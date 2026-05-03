Bezirksligist verpflichtet Rückkehrer, zehn Kreisliga-Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Die Sportfreunde Lorch dürfen sich über die Rückkehr eines Spielers freuen, der nach einem Jahr auf höherem Niveau mit zusätzlicher Reife an den Goldwasen zurückkehrt. Liam Eisele kehrt von der TSGV Waldstetten zurück und wird künftig wieder das blau-weiße Trikot tragen.
Sein Zwischenstopp in der Landesliga war für ihn offenkundig mehr als nur ein sportlicher Ortswechsel. Liam Eisele sammelte dort wichtige Erfahrungen, entwickelte sich weiter und bringt nun zusätzliche Qualität, Ehrgeiz und Motivation mit zurück nach Lorch. Für die Sportfreunde ist diese Rückkehr daher ein Gewinn auf mehreren Ebenen: sportlich, weil ein gereifter Spieler zurückkommt, und menschlich, weil einer heimkehrt, der das Umfeld kennt. Am Goldwasen verbindet sich mit dieser Personalie die Hoffnung, gemeinsam mit einem vertrauten Gesicht die nächsten Ziele entschlossen anzugehen.
+++
+++
Der TSV Wendlingen setzt in der Kreisliga A1 Neckar/Fils ein deutliches Zeichen der Kontinuität und hält sein defensives Fundament zusammen. Mit Felix Alt, Jonas Weiß, Crisis Luzayadio, Paul Gall, Ibrahim Demircan, Fevzihan Kayikcioglu, Filip Kalic, Niyazi Kadioglue, Eddy Arama und Fabian Bergold haben gleich zehn Abwehrspieler für die Saison 2026/27 verlängert.
Diese breite personelle Beständigkeit ist für einen Verein von besonderem Wert, weil sie weit mehr bedeutet als bloße Kaderpflege. Wendlingen sichert sich damit Verlässlichkeit, Eingespieltheit und jene kämpferische Grundhaltung, auf der eine Mannschaft aufbauen kann. Gerade in der Defensive entscheidet oft nicht allein die individuelle Qualität, sondern das gewachsene Zusammenspiel. Genau darauf setzt der TSV nun erkennbar weiter. Die Verlängerungen stehen damit für Stabilität, Zusammenhalt und das Vertrauen in ein Abwehrgerüst, das dem Team auch künftig Halt geben soll.
+++
+++