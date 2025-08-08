Bezirkspokal Alb: Die 1. Runde beginnt

Die 1. Runde im Bezirkspokal Alb startet. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
1. Runde
So., 10.08.25 11:00 Uhr SKV Eningen/u.A. - SG Spfr. Hengen / Trailfingen
So., 10.08.25 13:00 Uhr TSV Betzingen U23 III - SGM Talheim/Öschingen
So., 10.08.25 13:30 Uhr TSV Eningen/u.A. II - SV Rommelsbach II
So., 10.08.25 13:30 Uhr FC Mittelstadt II - TSV Holzelfingen
So., 10.08.25 13:30 Uhr SF 02 Reutlingen II - TSV Sondelfingen II
So., 10.08.25 13:30 Uhr TSV Oferdingen II - FC Dottingen-Rietheim
So., 10.08.25 13:30 Uhr SSV Rübgarten II - SV Neustetten
So., 10.08.25 13:30 Uhr SV Wannweil II - TSV Ofterdingen II
So., 10.08.25 13:30 Uhr SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau - SV Gniebel
So., 10.08.25 13:30 Uhr SG SpVgg Mössi. / TV Belsen - TSV Sickenhausen II
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Wurmlingen 1920 - TSV Hirschau
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Hailfingen - TSV Lustnau
So., 10.08.25 16:00 Uhr SG SpVgg Mössi. / TV Belsen - Sportfreunde Dußlingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr Sportfreunde Dußlingen II - TSV Ofterdingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Degerschlacht II - SGM Entringen/Altingen II
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Nehren II - TSV Hirschau II
So., 10.08.25 16:00 Uhr SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau - TSG Tübingen II
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Dettingen/Rottenburg - SV Hirrlingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Ohmenhausen - SV Degerschlacht
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV 03 Tübingen II - SV Wannweil
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Weiler 1958 - SV 03 Tübingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SSC Tübingen II - SGM Dettingen/Glems II
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Hagelloch 1913 - SV Walddorf II
So., 10.08.25 16:00 Uhr TG Gönningen - Young Boys Reutlingen U23 II
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Gomaringen II - SV Pfrondorf
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Rottenburg II - SG Poltringen/Pfäffingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Wendelsheim - TSV Mähringen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SG Kirchentell. / Kusterdingen - SG Kiebingen / SV Bühl
So., 10.08.25 16:00 Uhr SG Hirrlingen / Hemmendorf II - TSV Gomaringen
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSG Reutlingen II - SV Würtingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Mittelstadt - TuS Metzingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Riederich - FC Engstingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSG Upfingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSG Upfingen II - FV Bad Urach
So., 10.08.25 16:00 Uhr SGM Dettingen/Glems II - FC Sonnenbühl
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSG Münsingen - SV Lautertal 2017
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Sveti Sava Reutlingen - SV Auingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Lichtenstein - FC Sonnenbühl II
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Oferdingen - TSV Genkingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SSV Rübgarten - TSV Betzingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Eningen/u.A. - SG Reutlingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr Sportfreunde Donnstetten - SV Hülben
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Pliezhausen - TSV Altenburg
So., 10.08.25 16:00 Uhr WSV Mehrstetten - SV Rommelsbach
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Reutlingen - TSV Wittlingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Neuhausen 80 - Anadolu SV Reutlingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Bremelau - SG TSV Hayingen / Zwiefalten / TSV Pfronst.
So., 10.08.25 16:00 Uhr VfB Bodelshausen - SGM Altingen/Entringen
Mo., 11.08.25 19:30 Uhr FC Römerstein - SV Croatia Reutlingen II
Di., 12.08.25 19:30 Uhr BFC Pfullingen - SG Steinhilben / Trochtelf.