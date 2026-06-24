Bezirksligist verstärkt sich und weitere Kreisliga-Transfers

– Foto: Andreas Krisch

Der 1. FC Donzdorf aus der Bezirksliga Neckar/Fils verstärkt sich auf der Torhüterposition mit Aldin Arifovic. Der talentierte Schlussmann wechselt von der TSG Salach zum FCD und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit. Mit seiner Größe von über zwei Metern verfügt Arifovic über viel Präsenz im Strafraum. Zudem überzeugt er durch Strafraumbeherrschung und starke Reflexe. In Donzdorf soll er das Torhüterteam erweitern und den nächsten Entwicklungsschritt machen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Croatia 2012 Geislingen

Der SV Croatia 2012 Geislingen aus der Kreisliga A3 Neckar/Fils verpflichtet Giovanni Calamusa. Der 19-Jährige kommt vom FV Vorwärts Faurndau, nachdem er zuvor in der A-Jugend des SV Ebersbach zu den Leistungsträgern gehörte. Calamusa bringt Tempo, Technik und Entwicklungspotenzial mit. Croatia möchte den jungen Spieler gezielt fördern und ihm den nächsten Schritt im Aktivenbereich ermöglichen. Damit setzt der Verein weiter auf seine Linie, junge Talente in das Team einzubauen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Esperia Italia Neu-Ulm

Der SV Esperia Italia Neu-Ulm aus der Kreisliga A3 Donau/Iller begrüßt Özhan Aksoy als Neuzugang. Der Spieler wechselt von Türkspor Neu-Ulm zum SVE und soll künftig Teil des Kaders werden. Mit seiner Entscheidung für Esperia Italia erweitert der Verein seine personellen Möglichkeiten für die kommende Saison. Der Klub freut sich auf die gemeinsame Zeit mit Aksoy, viele spannende Spiele und einen erfolgreichen Start im gelb-schwarzen Trikot. Weitere Angaben zu Position oder bisherigen Stationen wurden nicht genannt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++