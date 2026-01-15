Bezirksmeisterschaft: Ziele und Erwartungen der 8 Vereine

Überraschungs-Kreismeister SG Diendorf/Nabburg (in grau) will sich auch bei der Bezirksmeisterschaft wacker schlagen. Was machen in der Zwischenzeit die Hallenexperten aus Pfreimd (rot)? – Foto: Philipp Ponader

Diesen Sonntag ab 13 Uhr wird der neue Oberpfälzer Hallenmeister ermittelt. Schauplatz ist wie 2017 und 2020 die Dreifachturnhalle Wackersdorf. Wird die SpVgg Pfreimd nach drei Bezirkstiteln in Serie endlich mal wieder vom Thron gestoßen? Die Rotweißen gehören auch diesmal zum Favoriten-Pool. Doch die Konkurrenz ist groß. Bei den Kreismeisterschaften gab‘s die ein oder andere Überraschung. Die Kreismeister aus Regensburg (FC Laub) und Cham/Schwandorf (SG Diendorf/Nabburg) hatten sicherlich nicht so viele auf dem Zettel. Können die vermeintlichen Außenseiter auch bei der Bezirksmeisterschaft auftrumpfen? Oder macht das Rennen doch einer der vier Bezirksligisten? Der Champion vertritt die Oberpfalz bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft am 24. Januar in Erlangen. Vorab lässt FuPa die acht Trainer zu Wort kommen…

Gruppe A



FC OVI-Teunz (Kreisliga, Sechstplatzierter Cham/Schwandorf)

Christian Zechmann, Trainer: „Wir sind als Nachrücker dabei und freuen uns, zum ersten Mal in der Geschichte des FC OVI-Teunz bei der Bezirksmeisterschaft mitzuspielen. Wie bei der Kreismeisterschaft wollen wir Spaß haben, uns ordentlich präsentieren und zeigen, dass wir kicken können. Wenn die beiden favorisierten Bezirksligisten in der Gruppe schwächeln, wollen wir da sein.“



SpVgg Vohenstrauß (Bezirksliga, Vizemeister Amberg/Weiden)

Sascha Haberkorn, Hallentrainer: „Wir von der SpVgg Vohenstrauß freuen uns riesig, dass wir uns als Vizemeister unseres Kreises für die Bezirksmeisterschaft qualifiziert haben. Im Kreisfinale haben wir nur knapp gegen den starken FC Weiden-Ost verloren – das hat uns aber eher noch mehr motiviert. Die Jungs haben jetzt richtig Lust auf die Bezirksebene und wollen dort richtig Gas geben. Unser großes Ziel ist es, eine gute Rolle zu spielen und mit etwas Hallen-Glück sogar den Sprung zur Bayerischen Meisterschaft zu schaffen. Wir sind heiß drauf!“



SV Schwarzhofen (Bezirksliga, Drittplatzierter Cham/Schwandorf)

Adi Götz, Trainer: „Die Hallensaison neigt sich so langsam dem Ende zu. Da ist es noch einmal ein tolles Erlebnis, an der Bezirksmeisterschaft teilnehmen zu können. In der bisherigen Hallensaison konnten wir durchweg positive Ergebnisse erringen. Mit diesem Selbstvertrauen wollen wir auch die Bezirksmeisterschaft in Wackersdorf angehen. Gerne würden wir auch dort wieder mindestens ins Halbfinale einziehen. Von Vorteil wird sein, dass in der zugelosten Gruppe kein direkter Favorit auszumachen ist, wobei die SpVgg Vohenstrauß sicher eine sehr gute Hallenmannschaft stellen wird.“



FC Laub (Kreisliga, Kreismeister Regensburg)

Philipp Schneider, Trainer: „Für uns ist die Teilnahme schon jetzt ein Riesenerfolg. Wir freuen uns, uns mit den stärksten Hallenmannschaften des Bezirks messen zu dürfen. Unser Ziel ist es, im Kampf um den Titel alles reinzuwerfen und mindestens – wie schon in den letzten Turnieren – ins Halbfinale einzuziehen.“







Als Außenseiter überzeugte der Serbische Club-Donau bei der Regensburger Hallenmeisterschaft. – Foto: Redaktion Schwandorf