Bezirksligist verpflichtet Oberliga-Erfahrung und drei weitere Spieler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Unsere Trainer der ersten, zweiten und dritten Mannschaft haben heute ihren Vertrag vorzeitig bis Juli 2027 verlängert! Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit euch!

TSV Berkheim II

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

++Wichtige Info++ Unser Trainer der 2. Manschaft Henning Arndt wird leider sein Amt beim TSV aus beruflichen Gründen am 31.12. niederlegen. Wir möchten uns bei Henning für die tolle und intensive Zeit bei uns im Verein bedanken und wünschen ihm weiterhin alles Gute für die Zukunft.

Aramäer Heilbronn

Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

In der Bezirksliga Franken stehen die Fußballer von Aramäer Heilbronn zur Winterpause auf dem zweiten Rang und damit auf Schlagdistanz zu Tabellenführer TG Böckingen. Beim ehemaligen Landesligisten gibt es kurz vor dem Jahreswechsel noch personelle Veränderungen. So freuen sich die Aramäer über den Zugang von Robert Bajra (FSV Hollenbach/U19-Verbandsstaffel), Denis Tolga Gottfried (VfL Obereisesheim/Kreisliga A2 Franken), Kay Schirner (FC Enzberg/Kreisklasse Pforzheim) und Robin Dörner (VfR Heilbronn/Verbandsliga, bereits für den FSV Hollenbach in der Oberliga gespielt). Gleichzeitig verlässt Steve Herbsommer den Verein und wechselt zum VfK Diedesheim.

