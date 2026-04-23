Bezirksligist verpflichtet Trainer-Rückkehrer und Landesliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Rudersberg holt zur Saison 2026/27 einen vertrauten Namen zurück an den Meikenmichel: Mario Palomba übernimmt ab dem 1. Juli erneut das Traineramt beim Bezirksligisten. Bereits zwischen Oktober 2020 und März 2025 stand Palomba an der Seitenlinie des TSV und kennt damit Verein, Umfeld und Mannschaft bestens. Noch ist der Coach beim SV Fellbach II gebunden, im Sommer beginnt dann sein zweites Kapitel in Rudersberg. Für den TSV ist die Rückkehr mehr als nur eine Personalentscheidung, sie ist ein klares Signal für Kontinuität und Vertrauen. Vorstand Kevin Herbst spricht von der absoluten Wunschlösung. Mit Mario Palomba kehrt ein Trainer zurück, der die Werte des Vereins verkörpert, neue Impulse setzen und die Mannschaft nachhaltig weiterentwickeln soll.
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Der SC 04 Tuttlingen setzt weiter auf junge, entwicklungsfähige Spieler und hat mit Maximilian Mayer den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 perfekt gemacht. Der talentierte Mittelfeldspieler kommt aus Wurmlingen und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus starken Jugendstationen mit. Sowohl beim SV Zimmern als auch beim FC 03 Radolfzell sammelte Mayer wichtige Impulse für seinen weiteren Weg. Beim SC04 soll nun der nächste Schritt im Aktivenbereich folgen. Cheftrainer Gabriel Gasic sieht in ihm einen ambitionierten Spieler, der hervorragend ins sportliche Konzept passt. Auch Mayer selbst spricht von sehr guten Gesprächen und einer Aufgabe, die ihn sofort gereizt hat. In Tuttlingen freut man sich auf einen hungrigen Neuzugang mit Perspektive.
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