Bezirksligist verpflichtet Rückkehrer und Landesliga-Verlängerung

– Foto: Hansjürgen Jablonski

TSV Hüttlingen

Der TSV Hüttlingen setzt in der Bezirksliga Ostwürttemberg weiter auf Rückkehrer mit Perspektive. Mit Lorenz Habrom präsentiert der Verein seinen nächsten Neuzugang für die kommende Saison und holt damit einen Spieler zurück, der das rot-schwarze Trikot bereits aus früheren Jahren kennt.

Bis zur D-Jugend spielte Lorenz Habrom schon in Hüttlingen, ehe er sich beim TSV Essingen weiterentwickelte. Dort steht er aktuell noch in der A-Jugend auf dem Platz und sammelt zugleich wertvolle Erfahrungen für den nächsten Schritt. Im Sommer kehrt der Offensivspieler nun an den Kocher zurück, um als junger Akteur erste Schritte im aktiven Bereich zu gehen. Auf der offensiven Außenbahn zuhause, bringt er Tempo, Zug nach vorne und jenen Offensivdrang mit, der Hüttlingen zusätzliche Impulse verleihen soll.