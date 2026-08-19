Bezirkspokal Alb: 14:13, 0:10 und auch einige Absagen

Die 1. Runde des Bezirkspokals Alb wurde am heutigen Mittwoch fortgesetzt. Hier gibt es die Partien in der Übersicht:
1. Runde
SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten – TuS Metzingen 3:1
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TSG Reutlingen II – SV Hülben 0:5
Tore: 0:1 Marvin Delimar (21.), 0:2 Yannik Fall (22.), 0:3 Marko Habermeier (45.+1), 0:4 Lukas Holder (47.), 0:5 Marvin Delimar (82.)
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TSV Sickenhausen II – TSV Holzelfingen 1:7
SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – Sportfreunde Dußlingen abg.
SG Steinhilben / Trochtelf. – SSV Reutlingen II 6:1
Tore: 1:1 Kilian Uhland, 2:1 Jan Burkhart, 3:1 Pascal Geiselhart, 4:1 Hannes Renner, 5:1 Alex Holder, 6:1 Christian Segovic, 0:1 Bilal Badr
FC Rottenburg II – SV Wendelsheim 4:1
SGM Hirschau/Wurmlingen II – SGM Hagelloch/Unterjesingen 0:2
SGM Entringen/Altingen II – TSV Hirschau 2:9
SG Dettenhausen/Pfrondorf II – TSV Gomaringen 3:7
TSV Ofterdingen II – TSV Dettingen/Rottenburg 0:4
SGM Talheim/Öschingen – TSG Tübingen II 1:6
SV Hailfingen – SV Neustetten 0:9
Sportfreunde Dußlingen II – SV Nehren II 1:2
SSC Tübingen – SV Wannweil abg.
SV Wannweil II – TSV Ofterdingen abg.
SV Walddorf II – VfB Bodelshausen 14:13 n.E.
TSV Altenburg – SG Mössingen/Belsen 0:10
SV Oberndorf 1924 – TSV Gomaringen II 0:8
SG Kiebingen/Bühl – SSV Rübgarten 2:4
TSV Mähringen II – SG Poltringen/Pfäffingen 1:6
Schiedsrichter: Jonas Keller
SSC Tübingen II – SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 5:6 n.E.
BFC Pfullingen – SV Würtingen 8:3
FC Engstingen – TSV Sondelfingen 6:5 n.E.
Schiedsrichter: Stefan Knoll - Zuschauer: 10
SGM Mehrstetten I/Auingen II – SV Degerschlacht 1:3
Schiedsrichter: Eberhard Flitsch
Tore: 1:0 (55.), 1:1 Tim Appl (63.), 1:2 Luka Brendle (76.), 1:3 Tim Appl (79.)
TSV Sondelfingen II – SGM Dettingen/Glems II 6:5
FC Mittelstadt – TSV Sickenhausen abg.
SF 02 Reutlingen II – TSG Upfingen 0:10
FC Neuhausen 80 – TSV Wittlingen 2:0
FC Reutlingen – SG Reutlingen abg.
FC Fortuna Kickers St. Johann – SF 02 Reutlingen 1:3
Reutlinger Kickers – TSV Eningen/Achalm abg.
FC Dottingen-Rietheim – FV Bad Urach 0:6
Tore: 0:1 Timo Prieler (3.), 0:2 Leonel Buck (16.), 0:3 Leonel Buck (20.), 0:4 Vincenzo Caterisano (24.), 0:5 Leon Fischetti (56.), 0:6 Marat Ponomarov (73.)
TSV Betzingen II – SV Croatia Reutlingen II 5:2
FC Lichtenstein – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 0:2
SG Reutlingen II – TG Gönningen 0:3
Schiedsrichter: Fabian Münz (Reutlingen)
SV Degerschlacht II – SV Ohmenhausen 5:6 n.E.
Schiedsrichter: Tim Kruse (Dettingen Erms)
SG Kirchentell./Kusterdingen II – TSV Mähringen 1:10
Anadolu SV Reutlingen – SV Lautertal 2017 abg.
SV Sveti Sava Reutlingen – TSG Münsingen 2:0
SV Rommelsbach – TSV Betzingen 2:1
FC Sonnenbühl II – VfL Pfullingen II 0:3
TSG Reutlingen – Young Boys Reutlingen II 9:8 n.E.
SG Pliezhausen / TSV Riederi. – SV 03 Tübingen 0:9
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Do., 20.08.26 19:00 Uhr SSV Rübgarten - SGM Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau/We II
Do., 20.08.26 19:30 Uhr TSV Eningen/u.A. II - SV Zainingen