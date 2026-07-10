Bezirksligist zweiter Klasse? FLVW lässt OWL-Verein erneut hängen Von den ungleichen Staffelstärken durften nicht alle Mannschaften profitieren von red · Heute, 21:50 Uhr · 0 Leser

Rietberg (in Weiß) darf erneut nicht nach OWL zurück. – Foto: Thorsten Zelinski

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat erstmals Bezirksliga-Staffeln mit 14, 15, 16 und 18 Mannschaften besetzt. Auslöser ist die Staffel 12 im Münsterland. 18 Mannschaften wollten rein und durften rein. Doch bei anderen Vereinen wurde offensichtlich ein anderer Maßstab angelegt. Viktoria Rietberg aus dem Fußball-Kreis Gütersloh wird das dritte Jahr in Folge in den OWL-Staffeln nicht berücksichtigt und muss sich erneut mit der Staffel 7 zufrieden geben, in der die Reisen Richtung Hamm, Soest und Warendorf gehen.

Rietbergs Trainer Dennis Grübel erklärt gegenüber FuPa Westfalen: "Wir haben einen Antrag auf die Staffel 3 gestellt, da wir in der Staffel 7 keine Derbys bzw. überhaupt keine Spiele in der Umgebung haben. Der Antrag wurde grundlos und ohne Stellungnahme nicht umgesetzt." Nimmt man die Lösung der Staffel 12 stellt sich ganz objektiv die Frage, warum der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des FLVW hier nicht so kreativ wie im Münsterland geworden ist. Die Staffeln 3 und 7 sind jeweils mit 16 Mannschaften besetzt worden. Eine Lösung mit 15 und 17 wäre scheinbar möglich gewesen und nicht kurioser als die restliche Staffeleinteilung.