Bezirkspokal Alb: BFC Pfullingen gelingt Überraschung

Die 1. Runde im Bezirkspokal Alb wurde heute abgeschlossen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
1. Runde
SKV Eningen/u.A. – SG Spfr. Hengen / Trailfingen 3:1
TSV Betzingen U23 III – SGM Talheim/Öschingen 4:8
FC Mittelstadt II – TSV Holzelfingen 0:12
SF 02 Reutlingen II – TSV Sondelfingen II 1:7
Schiedsrichter: Sascha Härter - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Denny Jauch (14.), 0:2 Felix Becker (18.), 0:3 Denny Jauch (31.), 0:4 Dominik Fritz (45.), 1:4 Samadou Alloko Abdoulai (54.), 1:5 Janis Biebl (58.), 1:6 Janis Biebl (73.), 1:7 Janis Biebl (84.)
TSV Oferdingen II – FC Dottingen-Rietheim 1:2
SSV Rübgarten II – SV Neustetten 0:3
SV Wannweil II – TSV Ofterdingen II 0:3
SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – SV Gniebel 3:0
SG SpVgg Mössi. / TV Belsen – TSV Sickenhausen II 1:3
TSV Eningen/u.A. II – SV Rommelsbach II 0:4
SV Weiler 1958 – SV 03 Tübingen 2:3
SV 03 Tübingen II – SV Wannweil 0:3
SV Wurmlingen 1920 – TSV Hirschau 4:5 n.E.
SG SpVgg Mössi. / TV Belsen – Sportfreunde Dußlingen 6:1
Sportfreunde Dußlingen II – TSV Ofterdingen 0:3
SV Degerschlacht II – SGM Entringen/Altingen II 4:3
SV Nehren II – TSV Hirschau II 4:2
SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – TSG Tübingen II 1:2
SF 02 Reutlingen – VfL Pfullingen II 0:5
TSV Dettingen/Rottenburg – SV Hirrlingen 1:3
SSC Tübingen II – SGM Dettingen/Glems II 0:4
TSV Hagelloch 1913 – SV Walddorf II 6:0
TG Gönningen – Young Boys Reutlingen U23 II 0:3
TSV Gomaringen II – SV Pfrondorf 1:5
FC Rottenburg II – SG Poltringen/Pfäffingen 3:5 n.E.
SV Wendelsheim – TSV Mähringen 1:2
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Sefa Ates, 1:2 Muhammed Samil Dirican
SG Kirchentell. / Kusterdingen – SG Kiebingen / SV Bühl 0:3
SG Hirrlingen / Hemmendorf II – TSV Gomaringen abgesagt
SV Ohmenhausen – SV Degerschlacht 0:9
SG Reutlingen II – SV Zainingen 0:7
Tore: 0:1 Rafael Da Silva (15.), 0:2 Tobias Lange (32.), 0:3 Jean Brito De Moura (45.), 0:4 Thomas Lais (60.), 0:5 Maurice Röhm (63.), 0:6 Thomas Lais (82.), 0:7 Robby Bröckel (83.)
TSG Reutlingen II – SV Würtingen 4:2
FC Mittelstadt – TuS Metzingen 4:1
TSV Riederich – FC Engstingen 0:7
Zuschauer: 100
TSV Sondelfingen – TSG Upfingen 4:1
Schiedsrichter: Fabian Münz (Reutlingen) - Zuschauer: 356
Tore: 1:0 Nils Patrick Bausch (50.), 2:0 Nils Patrick Bausch (52.), 3:0 Malte Priewe (72.), 3:1 Sven Endler (75.), 4:1 Carlo Luzzi (77.)
TSG Upfingen II – FV Bad Urach 0:5
SGM Dettingen/Glems II – FC Sonnenbühl 0:2
TSG Münsingen – SV Lautertal 2017 0:3
SV Sveti Sava Reutlingen – SV Auingen 0:3
FC Lichtenstein – FC Sonnenbühl II 6:1
TSV Oferdingen – TSV Genkingen 6:5 n.E.
SV Hailfingen – TSV Lustnau 0:4
Schiedsrichter: Jonas Keller
TSV Eningen/u.A. – SG Reutlingen 6:5 n.E.
Sportfreunde Donnstetten – SV Hülben 0:4
TSV Pliezhausen – TSV Altenburg 4:1
WSV Mehrstetten – SV Rommelsbach 0:3
FC Reutlingen – TSV Wittlingen 3:2
Schiedsrichter: Joachim Zenk (Reutlingen) - Zuschauer: 70
Tore: 2:1 Justin Mayer (45.), 2:2 Justin Mayer (59.), 2:3 Jonas Wittmoser (79.)
FC Neuhausen 80 – Anadolu SV Reutlingen 0:8
Tore: 0:1 Mert Demirel, 0:2 Onur Seyhan, 0:3 Turgay Yazici, 0:4 Melih Erborazan, 0:5 Turgay Yazici, 0:6 Melih Erborazan, 0:7 Muhammed Ali Özbakir, 0:8 Özgür Özbakir
SV Bremelau – SG TSV Hayingen / Zwiefalten / TSV Pfronst. 4:1
VfB Bodelshausen – SGM Altingen/Entringen 1:3
Schiedsrichter: Steffen Hess (Ammerbuch)
Tore: keine Tore
SSV Rübgarten – TSV Betzingen 4:3
Tore: 0:1 Erik Grats (14.), 1:1 Justin Noah Giorgis (16.), 2:1 Dominik Grauer (18.), 2:2 Mohammed Sahyoun (30.), 3:2 Dominik Grauer (67.), 3:3 Erik Grats (83.), 4:3 Dominik Grauer (90.)
---
FC Römerstein – SV Croatia Reutlingen II 2:6
Schiedsrichter: Guido Kinzelmann
Tore: 1:0 (5.), 1:1 (27.), 1:2 (44.), 1:3 (47.), 1:4 (48.), 1:5 (63.), 1:6 (73.), 2:6 (76.)
---
BFC Pfullingen – SG Steinhilben/Trochtelfingen 4:1