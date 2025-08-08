 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Janik Müller

Bezirkspokal Alb: Die 1. Runde beginnt

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B7
Bezirksliga Alb
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3

Die 1. Runde im Bezirkspokal Alb startet. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

1. Runde

So., 10.08.25 11:00 Uhr SKV Eningen/u.A. - SG Spfr. Hengen / Trailfingen
So., 10.08.25 13:00 Uhr TSV Betzingen U23 III - SGM Talheim/Öschingen
So., 10.08.25 13:30 Uhr TSV Eningen/u.A. II - SV Rommelsbach II
So., 10.08.25 13:30 Uhr FC Mittelstadt II - TSV Holzelfingen
So., 10.08.25 13:30 Uhr SF 02 Reutlingen II - TSV Sondelfingen II
So., 10.08.25 13:30 Uhr TSV Oferdingen II - FC Dottingen-Rietheim
So., 10.08.25 13:30 Uhr SSV Rübgarten II - SV Neustetten
So., 10.08.25 13:30 Uhr SV Wannweil II - TSV Ofterdingen II
So., 10.08.25 13:30 Uhr SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau - SV Gniebel
So., 10.08.25 13:30 Uhr SG SpVgg Mössi. / TV Belsen - TSV Sickenhausen II
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Wurmlingen 1920 - TSV Hirschau
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Hailfingen - TSV Lustnau
So., 10.08.25 16:00 Uhr SG SpVgg Mössi. / TV Belsen - Sportfreunde Dußlingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr Sportfreunde Dußlingen II - TSV Ofterdingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Degerschlacht II - SGM Entringen/​Altingen II
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Nehren II - TSV Hirschau II
So., 10.08.25 16:00 Uhr SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau - TSG Tübingen II
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Dettingen/Rottenburg - SV Hirrlingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Ohmenhausen - SV Degerschlacht
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV 03 Tübingen II - SV Wannweil
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Weiler 1958 - SV 03 Tübingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SSC Tübingen II - SGM Dettingen/Glems II
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Hagelloch 1913 - SV Walddorf II
So., 10.08.25 16:00 Uhr TG Gönningen - Young Boys Reutlingen U23 II
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Gomaringen II - SV Pfrondorf
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Rottenburg II - SG Poltringen/Pfäffingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Wendelsheim - TSV Mähringen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SG Kirchentell. / Kusterdingen - SG Kiebingen / SV Bühl
So., 10.08.25 16:00 Uhr SG Hirrlingen / Hemmendorf II - TSV Gomaringen
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSG Reutlingen II - SV Würtingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Mittelstadt - TuS Metzingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Riederich - FC Engstingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSG Upfingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSG Upfingen II - FV Bad Urach
So., 10.08.25 16:00 Uhr SGM Dettingen/Glems II - FC Sonnenbühl
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSG Münsingen - SV Lautertal 2017
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Sveti Sava Reutlingen - SV Auingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Lichtenstein - FC Sonnenbühl II
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Oferdingen - TSV Genkingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SSV Rübgarten - TSV Betzingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Eningen/u.A. - SG Reutlingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr Sportfreunde Donnstetten - SV Hülben
So., 10.08.25 16:00 Uhr TSV Pliezhausen - TSV Altenburg
So., 10.08.25 16:00 Uhr WSV Mehrstetten - SV Rommelsbach
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Reutlingen - TSV Wittlingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr FC Neuhausen 80 - Anadolu SV Reutlingen
So., 10.08.25 16:00 Uhr SV Bremelau - SG TSV Hayingen / Zwiefalten / TSV Pfronst.
So., 10.08.25 16:00 Uhr VfB Bodelshausen - SGM Altingen/Entringen
Mo., 11.08.25 19:30 Uhr FC Römerstein - SV Croatia Reutlingen II
Di., 12.08.25 19:30 Uhr BFC Pfullingen - SG Steinhilben / Trochtelf.

Aufrufe: 08.8.2025, 14:00 Uhr
redAutor