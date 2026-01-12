Bezirksmeisterschaft: Gruppen und Spielplan fixiert

Den Anfang machte der FC Weiden-Ost. Die Jungtruppe der „Ostler“ setzte sich bereits vor einer Woche die Hallenkrone im Spielkreis Amberg/Weiden auf. Daneben hat sich auch Vizemeister SpVgg Vohenstrauß fürs Bezirksfinale qualifiziert. Somit schickt der Kreis 2 zwei Bezirksligisten ins Rennen. Überraschendes erlebte am Samstag der Kreis Regensburg. Mit dem FC Laub (Kreisliga) und dem Serbischer Club-Donau (Kreisklasse) standen sich zwei Underdogs im Endspiel gegenüber. Laub kürte sich zum Champion und fährt gemeinsam mit den Serben nach Wackersdorf.



Auch den neuen Titelträger im Raum Cham/Schwandorf dürften nicht so viele auf dem Zettel gehabt haben. Die Kreisliga-SG Diendorf/Nabburg machte das Rennen und verwies Titelverteidiger SpVgg Pfreimd auf Platz zwei. Weil die Pfreimder als amtierender Bezirksmeister ohnehin für die Bezirksmeisterschaft gesetzt sind, rückte der Drittplatzierte nach – der SV Schwarzhofen aus der Bezirksliga Süd.



Und dem Fußballkreis stand sogar noch ein vierter Platz für die Bezirksmeisterschaft zur Verfügung. Grund: Ausrichter TV Wackersdorf verzichtet kurzfristig auf seinen Startplatz, da er für kommenden Sonntag keine Mannschaft stellen kann. Weil sowohl der Kreis-Vierte TB 03 Roding als auch der Fünfte SV Bernried auf eine Teilnahme verzichteten, fährt nun der Sechstplatzierte FC OVI-Teunz nach Wackersdorf. Unverhofft kommt oft!





Die Gruppeneinteilung der Bezirksmeisterschaft:



Gruppe A: FC OVI-Teunz (Kreisliga, Sechstplatzierter Cham/Schwandorf), SpVgg Vohenstrauß (Bezirksliga, Vizemeister Amberg/Weiden), SV Schwarzhofen (Bezirksliga, Drittplatzierter Cham/Schwandorf), FC Laub (Kreisliga, Kreismeister Regensburg)



Gruppe B: SpVgg Pfreimd (Bezirksliga, Titelverteidiger), SG Diendorf/Nabburg (Kreisliga, Kreismeister Cham/Schwandorf), Serbischer Club-Donau Regensburg (Kreisklasse, Vizemeister Regensburg), FC Weiden-Ost (Bezirksliga, Kreismeister Amberg/Weiden)





