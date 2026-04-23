Bezirksligist verpflichtet Trainer-Rückkehrer und Landesliga-Zugang News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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TSV Rudersberg Der TSV Rudersberg holt zur Saison 2026/27 einen vertrauten Namen zurück an den Meikenmichel: Mario Palomba übernimmt ab dem 1. Juli erneut das Traineramt beim Bezirksligisten. Bereits zwischen Oktober 2020 und März 2025 stand Palomba an der Seitenlinie des TSV und kennt damit Verein, Umfeld und Mannschaft bestens. Noch ist der Coach beim SV Fellbach II gebunden, im Sommer beginnt dann sein zweites Kapitel in Rudersberg. Für den TSV ist die Rückkehr mehr als nur eine Personalentscheidung, sie ist ein klares Signal für Kontinuität und Vertrauen. Vorstand Kevin Herbst spricht von der absoluten Wunschlösung. Mit Mario Palomba kehrt ein Trainer zurück, der die Werte des Vereins verkörpert, neue Impulse setzen und die Mannschaft nachhaltig weiterentwickeln soll. +++