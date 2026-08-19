 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Bezirkspokal Alb: 14:13, 0:10 und auch einige Absagen

Auf FuPa gibt es die Übersicht über die Spiele.

von red · Heute, 22:09 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Bezirksliga Alb
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
Kreisliga B2

Die 1. Runde des Bezirkspokals Alb wurde am heutigen Mittwoch fortgesetzt. Hier gibt es die Partien in der Übersicht:

1. Runde

SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten – TuS Metzingen 3:1

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TSG Reutlingen II – SV Hülben 0:5
Tore: 0:1 Marvin Delimar (21.), 0:2 Yannik Fall (22.), 0:3 Marko Habermeier (45.+1), 0:4 Lukas Holder (47.), 0:5 Marvin Delimar (82.)

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TSV Sickenhausen II – TSV Holzelfingen 1:7

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – Sportfreunde Dußlingen abg.

SG Steinhilben / Trochtelf. – SSV Reutlingen II 6:1
Tore: 1:1 Kilian Uhland, 2:1 Jan Burkhart, 3:1 Pascal Geiselhart, 4:1 Hannes Renner, 5:1 Alex Holder, 6:1 Christian Segovic, 0:1 Bilal Badr

FC Rottenburg II – SV Wendelsheim 4:1

SGM Hirschau/Wurmlingen II – SGM Hagelloch/Unterjesingen 0:2

SGM Entringen/​Altingen II – TSV Hirschau 2:9

SG Dettenhausen/Pfrondorf II – TSV Gomaringen 3:7

TSV Ofterdingen II – TSV Dettingen/Rottenburg 0:4

SGM Talheim/Öschingen – TSG Tübingen II 1:6

SV Hailfingen – SV Neustetten 0:9

Sportfreunde Dußlingen II – SV Nehren II 1:2

SSC Tübingen – SV Wannweil abg.

SV Wannweil II – TSV Ofterdingen abg.

SV Walddorf II – VfB Bodelshausen 14:13 n.E.

TSV Altenburg – SG Mössingen/Belsen 0:10

SV Oberndorf 1924 – TSV Gomaringen II 0:8

SG Kiebingen/Bühl – SSV Rübgarten 2:4

TSV Mähringen II – SG Poltringen/Pfäffingen 1:6
Schiedsrichter: Jonas Keller

SSC Tübingen II – SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 5:6 n.E.

BFC Pfullingen – SV Würtingen 8:3

FC Engstingen – TSV Sondelfingen 6:5 n.E.
Schiedsrichter: Stefan Knoll - Zuschauer: 10

SGM Mehrstetten I/Auingen II – SV Degerschlacht 1:3
Schiedsrichter: Eberhard Flitsch
Tore: 1:0 (55.), 1:1 Tim Appl (63.), 1:2 Luka Brendle (76.), 1:3 Tim Appl (79.)

TSV Sondelfingen II – SGM Dettingen/Glems II 6:5

FC Mittelstadt – TSV Sickenhausen abg.

SF 02 Reutlingen II – TSG Upfingen 0:10

FC Neuhausen 80 – TSV Wittlingen 2:0

FC Reutlingen – SG Reutlingen abg.

FC Fortuna Kickers St. Johann – SF 02 Reutlingen 1:3

Reutlinger Kickers – TSV Eningen/Achalm abg.

FC Dottingen-Rietheim – FV Bad Urach 0:6
Tore: 0:1 Timo Prieler (3.), 0:2 Leonel Buck (16.), 0:3 Leonel Buck (20.), 0:4 Vincenzo Caterisano (24.), 0:5 Leon Fischetti (56.), 0:6 Marat Ponomarov (73.)

TSV Betzingen II – SV Croatia Reutlingen II 5:2

FC Lichtenstein – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 0:2

SG Reutlingen II – TG Gönningen 0:3
Schiedsrichter: Fabian Münz (Reutlingen)

SV Degerschlacht II – SV Ohmenhausen 5:6 n.E.
Schiedsrichter: Tim Kruse (Dettingen Erms)

SG Kirchentell./Kusterdingen II – TSV Mähringen 1:10

Anadolu SV Reutlingen – SV Lautertal 2017 abg.

SV Sveti Sava Reutlingen – TSG Münsingen 2:0

SV Rommelsbach – TSV Betzingen 2:1

FC Sonnenbühl II – VfL Pfullingen II 0:3

TSG Reutlingen – Young Boys Reutlingen II 9:8 n.E.

SG Pliezhausen / TSV Riederi. – SV 03 Tübingen 0:9

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Do., 20.08.26 19:00 Uhr SSV Rübgarten - SGM Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau/We II
Do., 20.08.26 19:30 Uhr TSV Eningen/u.A. II - SV Zainingen