0:3
TSV Gomaringen II – SV Pfrondorf 1:5
FC Rottenburg II – SG Poltringen/Pfäffingen 3:5 n.E.
SV Wendelsheim – TSV Mähringen 1:2
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Sefa Ates, 1:2 Muhammed Samil Dirican
SG Kirchentell. / Kusterdingen – SG Kiebingen / SV Bühl 0:3
SG Hirrlingen / Hemmendorf II – TSV Gomaringen abgesagt
SV Ohmenhausen – SV Degerschlacht 0:9
SG Reutlingen II – SV Zainingen 0:7
Tore: 0:1 Rafael Da Silva (15.), 0:2 Tobias Lange (32.), 0:3 Jean Brito De Moura (45.), 0:4 Thomas Lais (60.), 0:5 Maurice Röhm (63.), 0:6 Thomas Lais (82.), 0:7 Robby Bröckel (83.)
TSG Reutlingen II – SV Würtingen 4:2
FC Mittelstadt – TuS Metzingen 4:1
TSV Riederich – FC Engstingen 0:7
Zuschauer: 100
TSV Sondelfingen – TSG Upfingen 4:1
Schiedsrichter: Fabian Münz (Reutlingen) - Zuschauer: 356
Tore: 1:0 Nils Patrick Bausch (50.), 2:0 Nils Patrick Bausch (52.), 3:0 Malte Priewe (72.), 3:1 Sven Endler (75.), 4:1 Carlo Luzzi (77.)
TSG Upfingen II – FV Bad Urach 0:5
SGM Dettingen/Glems II – FC Sonnenbühl 0:2
TSG Münsingen – SV Lautertal 2017 0:3
SV Sveti Sava Reutlingen – SV Auingen 0:3
FC Lichtenstein – FC Sonnenbühl II 6:1
TSV Oferdingen – TSV Genkingen 6:5 n.E.
SV Hailfingen – TSV Lustnau 0:4
Schiedsrichter: Jonas Keller
TSV Eningen/u.A. – SG Reutlingen 6:5 n.E.
Sportfreunde Donnstetten – SV Hülben 0:4
TSV Pliezhausen – TSV Altenburg 4:1
WSV Mehrstetten – SV Rommelsbach 0:3
FC Reutlingen – TSV Wittlingen 3:2
Schiedsrichter: Joachim Zenk (Reutlingen) - Zuschauer: 70
Tore: 2:1 Justin Mayer (45.), 2:2 Justin Mayer (59.), 2:3 Jonas Wittmoser (79.)
FC Neuhausen 80 – Anadolu SV Reutlingen 0:8
Tore: 0:1 Mert Demirel, 0:2 Onur Seyhan, 0:3 Turgay Yazici, 0:4 Melih Erborazan, 0:5 Turgay Yazici, 0:6 Melih Erborazan, 0:7 Muhammed Ali Özbakir, 0:8 Özgür Özbakir
SV Bremelau – SG TSV Hayingen / Zwiefalten / TSV Pfronst. 4:1
VfB Bodelshausen – SGM Altingen/Entringen 1:3
Schiedsrichter: Steffen Hess (Ammerbuch)
Tore: keine Tore
SSV Rübgarten – TSV Betzingen 4:3
Tore: 0:1 Erik Grats (14.), 1:1 Justin Noah Giorgis (16.), 2:1 Dominik Grauer (18.), 2:2 Mohammed Sahyoun (30.), 3:2 Dominik Grauer (67.), 3:3 Erik Grats (83.), 4:3 Dominik Grauer (90.)
FC Römerstein – SV Croatia Reutlingen II 2:6
Schiedsrichter: Guido Kinzelmann
Tore: 1:0 (5.), 1:1 (27.), 1:2 (44.), 1:3 (47.), 1:4 (48.), 1:5 (63.), 1:6 (73.), 2:6 (76.)
BFC Pfullingen – SG Steinhilben/Trochtelfingen 4:1