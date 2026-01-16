Bezirksligist verpflichtet Verbandsliga-Spieler und Trainer bleibt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die SpVgg Binsdorf hat den Vertrag mit Cheftrainer Matthias Zehnder vorzeitig verlängert und setzt damit ein bewusstes Zeichen: Auch wenn die sportliche Lage gerade herausfordernd ist, geht der Verein seinen Weg weiter – mit Ruhe, Vertrauen und einer klaren Idee.

Für Sportvorstand Daniel Berger ist die Entscheidung ein logischer Schritt. Er betont, dass sich die Mannschaft trotz der aktuellen Tabellenposition spürbar weiterentwickelt hat. Die Liga sei in diesem Jahr besonders stark besetzt, viele Teams mit Bezirksliga-Vergangenheit kämpfen selbst um Stabilität. Gerade deshalb wolle man nicht in Hektik verfallen, sondern die positiven Ansätze stärken und die Mannschaft zusammenhalten.

Auch Abteilungsleiter Fußball Felix Jäger sieht in der Verlängerung ein wichtiges Signal. Für ihn steht fest, dass Zehnder mit seiner Art, junge Spieler einzubauen, die Mannschaft zu formen und eine klare Struktur auf dem Platz zu schaffen, perfekt zur SpVgg passt. Der Verein wolle nachhaltig arbeiten – und dafür brauche es genau diese Konstanz auf der Trainerposition.

Matthias Zehnder nimmt die Vertragsverlängerung mit großer Freude auf. Für ihn ist sie ein klares Zeichen, dass Verein und Trainer dieselben Vorstellungen teilen und den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen wollen. Er beschreibt die Mannschaft als lernwillig, talentiert und voller Energie. Besonders die hohe Trainingsbeteiligung zeige ihm Woche für Woche, wie groß die Bereitschaft ist, sich weiterzuentwickeln. Sein Ziel ist es, diesen Weg fortzuführen, die Mannschaft Schritt für Schritt stärker zu machen und jungen Spielern eine echte Perspektive zu bieten – unabhängig davon, in welcher Liga der Verein kommende Saison antritt.

Auch die Verantwortlichen der SpVgg Binsdorf blicken optimistisch nach vorn. Die Planungen für die neue Spielzeit sind bereits im Gange, und die Vertragsverlängerung soll ein klares Signal an das gesamte Team senden: Wir glauben an die Arbeit, wir glauben an die Entwicklung – und wir halten zusammen. Der gemeinsame Weg steht im Mittelpunkt, und genau diesen möchte der Verein mit Matthias Zehnder weitergehen.

TSV Langenau

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der TSV Langenau aus der Bezirksliga Donau/Iller freut sich über die Rückkehr von Jannik Kräutter. Der 31-jährige Stürmer spielte bereits bis 2024 für Langenau, wechselte dann aber zum SSV Ehingen-Süd in die Verbandsliga. Nun verstärkt er die Offensive des Bezirksliga-Siebten.

