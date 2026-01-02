Bezirksligist und Trainer trennen sich und wichtige Verlängerung

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Spielerzusage Saison 2026/2027 – Felix Fetzer

Der TSV Mähringen freut sich sehr, auch in der Saison 2026/2027 auf Felix Fetzer zählen zu können. Felix ist ein enorm wichtiger Spieler für unseren Verein – einer, der sich für nichts zu schade ist und in jedem Spiel alles auf dem Platz lässt. Er läuft, kämpft und arbeitet 90 Minuten lang, bis wirklich nichts mehr geht. Neben seinen sportlichen Qualitäten ist Felix ein sehr angenehmer Mitspieler, der mit seiner Art maßgeblich zu einer gesunden und positiven Atmosphäre innerhalb der Mannschaft beiträgt. Auf ihn ist jederzeit Verlass – auf und neben dem Platz. Wir sind sehr froh über seine Zusage und freuen uns auf eine weitere gemeinsame Saison mit ihm im Trikot des TSV Mähringen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Trillfingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

In einem offenen und partnerschaftlichen Austausch zwischen Fabi und dem Verein waren sich die sportliche Leitung des Vereins und Fabi einig, dass mit dem Abschluss der laufenden Saison der richtige Zeitpunkt für einen neuen Impuls auf beiden Seiten gekommen ist. Fabi Singer übernahm das Amt des Cheftrainers zur Saison 2024/2025, nachdem er bereits vor seinen Trainerstationen, als Spieler für den TSV in der Jugend und bei den Herren aktiv war.

Mit viel Energie, Akribie und einem klaren Plan hat er die Mannschaft weiterentwickelt und sportlich in der neu gegründeten Bezirksliga Schwarzwald/Zollern stabilisiert. Er krönte seine Amtszeit 2025 mit dem Gewinn des Eyachpokals. Auch in der Halle konnten wir den Eyachpokal unter Fabi 2025 holen. Fabi hat Spuren hinterlassen, sportlich wie menschlich. Dafür sagen wir: Danke, Fabi und für deine zukünftigen Aufgaben alles Gute! Wir freuen uns nun noch auf eine intensive Rückrunde zusammen und wollen in den kommenden Monaten noch einmal alles gemeinsam für den Erfolg raushauen!

