Bezirksligisten hoffen auf Zweitliga-Abstieg von Fortuna Düsseldorf

Der SC Greven 09 wird sich aller Voraussicht nach mit der Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Staffel 12 begnügen müssen. – Foto: Mario Gerken

Seit Saisonbeginn ist klar. Unter regulären Umständen gibt es für die Bezirksliga-Vizemeister nur dann einen freien Platz in der Landesliga, wenn keine westfälische Mannschaft aus der Regionalliga West absteigt. Dies war sportlich gesehen quasi immer ausgeschlossen. Eine kleine Hintertür kann sich jedoch noch öffnen, worauf auch der SC Wiedenbrück hoffen dürfte.

Drittletzter Platz kann in der Regionalliga zum Klassenerhalt reichen

Das aktuelle Schlusslicht der Regionalliga West wird die letzten drei Plätze kaum noch verlassen können. Doch vielleicht reicht auch der drittletzte Platz zum Klassenerhalt. Dies wäre der Fall, wenn Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga absteigt. Aktuell rangiert der Traditionsverein vom Niederrhein vier Spieltage vor Schluss auf einem direkten Abstiegsplatz. Die Folge des Abstiegs wäre, dass die Düsseldorfer U23 aus der Regionalliga zwangsabsteigen muss und es somit nur noch zwei sportliche Absteiger in die Oberliga gäbe.

Klassenerhalt von Wiedenbrück und Rödinghausen würde erhöhte Aufsteigerzahl bedeuten

Wenn sich darunter weder der SC Wiedenbrück noch der SV Rödinghausen, der auch noch im Abstiegskampf steckt, befinden, dürften plötzlich die zwölf Bezirksliga-Vizemeister einen Aufsteiger zur Landesliga ausspielen. Profitieren würden auch die Westfalenliga-Vizemeister, die sich das Aufstiegsspiel ersparen würden und direkt in die Oberliga aufstiegen. Von den vier Landesliga-Vizemeister dürften in diesem Fall drei aufsteigen.