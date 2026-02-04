Bezirksligist zieht zurück, weitere Zusagen bei der Spvgg Satteldorf

– Foto: Sven Ebert

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Nach Vereinsangaben war es trotz zahlreicher Bemühungen nicht gelungen, eine ausreichend große Spielerdecke aufzustellen. Selbst ein möglicher Wechsel in den 9er-Modus brachte keine nachhaltige Lösung. Aus Sicht des TSV blieb letztlich keine andere Option, als die Mannschaft zurückzuziehen.

Der Fußballbezirk Enz/Murr muss in der Frauen-Bezirksliga einen Rückzug verkraften. Der TSV Heimerdingen hat seine Mannschaft mit Wirkung zum 28. Januar 2026 offiziell vom Spielbetrieb abgemeldet. Darüber informierte der Verein den Bezirk per E-Mail.

Die sportlichen Konsequenzen stehen fest: Sämtliche bislang ausgetragenen Partien des TSV Heimerdingen werden aus der Wertung genommen. Für die verbleibenden Gegner bedeutet das spielfreie Spieltage. Der Bezirk reagierte mit Bedauern auf die Entwicklung, verband dies jedoch mit der Hoffnung, dass der Verein in der kommenden Saison wieder ein Frauenteam für den Ligabetrieb melden kann.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Spvgg Gröningen/Satteldorf

Bei der Spvgg Gröningen/Satteldorf nehmen die Planungen für die Saison 2026/27 weiter Konturen an. Der Landesligist aus Staffel 1 setzt dabei bewusst auf Kontinuität – und auf die Weiterentwicklung eigener Talente. Mit Marc Grom und Arminas Tekorius verlängern zwei junge Spieler ihre Verträge und bleiben Teil des Perspektivkaders der ersten Mannschaft.

Marc Grom gilt im Verein als Musterbeispiel für den eingeschlagenen Ausbildungsweg. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen Spieler, der den sogenannten „Satteldorfer Weg“ verkörpert: junge, hoffnungsvolle Talente Schritt für Schritt aufzubauen und dauerhaft in den Aktivenbereich zu integrieren. Diese Entwicklung soll nun auch in der kommenden Spielzeit fortgesetzt werden.

Ähnlich bewerten die Verantwortlichen die Situation bei Arminas Tekorius. Der Offensivspieler kam vor knapp drei Jahren zum Klub und hat sich seither kontinuierlich weiterentwickelt. Mit seiner frechen, unbekümmerten Spielweise bringt er nach Vereinsangaben eine besondere Note ins Angriffsspiel der Mannschaft. Auch bei ihm sehen die Verantwortlichen das sportliche Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft.

Im Umfeld der Spvgg wird die doppelte Verlängerung als wichtiges Signal gewertet. Der Verein verbindet damit die Hoffnung auf Stabilität, sportliches Wachstum und eine verletzungsfreie Saison für beide Spieler.

