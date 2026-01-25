Bezirksligisten aus MG: Odenkirchen siegt 5:0 gegen Otzenrath

Für die Bezirksligisten aus Mönchengladbach-Viersen neigt sich die Saisonvorbereitung dem Ende entgegen, am Wochenende vom Januar in den Februar wird es ernst. Der TuS Wickrath hat sich dabei ein durchaus ambitioniertes Testspielprogramm auferlegt - und musste sich dabei am Donnerstag dem A-Liga-Top-Team VfB Korschenbroich mit 2:3 geschlagen geben.
Nach einem 0:2-Rückstand nach Treffern von Alvis Zejnaj und Kyriakos Koutras gelang letztlich zwar zweimal der Anschluss durch Luis Erkelentz und Petar Popovic, doch dazwischen hatte Florim Redzepi in einer ereignisreichen Schlussphase auf 3:1 erhöht. am Freitag wollten die Wickrather es gleich noch einmal wissen, nahmen es mit dem Landesligisten DJK Gnadental auf. Auch hier gab es für das Team von Trainer Gianluca Nurra kein Erfolgserlebnis. Die Neusser siegten 3:0 durch Treffer von Steven Dyla (2) und Malte Hauenstein. Letztlich dürften aber auch hier die Erkenntnisse im Vordergrund gestanden haben.
Auch die Sportfreunde Neuwerk waren am Freitagabend im Einsatz, traten beim A-Ligisten Polizei SV Mönchengladbach an. Nach der 2:4-Niederlage gegen die Sportfreunde Uevekoven am Mittwoch gab es in der Generalprobe einen klaren 4:0-Erfolg. Ben Lawrenz und Tom Jonas Jakobs trafen vor der Pause, Berkan Dursun und Lasse Buschmann nach dem Seitenwechsel für die Schützlinge von Dony Karaca.
Mit einem Dreierpack schließt die SpVg Odenkirchen die Schlussphase der Vorbereitung ab. Am Mittwoch gab es ein 4:2 gegen Dynamo Erkelenz, am Samstag dann ein 5:0 gegen den SV Otzenrath. Dabei waren Samy Forestal, Marcel Schulz und Daniel Pfaffenroth vor sowie Dzenan Sinanovic und Michael Bohnen nach dem Seitenwechsel. Am Dienstag wird dann noch, ebenfalls daheim, gegen den TSV Meerbusch getestet.
Bei Türkiyemspor gab es vor Wochenfrist ebenfalls einen Test gegen den SV Otzenrath, der mit 5:2 gewonnen wurde. Zur Generalprobe sollte es am Sonntag zu Türkgücü Velbert gehen, Elfter der Bezirksliga, Gruppe 2. Die Partie wurde jedoch abgesetzt. Der 1. FC Mönchengladbach unterlag am Donnerstag Anadolu Türkspor Krefeld mit 1:6, sollte dann am Sonntag noch beim SSV Strümp spielen. Doch auch dieser Partie wurde nicht ausgetragen. Bei Schlusslicht SV Lürrip kam es am Mittwoch und Donnerstag zu den Spielen gegen die SVG Weissenberg und Eintracht Gladbach nicht, am Samstag wurde dann beim SC Waldniel noch einmal getestet. Das 1:5 war jedoch auch ein deutliches Zeichen dafür, dass in der Bezirksliga der Zug für die Lürriper abgefahren sein dürfte.
Mit Spannung verfolgt werden natürlich auch die Tests des runderneuerten 1. FC Viersen. Nach einem 4:5 in einer ereignisreichen Partie gegen den SC Union Nettetal ist am Sonntag der A-Ligist FC Neukirchen-Vluyn II am Hohen Busch zu Gast.
