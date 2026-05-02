Bezirksligist verpflichetet Verbandsliga-Erfahrung, Trainer-Ära endet

– Foto: Joachim Koschler

TSV Großglattbach II

Beim TSV Großglattbach geht mit dem angekündigten Abschied des Trainerteams ein erfolgreiches Kapitel zu Ende. Matthias Gille und Jakob Nabrotzki sowie Axel Weidner, der als Co-Trainer der zweiten Mannschaft tätig ist, werden ihre Aufgaben nach der Saison niederlegen. Die Entscheidung stand bereits länger fest und ist unabhängig von der aktuellen sportlichen Lage.

Gerade deshalb fällt der Blick in Großglattbach vor allem dankbar zurück. Die gemeinsame Zeit war von besonderen Erfolgen geprägt, allen voran von der Meisterschaft 2025 und dem Gewinn des Hallenstadtpokals 2026 – zwei Meilensteinen, die in der Vereinsgeschichte ihren festen Platz haben werden. Der Verein hätte den Weg gern fortgesetzt, respektiert jedoch die privaten Gründe der Trainer. Nun gilt der Fokus den verbleibenden Spielen, in denen Mannschaft und Trainerstab noch einmal gemeinsam alles investieren wollen. Der TSV verabschiedet damit nicht nur Funktionsträger, sondern prägende Gesichter einer erfolgreichen Phase.