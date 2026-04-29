 2026-04-29T13:32:52.058Z

Bezirkspokal Alb: Altingen/Entringen und SV Degerschlacht im Finale

Das Halbfinale des Bezirkspokals Alb wurde am heutigen Mittwoch ausgetragen. Hier gibt es die Spiele in der Übersicht:


Halbfinale

SGM Altingen/Entringen – SV Zainingen 2:0

SV Degerschlacht – SV Walddorf 5:3 n.E.
Tore: 0:1 Jack Rein (34.), 1:1 Ilias Dimou (90.)

---

Viertelfinale

TSV Sickenhausen – SGM Altingen/Entringen 2:3
Tore: 0:1 Frederik Hertle (11.), 1:1 Nicola Claudius Rauscher (12.), 1:2 (39.), 1:3 Kevin Hartmann (44.), 2:3 Philipp Haile (67.)
Rot: Andreas Hiller (83./TSV Sickenhausen)

SV Degerschlacht – TV Derendingen 2:1
Tore: 1:0 Alexander Bothar (12.), 2:0 Tim Appl (74.), 2:1 Rasmus Treiber (90.+1)

---

TSV Eningen/u.A. – SV Zainingen 1:3

---

SGM Dettingen/Glems – SV Walddorf 0:1
Tor: 0:1 (75.)

---

Achtelfinale

Mi., 01.10.25 18:30 Uhr SV Degerschlacht - SV 03 Tübingen 3:0
Mi., 01.10.25 18:30 Uhr FC Mittelstadt - TSV Sickenhausen 1:3
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SV Hirrlingen - TV Derendingen 1:6
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SG Poltringen/Pfäffingen - SGM Altingen/Entringen 0:4
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Anadolu SV Reutlingen - SGM Dettingen/Glems 1:3
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TSV Holzelfingen - SV Zainingen 1:4
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TSV Betzingen II - TSV Eningen/u.A. 1:6
Di., 11.11.25 19:30 Uhr FV Bad Urach - SV Walddorf 4:5

3. Runde

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FC Mittelstadt - SV Lautertal 2017 4:2
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Croatia Reutlingen II - TSV Sondelfingen
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSG Reutlingen II - SV Zainingen 1:3
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Pliezhausen - Anadolu SV Reutlingen 0:3
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr GSV Hellas Reutlingen - SGM Dettingen/Glems 2:7
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TV Derendingen - SV Pfrondorf 4:3
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Kiebingen/Bühl - SV Walddorf 1:4
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Poltringen/Pfäffingen - TSV Oferdingen 2:1
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Hirrlingen - TSV Hirschau 4:2
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Lustnau - TSV Sickenhausen 3:4
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Mössingen/Belsen - SGM Altingen/Entringen 0:2
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Gomaringen - SV 03 Tübingen 2:4
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TSV Betzingen U23 III - SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 5:1
Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Holzelfingen - VfL Pfullingen II 2:1
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau - SV Degerschlacht 2:10
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Eningen/u.A. - FC Sonnenbühl 3:0

