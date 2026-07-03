Bezirksligist verstärkt die Offensive, weitere Kreisliga-Abschiede

– Foto: Thomas Nast

Der TV Neuler aus der Bezirksliga Ostwürttemberg verstärkt seine Offensive mit Nils Weber. Der junge, talentierte und vielseitig einsetzbare Spieler kehrt zum TVN zurück, für den er bereits in frühen Jugendjahren aktiv war. Danach wurde Weber in den Nachwuchsabteilungen des VfR Aalen und der Normannia Gmünd ausgebildet. Mit seiner fußballerischen Ausbildung und seinen offensiven Qualitäten soll er dem Team zusätzliche Möglichkeiten geben. Der Verein freut sich auf seine Rückkehr und die gemeinsame Saison im TVN-Trikot.

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TSV Schlierbach

Der TSV Schlierbach aus der Kreisliga B6 Neckar/Fils verabschiedet Sascha Attinger, Marcel Pollety und Moritz Schoch. Attinger verlässt den Verein nach vier Jahren in Richtung Ohmden und bleibt mit Einsatz, Teamgeist und wichtigen Momenten in Erinnerung. Pollety beendet nach zehn Jahren seine Zeit beim TSV und wird sich in Zell wieder auf seine Traineraufgabe konzentrieren. Auch Schoch schließt sich Zell an, um dort sportlich neu anzugreifen. Der TSV bedankt sich bei allen drei Spielern.

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Anadolu SV Reutlingen

Anadolu SV Reutlingen aus der Kreisliga A2 Alb verstärkt sein Mittelfeld mit Michi da Silva Costa. Der erfahrene zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom TSV Dettingen/Glems nach Reutlingen. Dort hatte er Anteil an einer starken Saison mit Aufstiegen beider Mannschaften und zeigte besonders in der Rückrunde seine Torgefahr. Da Silva Costa bringt Ruhe am Ball, technische Klasse und Spielübersicht mit. Zudem kennt er Trainer Erol Türkoglu bereits aus gemeinsamen Bezirksliga-Zeiten.

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