Bezirksligisten stellen RSV und Harsefeld vor Probleme TuS siegt nach spektakulärer erster Hälfte +++ Wulf gelingt Dreierpack von FuPa Lüneburg · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Am Samstag trafen mit dem Rotenburger SV sowie dem TuS Harsefeld zwei stark besetzte Landesligisten auf ambitionierte Vertreter aus der Bezirksliga Lüneburg I und gerieten dabei in Bedrängnis.

Unter der Woche machte der TSV Bardowick erst durch ein fulminantes 7:1 über die SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen, einem Rotenburger Ligakonkurrenten, auf sich aufmerksam. Der RSV ging also gewarnt ins Spiel und erhielt reichlich Gegenwehr. Dementsprechend ergaben sich nur wenige Möglichkeiten. Letztlich genügte ein Treffer von Tetje Dziubinski aus der 68. Minute, um die Begegnung mit dem sich nicht versteckenden Bezirksliga-Vizemeister für sich zu entscheiden.

Offensive war dagegen Trumpf in Uelzen, wo sich die Teutonen und Harsefeld im ersten Abschnitt einen sehr unterhaltsamen Schlagabtausch lieferten. Die Hausherren legten durch Julian Wulf zweimal vor, kassierten durch per Lasse Schmidt und Ben Wilkens aber jeweils den Ausgleich. Nach 39 Minuten brachte Samir Rabbi die Gäste per Strafstoß erstmals in Führung, doch keine 180 Sekunden später egalisierte der bestens aufgelegte Wulf erneut. Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich das Geschehen. Der frisch gekommene Sören Meyer erzielte mit einem weiteren verwandelten Elfmeter das 4:3-Siegtor für den Landesligisten.