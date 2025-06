Bezirksligisten und Kreisligisten präsentieren einige Zugänge

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

GSV Eibensbach (Kreisliga A1 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Herzlich Willkommen Dimitrios Stergiou! Mit Freude dürfen wir verkünden, dass Dimitrios Stergiou die Nachfolge von Tim Wilde als Trainer unserer ersten Mannschaft antreten wird. Mit Dimitrios konnten wir einen erfahrenen, positiv fußballverrückten Trainer engagieren. Mit der Erfahrung aus diversen hochklassigen Trainerstationen (VFR Aalen, FSV Hollenbach, Honorar Trainer VFB Stuttgart) sowie Oberliga Erfahrung als Spieler, möchte Dimi mit modernsten Trainingsmethoden den GSV wieder auf die Erfolgsspur bringen. Wir freuen uns sehr darauf und können den Saisonstart kaum noch abwarten. Wer sich selbst gerne ein Bild machen möchte bzw. gerne wieder die Kickstiefel schnüren möchte, ist am Freitag, den 11.07. um 19 Uhr, eingeladen im ersten Training vorbei zu schauen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Bissingen (Kreisliga A3 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Auch die sportliche Leitung für die nächste Spielzeit bleibt an Board! Unsere beiden Spielleiter haben auch für die kommende Saison am Jahnsportplatz zugesagt. Damit bauen wir weiter auf Kontinuität in der sportlichen Führung der Aktiven, sowie in der hervorragenden medizinischen Betreuung unserer Jungs, als auch was die Themen Equipment und Ausrüstung der Teams anbetrifft.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++