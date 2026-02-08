Bezirksligist verlängert mit Trio, Keeper bleibt in Altenstadt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim TV Altenstadt steht ein wichtiges Zeichen für Kontinuität: Sebastian „Sibbi“ Sacher bleibt dem Verein erhalten. Der Torhüter ist seit Jahren eine feste Größe zwischen den Pfosten und verkörpert Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist – Werte, mit denen sich der Klub identifiziert.
Seine Bedeutung reicht jedoch weit über das Sportliche hinaus. Sacher engagiert sich auf mehreren Ebenen für den Verein. Er leitet die Schiedsrichtergruppe in Altenstadt und steht selbst regelmäßig als Unparteiischer auf dem Platz. Zusätzlich übernimmt er im Aktivenbereich Aufgaben als ehrenamtlicher Teammanager und unterstützt den Verein im Sponsoring. Hinter den Kulissen gilt er als Antreiber, der Verantwortung übernimmt und Strukturen mitträgt.
Auf dem Feld ist er ein verlässlicher Rückhalt, in der Kabine ein geschätzter Teamspieler. Genau diese Mischung aus sportlicher Qualität und persönlichem Engagement macht ihn für den TV Altenstadt so wertvoll. Entsprechend groß ist die Freude über seine Verlängerung. Verein und Mannschaft sehen darin ein starkes Signal für Zusammenhalt und Zukunft. Der TVA bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz – für das Team, den Verein und das Umfeld.
Bei der SG Reutlingen gibt es wichtige Signale der Kontinuität: Co-Kapitän Phil Hombach sowie Fabian Hochgreve und Alessio Dayanir haben ihre Verträge um eine weitere Saison verlängert. Damit bleiben drei zentrale Leistungs- und Hoffnungsträger an Bord. In einer sportlich herausfordernden Umbruchphase werten die Verantwortlichen die Zusagen als starkes Zeichen der Verbundenheit. Das Trio soll Stabilität geben und den eingeschlagenen Weg mittragen. Im Verein überwiegt die Freude, weiterhin auf diese Spieler bauen zu können – verbunden mit viel Rückenwind für die kommende Spielzeit.
