Bezirksligist verpflichetet Verbandsliga-Erfahrung, Trainer-Ära endet

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Beim TSV Großglattbach geht mit dem angekündigten Abschied des Trainerteams ein erfolgreiches Kapitel zu Ende. Matthias Gille und Jakob Nabrotzki sowie Axel Weidner, der als Co-Trainer der zweiten Mannschaft tätig ist, werden ihre Aufgaben nach der Saison niederlegen. Die Entscheidung stand bereits länger fest und ist unabhängig von der aktuellen sportlichen Lage.
Gerade deshalb fällt der Blick in Großglattbach vor allem dankbar zurück. Die gemeinsame Zeit war von besonderen Erfolgen geprägt, allen voran von der Meisterschaft 2025 und dem Gewinn des Hallenstadtpokals 2026 – zwei Meilensteinen, die in der Vereinsgeschichte ihren festen Platz haben werden. Der Verein hätte den Weg gern fortgesetzt, respektiert jedoch die privaten Gründe der Trainer. Nun gilt der Fokus den verbleibenden Spielen, in denen Mannschaft und Trainerstab noch einmal gemeinsam alles investieren wollen. Der TSV verabschiedet damit nicht nur Funktionsträger, sondern prägende Gesichter einer erfolgreichen Phase.
+++
+++
Der TSV Heimsheim verstärkt sich nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Enz/Murr mit einem Spieler, der Erfahrung und Widerstandskraft mitbringt. Yannik Walter wechselt vom SKV Rutesheim nach Heimsheim und soll der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.
Beim SKV durchlief Walter mehrere Ligen und sammelte Erfahrungen von der Bezirksliga bis hinauf in die Verbandsliga. Damit kommt ein Defensivspieler zum TSV, der verschiedene Niveaus kennt und weiß, worauf es in einer anspruchsvollen Saison ankommt. Besonders seine Zweikampfstärke, sein großer Einsatz und seine Mentalität machen ihn für einen Aufsteiger interessant. Heimsheim gewinnt damit einen Spieler, der nicht nur die Abwehr verstärken, sondern auch mit Haltung und Verlässlichkeit helfen soll, die neuen Ziele in der Bezirksliga anzugehen.
+++
+++