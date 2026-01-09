Bezirksligisten unter sich - oder gibt`s die große Überraschung?

Als Passauer Landkreismeister dürfen sich die "Deandorfer" auch am Sonntag in Deggendorf gute Chancen ausrechnen, das Ticket für die Niederbayerische Hallenmeisterschaft zu lösen. – Foto: Robert Geisler

Nachdem die Kreismeisterschaft im niederbayerischen Fußball-Westen bereits am morgigen Samstag in Dingolfing über die Bühne geht, zieht der Osten tags darauf am Sonntag nach und ermittelt seinen Champion in Deggendorf. Los geht`s ab 11 Uhr in der Dreifachturnhalle des Comenius-Gymnasiums. Zehn Teams in zwei Gruppen rittern um den Titel. Auch bei der Ost-Meisterschaft gilt: Die vier Halbfinalisten qualifizieren sich für die Niederbayerische Hallenmeisterschaft am nächsten Samstag, den 17. Januar in Landshut.

Auch im Osten fehlen zwar die absoluten Topteams der Region, das Teilnehmerfeld ist aber durchaus attraktiv und verspricht Spannung. Mit Oberdiendorf, Grainet, Bischofsmais, Mauth, Ruhmannsfelden, Türk Gücü Straubing und Plattling sind immerhin sieben Bezirksligisten am Start.





Gruppe A

TSV-DJK Oberdiendorf (Bezirksliga Ost), SV Grainet (Bezirksliga Ost), SV Bischofsmais (Bezirksliga Ost), TSV Metten (A-Klasse Deggendorf), FC Aiterhofen (A-Klasse Straubing)



Auf den ersten Blick ist Gruppe A eine Zweiklassen-Gesellschaft. Auf der einen Seite die Bezirksliga-Teams aus Oberdiendorf, Grainet und Bischofsmais, auf der anderen Seite mit Metten und Aiterhofen zwei krasse Außenseiter aus der A-Klasse. Wer das Halbfinalticket löst? Grainet (FRG) und Oberdiendorf (PA) als Landkreis-Champions sind in der Favoritenrolle. Grainets Sportlicher Leiter und unverwüstlicher Langzeitstürmer Christian Moser, der allerdings in Deggendorf nicht dabei sein wird, meint: "Wir freuen uns aufs Turnier. Und wenn wir dabei sind, wollen wir auch weiterkommen. Sprich, wir wollen ins Halbfinale und uns für die Niederbayerische qualifizieren."





Das Weiterkommen wäre hingegen für den FC Aiterhofen nicht weniger als eine Sensation. "Für uns ist das eine Riesengeschichte. Wir wollen in erster Linie auf gut Bayerisch "a Gaudi" haben. Wir haben uns bislang in der Halle sehr gut präsentiert, sind zuletzt auch beim "Goidhaiberl-Cup" in Straßkirchen Zweiter geworden. Mal sehen, was für uns am Ende rausspringt", betont FCA-Coach Andreas Oswald, der auch auf Clirim Ndrecaj (bisher 22 Saisontore) zurückgreifen kann.

Was kann der krasse Außenseiter TSV Metten reißen? – Foto: Harry Rindler