Bezirksligist verlängert mit Trio, Keeper bleibt in Altenstadt News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TV Altenstadt Beim TV Altenstadt steht ein wichtiges Zeichen für Kontinuität: Sebastian „Sibbi“ Sacher bleibt dem Verein erhalten. Der Torhüter ist seit Jahren eine feste Größe zwischen den Pfosten und verkörpert Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist – Werte, mit denen sich der Klub identifiziert. Seine Bedeutung reicht jedoch weit über das Sportliche hinaus. Sacher engagiert sich auf mehreren Ebenen für den Verein. Er leitet die Schiedsrichtergruppe in Altenstadt und steht selbst regelmäßig als Unparteiischer auf dem Platz. Zusätzlich übernimmt er im Aktivenbereich Aufgaben als ehrenamtlicher Teammanager und unterstützt den Verein im Sponsoring. Hinter den Kulissen gilt er als Antreiber, der Verantwortung übernimmt und Strukturen mitträgt.