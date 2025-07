Bezirksligist verpflichtet Torhüter und einige Kreisliga-Zugänge

Neuzugang : Andrei-Alexandru Burdun schließt sich dem Verein an - Mit Andrei-Alexandru Burdun verstärkt ein erfahrener und zuverlässiger Torhüter das Team. Der 33-jährige Keeper kommt vom Oberliga-Aufsteiger Türk. SV Singen und bringt nicht nur Qualität, sondern auch Führungsstärke mit in die Mannschaft. Zuvor war Burdun unter anderem als Torwarttrainer in Pfullendorf aktiv und überzeugte über viele Jahre hinweg als Stammtorhüter beim FC 04 Tuttlingen in der Bezirks- und Landesliga. Seine ruhige Art, seine Spielübersicht sowie seine Routine machen ihn zu einer wichtigen Stütze auf und neben dem Platz. Neben seiner Rolle als Torhüter soll Burdun künftig auch als Mentor für die jungen Torwarttalente Noah Maier und Florin Messner agieren und seine Erfahrung gezielt weitergeben.

