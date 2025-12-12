Bezirksmeisterschaft der Frauen steigt in der Biberacher Malihalle

(wh) - Zur Hallenbezirksmeisterschaft der Frauen am Sonntag, 14. Dezember schickt Ausrichter FC Wacker Biberach zwei Teams ins Rennen. Das Turnier mit zehn Teilnehmern läuft von 9 Uhr bis 14.30 Uhr in der Malihalle.



Neben acht Mannschaften aus dem Bezirk Oberschwaben sind mit der SGM Berg/Ravensburg und dem FV RW Ebingen zwei Gäste aus den Bezirken Bodensee respective Schwarzwald/Zollern am Start. Das bestplazierte Team aus dem Bezirk Oberschwaben qualifiziert sich dabei, für die nächste Runde auf Verbandsebene.

In der Vorrunde trifft die erste Mannschaft des FC Wacker in der Gruppe A auf den FC Blau-Weiß Bellamont II, die SGM Kirchberg/​Dettingen/​Kellmünz, SGM Warthausen/​Alberweiler II und die SGM Berg/​Ravensburg.



Die zweite Mannschaft des FCW spielt in der Gruppe B gegen die SGM Alberweiler III/Warthausen II, den SV Laupertshausen, Titelverteidiger SGM Uttenweiler/​Unlingen und den FV Rot-Weiß Ebingen.



Wacker richtet das Turnier zum fünften Mal hintereinander aus und freut sich auf das Stelldichein der zehn Frauenschaften in der Biberacher Malihalle, die dabei nach WFV-Regeln spielen, also auf kleine Tore, mit Seitenaus und einen Futsal-Ball.