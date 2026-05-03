Bezirksligist verpflichtet Rückkehrer, zehn Kreisliga-Verlängerungen

– Foto: Arno Schmid

Sportfreunde Lorch

Die Sportfreunde Lorch dürfen sich über die Rückkehr eines Spielers freuen, der nach einem Jahr auf höherem Niveau mit zusätzlicher Reife an den Goldwasen zurückkehrt. Liam Eisele kehrt von der TSGV Waldstetten zurück und wird künftig wieder das blau-weiße Trikot tragen.

Sein Zwischenstopp in der Landesliga war für ihn offenkundig mehr als nur ein sportlicher Ortswechsel. Liam Eisele sammelte dort wichtige Erfahrungen, entwickelte sich weiter und bringt nun zusätzliche Qualität, Ehrgeiz und Motivation mit zurück nach Lorch. Für die Sportfreunde ist diese Rückkehr daher ein Gewinn auf mehreren Ebenen: sportlich, weil ein gereifter Spieler zurückkommt, und menschlich, weil einer heimkehrt, der das Umfeld kennt. Am Goldwasen verbindet sich mit dieser Personalie die Hoffnung, gemeinsam mit einem vertrauten Gesicht die nächsten Ziele entschlossen anzugehen.