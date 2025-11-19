Die Stadthalle Maxhütte-Haidhof ist wie immer Schauplatz der Bezirks-Titelkämpfe bei der U19 und U17. – Foto: Redaktion Schwandorf

Bezirksmeisterschaften: So ist der Fahrplan bei den Junioren Für die Qualifikation der Teams aus den Leistungsklassen ist die Gruppeneinteilung fixiert

Die Futsal-Hallenmeisterschaften werfen ihren Schatten voraus. Im Jugendbereich stehen alle Termine fest. Auch die Ausrichter für die Bezirksmeisterschaften wurden ausgelotet. Bei der U19 und U17 steht nun auch fest, wer in den Qualifikationsturnieren der Teams aus den Leistungsklassen (BOL aufwärts) auf wen trifft.

Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft



Auf zwei unterschiedlichen Wegen werden in der Oberpfalz alljährlich die Teilnehmer für die Bezirksmeisterschaften gesucht. Neben dem ausrichtenden Verein sind die Kreismeister der Kreise Regensburg, Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf qualifiziert. Eine eigene Qualifikationsrunde bestreiten die Mannschaften aus der Bayernliga, Landesliga und Bezirksoberliga. Sie ermitteln jeweils drei Teilnehmer in ihrer Altersklasse. Dadurch ist sichergestellt, dass zumindest drei Mannschaften dabei sind, die auf Kreisebene spielen.



Für die Titelkämpfe auf Bezirksebene konnte Bezirksjugendleiter Heinz Zach die JFG 3 Schlösser-Eck (U19- und U17-Junioren), den TSV Nittenau (U15-Junioren) und die JFG Obere Vils (U13-Junioren) als Ausrichter gewinnen. Diese richten in der jeweiligen Altersklasse Qualifikation und Bezirksmeisterschaft aus.





Die Qualifikation der Teams aus den Leistungsklassen:



U19-Junioren

Samstag, 13. Dezember in der Stadthalle Maxhütte-Haidhof



Gruppe A: (SG) SV Hahnbach, TSV Kareth-Lappersdorf, Freier TuS Regensburg, (SG) SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal, FC Weiden-Ost



Gruppe B: ASV Burglengenfeld, JFG Lamer Winkel, JFG 3 Schlösser Eck, SV Raigering





U17-Junioren

Sonntag, 14. Dezember in der Stadthalle Maxhütte-Haidhof



Gruppe A: FC Amberg, JFG 3 Schlösser-Eck, JFG Schwarze Laber, SV Raigering, SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal, FC Weiden-Ost



Gruppe B: JFG Donautal Bad Abbach, 1. FC Bad Kötzting, ASV Cham, JFG Haidau, TSV Kareth-Lappersdorf, SC Regensburg





U15-Junioren

Samstag, 03. Januar in der Regentalhalle Nittenau – Gruppeneinteilung noch nicht fixiert





U13-Junioren

Samstag, 17. Januar in der Schulsporthalle Vilseck – Gruppeneinteilung noch nicht fixiert







Die Termine der Futsal-Bezirksmeisterschaften U19-Junioren am Samstag, 10. Januar in Maxhütte-Haidhof

U17-Junioren am Samstag, 10. Januar in Maxhütte-Haidhof

U15-Junioren am Samstag, 24. Januar in Nittenau

U13-Junioren am Sonntag, 01. Februar in Vilseck

U11-Junioren am Sonntag, 15. März in Roding