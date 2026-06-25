Bezirksligist VfL Repelen muss sich auf ganz harte Saison einstellen Bezirksliga: Der VfL Repelen muss einen komplett neuen Kader aufbauen. von RP / Gabriel Graeber · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Auf den VfL Repelen wartet eine harte Aufgabe. – Foto: Burak Annac

In der vergangenen Saison hat die Erste Mannschaft des VfL Repelen souverän als Tabellenneunter den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft. Doch während es auf dem Platz rund lief, kriselte es hinter den Kulissen gewaltig. Schon gegen Ende der Saison war klar: Beim VfL wird sich einiges ändern. Der Moerser Klub muss sich komplett neu aufstellen.

Sascha Weyen, der langjährige Sportliche Leiter, ist weg. Auch Coach Sercan Baloglu gab seinen Abschied bekannt. Er macht als Co-Trainer beim Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg weiter. Sein Nachfolger, Martin Soblik, steht vor einer Mammutaufgabe. Er muss bei den Blau-Weißen mit seinem Co-Trainer Dennis Hüsken einen ganz neuen Kader zusammenstellen. Der 45-jährige Soblik trainierte zuletzt mehrere Jahre beim VfB Homberg eine A-Jugend-Mannschaft. Er ist in Repelen kein Unbekannter. „Der Kontakt kam über einen langjährigen Bekannten zustande. Anschließend hat sich Cihan Sen aus der sportlichen Leitung bei mir gemeldet, und wir haben uns schnell geeinigt. Für mich schließt sich ein Kreis. Ich habe mit neun Jahren angefangen, in Repelen auf dem Ascheplatz Fußball zu spielen. Es war mein erster Verein. Nun kehre ich als Seniorentrainer zurück. Ich kann mich also absolut mit dem Verein identifizieren“, stellt Soblik klar.

Kein einziger Spieler bleibt im Verein Ihm ist die Schwere der Aufgabe natürlich bewusst. Kein einziger Spieler aus dem letztjährigen Bezirksliga-Kader steht ihm mehr zur Verfügung. Alle Kicker wechselten den Verein. „Bei uns wird niemand ein festes Gehalt bekommen. Die finanziellen Mittel sind überschaubar. Wenn, dann möchten wir etwas für die Gemeinschaft machen. Das ist allen Spielern auch direkt kommuniziert worden“, betont Soblik. Dennoch kann der neue Trainer bereits auf einen Stamm an Spielern zurückgreifen. Unter anderem wechselt sein Sohn Dominic Soblik, der auf 28 Tore in 28 Spielen in der vergangenen C-Liga Saison in Homberg kam, mit an die Stormstraße: „Wir haben jetzt 19 feste Zusagen. Unser Ziel ist es, einen Kader von 25 bis 27 Spielern auf die Beine zu stellen. Wir finden, dass es gerade auch für junge Spieler ein Privileg sein sollte, in der Bezirksliga zu spielen“, so der neue Chefcoach.