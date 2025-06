Die Lokalrivalen aus der Bezirksliga Süd, Regenstauf und Ramspau, überprüfen ihre Form an diesem Wochenende bei Turnieren. – Foto: Dominik Adlhoch

Bezirksligisten dabei: Zig Sommer-Turniere am Wochenende Allerorts wird das Lokalkolorit groß geschrieben +++ Neuformierter SSV Jahn präsentiert sich erstmals

Sommerzeit ist auch immer Turnierzeit: Das kommende Wochenende des 27. bis 29. Juni nutzen zahlreiche Mannschaften, um sich bei Fußballturnieren auf die neue Saison einzustimmen. In allen Spielkreisen der Oberpfalz geht es zur Sache. Unter anderem kann die neuformierte Drittliga-Mannschaft des SSV Jahn Regensburg erstmalig in Action bewundert werden. Auch einige Bezirksligisten mischen mit. Ein Überblick.

Ettore-Cup in Leonberg

Auch der SV Leonberg hat ein zweitägiges Vorbereitungsturnier auf die Beine gestellt – nach 2023 und 2024 geht der Ettore-Cup in die dritte Runde. Sechs Teams kämpfen um den Turniersieg, gespielt wird parallel auf zwei Plätzen. Die beiden Gruppensieger stehen sich am frühen Sonntagabend im Endspiel gegenüber. Gruppe 1 führt Bezirksligist SpVgg Ramspau an und beherbergt außerdem die Kreisklassisten TSV Klardorf und TV Wackersdorf. In der Parallel-Gruppe trifft Gastgeber SV Leonberg aus der Kreisklasse auf den Titelverteidiger ATSV Pirkensee-Ponholz (Kreisliga) und den ASV Holzheim (A-Klasse). Der Turniersieger darf sich über 200 Euro Preisgeld freuen. Hier geht's zum Turnierspielplan...





Tag der Jahn Partnervereine in Herrngiersdorf

Es ist das erste Stelldichein des neuformierten Jahn Regensburg mit seinem neuen Chefcoach Michael Wimmer. An diesem Sonntag reist der Drittligist in den Landkreis Kelheim, genauer gesagt zum Sportgelände des TSV Herrngiersdorf. Dort bestreitet der SSV zum vierten Mal am „Tag der Jahn Partnervereine“ seine ersten Testspiele gegen Partnerklubs aus der Region. Weitere Oberpfälzer Teams sind heuer allerdings nicht dabei. Neben dem Ausrichter, der im Halbfinale auf den Jahn trifft, hoffen der SV Niederleierndorf und der FC Künzing aufs Finalspiel gegen den Profiklub. „In Herrngiersdorf wollen wir auch dieses Jahr wieder unsere neue Mannschaft präsentieren und die Vereinspartnerschaften weiter pflegen“, so Jahn-Geschäftsführer Achim Beierlorzer im Vorfeld. Hier geht's zum Turnierspielplan...







Der neuformierte SSV Jahn präsentiert sich am Sonntag im Landkreis Kelheim erstmals nach der Sommerpause seinen Fans. – Foto: Felix Schmautz





VR-Pokal in Ursensollen

Vor den Toren Ambergs geht es am Samstag beim 48. VR-Bank-Pokalturnier nicht nur um den Turniersieg. Der Triumphator qualifiziert sich gleichzeitig für die zweite Runde des Kreispokals Amberg/Weiden. Die Halbfinals bestreiten die Zweitvertretung der DJK Ammerthal gegen die SG Kastl/Utzenhofen (beide Kreisklasse Süd) sowie Kreisklassen-Meister DJK Ursensollen (Kreisliga Süd) – er ist zum 13. Mal Ausrichter – gegen die SG Michaelpoppenricht/Traßlberg (Kreisklasse Süd). Der TuS Hohenburg nimmt nicht mehr teil.





Quadrus-Cup in Schmidgaden

Auch im Landkreis Schwandorf geht es rund. Der 1. FC Schmidgaden lädt am Samstag zum traditionellen Quadrus-Cup auf seinem Sportgelände. Bei der bereits 14. Auflage des Turniers sind drei Kreisligisten – Schmidgaden, der SV Kemnath am Buchberg und der TSV Stulln – sowie der SV Trisching aus der Kreisklasse dabei. In den Halbfinals stehen sich Trisching und Kemnath sowie anschließend Stulln und Gastgeber Schmidgaden gegenüber. Für die teilnehmenden Mannschaften stehen Geldpreise zur Verfügung. Am Abend schließt sich der Italienische Abend im Festzelt an.





7-Täler-Cup in Dietfurt

Beim zweiten 7-Täler-Cup des TSV Dietfurt wird das Lokalkolorit wieder groß geschrieben. Immerhin zwei Bezirksligisten mischen mit. Neben dem Veranstalter nehmen der Titelverteidiger SV Breitenbrunn, Bezirksliga-Aufsteiger SV Töging sowie der TV Riedenburg teil. In zwei Halbfinalspielen am Samstag zwischen Riedenburg und Dietfurt sowie zwischen Breitenbrunn und Töging werden die Gegner für die Finalrunde am Sonntag (ab 14 Uhr) ermittelt. Es warten tolle Preise, gestiftet von einer Tittinger Brauerei. „Es soll eine tolle Veranstaltung für alle Fußballfans der Region, aber auch für die Familien werden“, wünscht sich TSV-Abteilungsleiter Anton Bachhuber.





Bezirksliga-Aufsteiger SV Töging mit seinem Kapitän Fabian Lindl (Mitte in Blau) präsentiert sich beim 7-Täler-Cup in Dietfurt. – Foto: Anton Bachhuber