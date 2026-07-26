Bezirksligist verpflichtet Verbandsliga-Verteidiger

– Foto: Eibner / Verein

Der FC Hechingen verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern mit Luca Gnoss. Der junge Verteidiger wechselt vom Verbandsliga-Meister und Oberliga-Aufsteiger Young Boys Reutlingen nach Hechingen und soll die Defensive der Mannschaft von Trainer Joso Zupan ergänzen.

In der Saison 2025/26 sammelte Gnoss sowohl in der Verbandsliga als auch in der Kreisliga A2 Spielpraxis. Für die erste Mannschaft der Young Boys Reutlingen kam er auf sechs Einsätze in der Verbandsliga. Weitere acht Partien absolvierte er für die U23 II, für die ihm auch ein Treffer gelang. Insgesamt weist seine bisherige Bilanz 14 Spiele und ein Tor aus. Assists sowie persönliche Strafen sind nicht verzeichnet.

Mit dem Wechsel nach Hechingen beginnt für Gnoss nun ein neues Kapitel in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Der FC Hechingen geht dort in seine zweite Saison nach der Rückkehr aus der Kreisliga. In der Spielzeit 2024/25 hatte der Verein die Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern als Meister auf dem ersten Platz abgeschlossen. In der anschließenden Bezirksliga-Saison 2025/26 belegte der FCH Rang zwölf. Bereits in den Jahren zuvor war Hechingen mehrfach in der Bezirksliga vertreten, zuletzt unter anderem mit den Platzierungen elf, zehn, neun, sechs und sieben zwischen 2018 und 2023.