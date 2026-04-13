Bezirksligist verpflichtet Rückkehrer und Landesliga-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Hüttlingen setzt in der Bezirksliga Ostwürttemberg weiter auf Rückkehrer mit Perspektive. Mit Lorenz Habrom präsentiert der Verein seinen nächsten Neuzugang für die kommende Saison und holt damit einen Spieler zurück, der das rot-schwarze Trikot bereits aus früheren Jahren kennt.
Bis zur D-Jugend spielte Lorenz Habrom schon in Hüttlingen, ehe er sich beim TSV Essingen weiterentwickelte. Dort steht er aktuell noch in der A-Jugend auf dem Platz und sammelt zugleich wertvolle Erfahrungen für den nächsten Schritt. Im Sommer kehrt der Offensivspieler nun an den Kocher zurück, um als junger Akteur erste Schritte im aktiven Bereich zu gehen. Auf der offensiven Außenbahn zuhause, bringt er Tempo, Zug nach vorne und jenen Offensivdrang mit, der Hüttlingen zusätzliche Impulse verleihen soll.
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Der TSV Köngen kann in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter auf einen Spieler bauen, der dem eigenen Spiel Struktur und Idee verleiht. Noah Schadt bleibt auch in der Saison 2026/2027 bei den Fuchsgrubenkickern und geht damit bereits in seine fünfte Spielzeit im grün-weißen Trikot.
Mit seiner Spielintelligenz, Übersicht und technischen Sauberkeit zählt Noah Schadt zu jenen Akteuren, die ein Spiel nicht nur mit dem Ball, sondern auch mit ihren Entscheidungen prägen. Seine Ballkontrolle und sein Blick für die Mitspieler machen ihn zu einem wichtigen Taktgeber im Köngener Spiel. Zugleich stellt er seine Qualitäten stets in den Dienst der Mannschaft. Für den TSV Köngen ist seine Verlängerung deshalb mehr als eine erfreuliche Kadernotiz – sie sichert einen strategischen Baustein im eigenen Gefüge.
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