Bezirksoberliga-Jahr mit starker Entwicklung in allen Altersklassen

Die Saison 2024/2025 war für die JFG Schwarze Laber ein sportlich wie entwicklungsbezogen äußerst erfolgreiches Jahr. Für die B- und C-Junioren war es die erste Saison in der Bezirksoberliga, in der sich beide Teams hervorragend behaupteten. Auch die A- und D-Junioren zeigten starke Leistungen und sorgten für zahlreiche sportliche Höhepunkte. Die kontinuierliche und intensive Nachwuchsarbeit der JFG trägt dabei weiter sichtbar Früchte.

Mit dem klaren Ziel „Aufstieg Bezirksoberliga“ starteten die A-Junioren in die Saison der Kreisliga Regensburg. Über weite Strecken zeigte die Mannschaft spielerisch starke Auftritte, wurde jedoch in entscheidenden Momenten häufig nicht belohnt. In mehreren engen Partien fehlte am Ende oft das nötige Quäntchen Glück, um den erhofften Sprung an die Tabellenspitze zu schaffen.

Nach sechs Saisonspielen standen 3 Siege, 2 Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. Mit 11 Punkten und einem Torverhältnis von 13:7 belegte das Team den 3. Tabellenplatz.