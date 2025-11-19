Bezirksmeisterschaften: So ist der Fahrplan bei den Junioren

Die Futsal-Hallenmeisterschaften werfen ihren Schatten voraus. Im Jugendbereich stehen alle Termine fest. Auch die Ausrichter für die Bezirksmeisterschaften wurden ausgelotet. Bei der U19 und U17 steht nun auch fest, wer in den Qualifikationsturnieren der Teams aus den Leistungsklassen (BOL aufwärts) auf wen trifft.
Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft
Auf zwei unterschiedlichen Wegen werden in der Oberpfalz alljährlich die Teilnehmer für die Bezirksmeisterschaften gesucht. Neben dem ausrichtenden Verein sind die Kreismeister der Kreise Regensburg, Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf qualifiziert. Eine eigene Qualifikationsrunde bestreiten die Mannschaften aus der Bayernliga, Landesliga und Bezirksoberliga. Sie ermitteln jeweils drei Teilnehmer in ihrer Altersklasse. Dadurch ist sichergestellt, dass zumindest drei Mannschaften dabei sind, die auf Kreisebene spielen.
Für die Titelkämpfe auf Bezirksebene konnte Bezirksjugendleiter Heinz Zach die JFG 3 Schlösser-Eck (U19- und U17-Junioren), den TSV Nittenau (U15-Junioren) und die JFG Obere Vils (U13-Junioren) als Ausrichter gewinnen. Diese richten in der jeweiligen Altersklasse Qualifikation und Bezirksmeisterschaft aus.
Die Qualifikation der Teams aus den Leistungsklassen:
U19-Junioren
Samstag, 13. Dezember in der Stadthalle Maxhütte-Haidhof
Gruppe A: (SG) SV Hahnbach, TSV Kareth-Lappersdorf, Freier TuS Regensburg, (SG) SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal, FC Weiden-Ost
Gruppe B: ASV Burglengenfeld, JFG Lamer Winkel, JFG 3 Schlösser Eck, SV Raigering
U17-Junioren
Sonntag, 14. Dezember in der Stadthalle Maxhütte-Haidhof
Gruppe A: FC Amberg, JFG 3 Schlösser-Eck, JFG Schwarze Laber, SV Raigering, SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal, FC Weiden-Ost
Gruppe B: JFG Donautal Bad Abbach, 1. FC Bad Kötzting, ASV Cham, JFG Haidau, TSV Kareth-Lappersdorf, SC Regensburg
U15-Junioren
Samstag, 03. Januar in der Regentalhalle Nittenau – Gruppeneinteilung noch nicht fixiert
U13-Junioren
Samstag, 17. Januar in der Schulsporthalle Vilseck – Gruppeneinteilung noch nicht fixiert
Die Termine der Futsal-Bezirksmeisterschaften
Jeweiliges Teilnehmerfeld: Ausrichter, 1. Qualifikation Gruppe A, 1. Qualifikation Gruppe B, bester 2. Qualifikation Gruppe A oder Gruppe B, Kreismeister Kreis Regensburg, Kreismeister Kreis Amberg/Weiden, Kreismeister Kreis Cham/Schwandorf.
Die Endrunde wird in den Altersklassen mit jeweils sieben Mannschaften im Modus jeder gegen jeden ausgetragen. Die Futsal-Bezirksmeister (Ausnahme U11-Junioren) qualifizieren sich für die Bayerische Meisterschaft. Die Bayerische Meisterschaft der U17-Junioren wird am 07. Februar 2026 in der Mehrzweckhalle in Weiden ausgetragen.